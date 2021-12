Pesquisadores avaliam o risco da extinção de sapos na Bahia

Em noites de períodos chuvosos, estudantes e herpetologistas (especialistas em anfíbios) do Instituto de Biologia da Ufba conseguem identificar as espécies que estão ao redor do prédio, no Campus de Ondina, pelo som emitido pelos bichos. “Ontem, escutei uma adenomera (espécie de anfíbio)”, diz o professor Lucas Forti a um estudante do laboratório. “O senhor estava perto da escada? Então era uma adenomera”, concorda o estudante, referindo-se a uma das rãzinhas que circulam pelos córregos.

Desde 2002, o segundo andar do edifício abriga o Laboratório de Taxonomia e História Natural de Anfíbios (Amphibia), que se dedica à catalogação dos menores seres vertebrados da natureza.

Mas há três meses, com a chegada do professor visitante Lucas Forti, vindo da Unicamp, o instituto começou a montar um novo grupo de pesquisa com uma tarefa importantíssima: identificar os tipos de anfíbio do estado que foram extintos ou estão sob ameaça de extinção por causa do fungo quitrídio, que ataca 501 espécies em todo o mundo, incluindo tipos de girino que são predadores naturais do Aedes aegypti. Houve um avanço assustador da doença e, até o ano passado, trabalhava-se com a extinção de 202 espécies.

Se a morte em série das abelhas afeta a polinização, o fim dos anfíbios pode aumentar extraordinariamente a ocorrência de pragas em lavouras, segundo avaliam os cientistas. O desaparecimento dos anfíbios pode ter ainda um efeito negativo sobre a indústria farmacêutica: secreções de sapos foram usadas na produção de remédios contra a malária e contra a doença de Chagas, por exemplo.

A formação do grupo de pesquisa acontece justamente no momento em que a comunidade científica internacional está se debruçando sobre a descoberta do impacto do fungo quitrídio no desaparecimento global de anfíbios.

Dois artigos publicados no fim de março pelos sites das revistas Nature e Science indicam que a América Latina é a região do planeta mais afetada por esse fungo, que ataca a pele dos animais e cuja letalidade tem uma explicação: é por esse tecido que os anfíbios respiram. E um problema de pele ataca imediatamente o sistema cardíaco. Algumas espécies, como as salamandras, sequer têm pulmões. Qualquer micose pode ser fatal.

“A extinção de sapos é um fato. O estudo publicado pela Science aponta que pelo menos 90 espécies já podem ter sido extintas em todo o mundo por conta dessa doença”, afirma Forti, que veio à Bahia com uma bolsa de cinco anos para participar da pós-graduação em ecologia e biomonitoramento.

A maior causa do sumiço dos sapos ainda é a interferência humana no meio ambiente. Prédios invadem áreas de floresta e, de repente, aquele coaxar que acompanha os insones durante a madrugada foi se tornando cada vez mais raro em áreas urbanas.

Mas a incrível doença de pele detectada recentemente pelos cientistas já provoca mais mortes de espécies animais do que ratos e gatos domésticos. Sim, os simpáticos felinos são considerados a segunda ameaça mais letal para o mundo animal, provocando a morte de até 400 diferentes formas de vida, seja por transmissão de doenças a espécies silvestres, seja pela caça. Um pouco mais do que os odiados roedores.

Príncipe

Na Bahia, há mais 209 espécies conhecidas de anfíbios, mas esse número ainda deve aumentar. No dia em que os estudantes saíram pelo campus em busca de uma espécie para ser fotografada, voltaram para o laboratório com um anuro, ainda não catalogado, que cabe na ponta de um dedo humano. Um tipo de aproximação, aliás, que boa parte das pessoas só aceitaria se fosse para transformar um sapo em príncipe, como no conto de fadas O Príncipe Sapo, dos irmãos Grimm.

Na vida real, muitos estudantes passam a enxergar os bichos com outros olhos depois de um contato mais íntimo. “Na primeira vez que fui a campo, em maio de 2017, vi tantas espécies diferentes de anfíbio que acabei me encantando”, relata a mestranda Allana Martins, 24 anos, que admite ter sentido asco por rãs e sapos nos primeiros anos de vida. Agora, ela estuda a distribuição geográfica dos anfíbios pela Bahia: “A proposta é mapear todas as espécies de anuro que ocorrem aqui e identificar as áreas de endemismo, onde há espécies restritas a essas regiões e, a partir disso, propor áreas de conservação ambiental”.

A bióloga Carina Gonçalves, 25 anos, começou a se interessar pelos anfíbios depois das aulas do professor Marcelo Felgueiras Napoli, fundador do Amphibia. “Como gosto de fotografar, vi que poderia fazer registros das espécies”, afirma a moça, que, apesar de estar formada, aceitou trabalhar como estagiária para estar envolvida com o grupo e com o Museu de História Natural, que funciona no mesmo prédio.

O trabalho dos pesquisadores e estudantes baianos com os anfíbios ganhou uma importância maior com a descoberta da ameaça do quitrídio. A micose surgiu na Ásia. Mas com o comércio internacional de rãs e sapos, como pets, mas também para fins de alimentação humana, a doença começou a se espalhar pelo mundo na década de 1960. “Na época, o Brasil começou a importar uma espécie nativa do Canadá, a rã-touro, que é apreciada em outros países como alimento para humanos, mas o prato não emplacou por aqui e muitos ranicultores abandonaram os anfíbios, que se tornaram também invasores”, explica Forti.

Apesar de a América do Sul ser a região onde a incidência do fungo tem sido maior mais recentemente, o pesquisador destaca que o ápice da doença por aqui aconteceu por volta dos anos 2000. E, juntamente com a América Central e a Austrália, é a região do planeta onde os anfíbios estão mais ameaçados.

“Quando a gente tem uma espécie invasora, em uma região nova, ela não tem os inimigos naturais que vão controlar a população desse organismo invasor”, explica o professor. E, somado a isso, as espécies nativas do local “invadido” pelos novos habitantes alienígenas não evoluíram na mesma proporção do parasita e se tornam presas fáceis porque ainda não tiveram tempo de desenvolver mecanismos de defesa.

Ecossistema

Na visão de Forti, um mundo sem anfíbios não seria funcional: “Os anfíbios controlam diversas pragas agrícolas. Eles realizam funções ecológicas muito importantes. Do ponto de vista de serviços ambientais e do funcionamento do ecossistema”, afirma. Sem eles, a tendência seria um crescimento de pragas e o aumento da oferta de doenças que são transmitidas aos seres humanos pelos insetos. “Manter os anfíbios vivos é uma questão de saúde pública e também uma questão econômica”.

No território brasileiro, há cerca de mil anfíbios catalogados, o que representa uma espécie brasileira para cada oito existentes em todo o planeta. “É uma região que atrai o interesse de pesquisadores do mundo inteiro, mas nós temos uma lacuna gigantesca para preencher, entendendo para onde esse fungo está indo, o que está acontecendo, onde ele está afetando”, afirma.

O desafio da equipe vai ser diminuir o fosso entre a produção científica sobre anfíbios no Sudeste do Brasil e a Bahia. Quando se olha um mapa com dados sobre a infestação da doença, por exemplo, nota-se uma concentração absoluta de casos na faixa litorânea do estado de São Paulo e pontos rarefeitos no território baiano. Mas isso não representa necessariamente o panorama real.

“Em São Paulo há um número maior de pesquisadores trabalhando com isso, enquanto a Bahia, que tem uma enorme biodiversidade, ainda está negligenciada”. Uma área prioritária para o grupo deve ser a caatinga. “É um bioma que corresponde a 54% do território do estado e que ainda é muito pouco estudado”.

O professor Marcelo Felgueiras Napoli cobre de elogios o coordenador do novo grupo de pesquisa. “É um jovem e entusiasmado pesquisador, produtivo e capaz de somar esforços para alavancar a pesquisa na Ufba e na Bahia”, diz Napoli. A sua esperança é que o grupo contribua para diminuir as assimetrias regionais em termos de produção acadêmica. Mas, além de contar com o respaldo do Amphibia, Forti vai precisar construir ainda uma rede de financiamento para que os projetos saiam do papel.

