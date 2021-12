Periferias sonoras

A batida forte, com acento dos ritmos produzidos em diversos países, é o norte do DJ Ubunto, 21, baiano radicado em São Paulo, que lança este mês seu primeiro CD, Piva. A música, conta, veio “de dentro de casa”, onde ouvia da MPB clássica de Dorival Caymmi ao rock meio sujo dos Raimundos.

Criança ainda, costumava pedir aos pais aparelhos de som em lugar de brinquedos. Na adolescência, virou baterista em bandas de rock, aprendeu a tocar guitarra, passou pelo backstage de alguns shows e, brincando noites adentro em programas de computador, começou a discotecar. “São Paulo foi um divisor de águas para mim em termos de amadurecimento sonoro”, diz.

Acompanhando a cena forte de SP de longe, ele se viu de repente dentro dela. “Eu já vinha produzindo na base do Bahia Bass, movimento do qual faço parte, mas aqui quis fazer algo que representasse minha mudança, somada ao impacto que essa cidade nos causa”. Foi assim que nasceu seu primeiro EP, o Salve o Link e Vá à Luta.

Em 2015, depois de idas e vindas a Salvador, Ubunto produziu um novo trabalho, o EP Vem cá, pelo selo Braza Music. “Consegui mostrar a mistura de ritmos regionais baianos com música eletrônica, mais especificamente do global bass, que é basicamente a receita do Bahia Bass. Piva sintetiza a construção de todo o meu processo, é a soma”, diz. No centro deste processo está a pesquisa. “Ela é essencial, seja viajando ou simplesmente navegando, a internet é a chave da minha geração”.

Este ano, Ubunto diz que até pensou em voltar a morar na Bahia. Pensou, pensou, decidiu permanecer em São Paulo. “Este ano, viajei bastante pelo mundo e pelo Brasil tocando. Então, se em 2017 as coisas não forem diferentes, já será muito bom”. Nesta sexta, 23, o DJ lança Piva em Salvador, no bar Berlim (Rio Vermelho), em um reencontro com a o público e os músicos da Bahia Bass.

