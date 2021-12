Pequeno dicionário Amoroso

Com açúcar e afeto, as mocinhas casadoiras de antigamente deixaram um precioso legado culinário às chefs pós-modernas. Tapa com luva de pelica na tecnologia

Receitas de Lourdes de Sá



Cocada de forno

Ingredientes

3 ovos

1/2 kg de açúcar

1 coco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sobremesa de maizena

1 pires de queijo parmesão

Modo de fazer

Faça uma calda com 1/2kg de açúcar. Jogue coco ralado e deixe ferver um pouco. Retire e ponha para esfriar.

Bata os ovos inteiros, misture com a maizena, o queijo parmesão, a manteiga e junte tudo ao coco. Volte ao fogo até levantar fervura. Coloque essa mistura num pirez untado com manteiga e leve ao forno.



Torradas com banana

Ingredientes

1 pacote de pão de forma

1 colher de sopa de maizena

1/2 colher de sopa de manteiga

1 xícara de queijo ralado

2 xícaras de leite

sal a gosto

1 colher de sobremesa de fermento

3 bananas

Modo de fazer

Aqueça a manteiga, junte o leite, o queijo e faça um creme. Corte o pão em quadradinhos ou triângulos, sem a casca, de preferência. Cubra cada fatia dessa com o creme. Corte a banana em rodelas, coloque no topo de cada um de suas futuras torradinhas e leve ao forno até tostar.

Dica: Polvilhar cada uma delas com açúcar e canela dá o maior charme.

Bolo de chocolate

Ingredientes

10 colheres de sopa de açúcar

10 colheres de sopa de manteiga (cheia)

10 colheres de sopa de farinha de trigo (rasa)

10 colheres de sopa de achocolatado em pó

6 ovos (as claras em neve)

1 colher de sobremesa de fermento



Modo de fazer

Bata a manteiga com açúcar. Acrescente as gemas uma a uma, vá colocando a farinha, o achocolatado e, por fim, as claras em neve. Unte a forma com manteiga, polvilhe com farinha de trigo e leve ao forno.



Para a glace

Ingredientes

1 copo de leite

2 colheres de manteiga

1 xícara de açúcar

4 colheres de achocolatado em pó

Modo de fazer

Leve tudo ao fogo e deixe até o ponto. Ele fica grossinho, como leite condensado. Use fogo baixo para não queimar.

Receitas de Joselita Dias

Vatapá de pão

Ingredientes

6 pães de sal pequenos

2 garrafinhas de leite de coco

200g de camarão seco triturado

200g de amendoim

200g de castanha

1/4 de uma garrafinha de azeite de dendê



Modo de fazer

Corte os pães em fatias e deixe de molho no leite de coco até amolecer. Leve ao fogo e vá regando com o dendê e mexendo sempre. Acrescente o camarão, o amendoim e o azeite e continue mexendo até ganhar o ponto. Quando estiver soltando da panela é porque está bom.



Bolo de cenoura

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

4 ovos inteiros

2 xícaras de açúcar (refinado)

1 cenoura média

um pouco menos de 1/2 copo de óleo

2 xícaras de farinha de trigo

1 garrafinha de leite de coco

1 colher de fermento

Modo de fazer

No liquidificador, bata primeiro a manteiga, os ovos e o açúcar. Depois a cenoura, o óleo, a farinha e o leite de coco. Acrescente o fermento (que não deve ser batido)

Unte a forma, polvilhe e leve ao forno por mais ou menos 20 minutos.

Receita de Nara Mendes

Torta de cebola de Dona Lívia



Massa

Ingredientes

1/2 kg de farinha de trigo

200g de manteiga

1 ovo

1 colher (chá) de sal

1/2 xícara (chá) de água

Modo de fazer

Coloque a farinha em uma tigela e acrescente os demais ingredientes, com exceção da água.

Amasse sem sovar e comece a acrescentar a água aos poucos, até obter uma massa homogênia, que não grude nas mãos.

Recheio

Ingredientes

100ml de azeite

1,300 kg de cebola cortadas em fatias finas

200g de bacon

100 gramas de queijo parmesão

6 ovos batidos

1 lata de creme de leite sem soro

Sal

Pimenta do reino

noz moscada

Modo de fazer

Numa frigideira grande, frite o bacon em sua própria gordura. Acrescente o azeite e refogue a cebola até ficar bem molinha, daquele jeito transparente, mas não caramelize é uma etapa antes de começar a caramelizar. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Desligue o fogo e, quando estiver frio, misture o creme de leite e os ovos

Agora a torta

Pré aqueça o forno a 180º

Unte uma assadeita de aro removível e abra a massa. Forre o fundo e as laterais da forma. Fure a massa com um garfo e asse-a a 180º por 15 minutos.

Retire a massa do forno e espalhe sobre ela o recheio. Polvilhe o parmesão e asse por mais 30 minutos. E pode servir.



Receita Maritza Mendes

Cookies Integrais de Aveia com Gotas de Chocolate

(Nascida da busca por um lanche mais saudável que Lucca pudesse levar para escola!)

Ingredientes

2 xícaras de aveia (grãos de sua preferencia)

1 xícara de açúcar mascavo

1 xícara de farinha de trigo integral

1 colher (sopa) rasa de fermento

2 ovos (de preferência os caipiras)

100g de manteiga gelada cortada em cubos (meio tablete)

1 xícara de gotas de chocolate

Modo de fazer

Pré-aqueça o forno a 180 graus.

Misture os itens secos e depois acrescente os ovos. Aqui vale melecar as mãos, pois você terá agora que amassar a manteiga com os dedos! Chame seu filhote para ajudar nessa tarefa, as crianças adoram sentir novas texturas! Depois que massa tiver homogênea, acrescente as gotas de chocolate e misture mais um pouco. Faça bolinhas e dê uma achatadinha, se preferir, utilize uma colher de sopa para ajudar. Coloque em uma assadeira com papel manteiga ou apenas untada com manteiga. Se tiver uma assadeira própria para biscoitos (daquelas que não grudam) nem precisa untar e nem do papel. Coloque os cookies no forno e asse até as bordinhas deles começarem a escurecer. Quando os cookies ficam prontos, você sente o cheiro delicioso deles se espalharem pela casa e isso ocorre em média de 20 minutos mas depende de cada forno. Retire do forno e deixe esfriar na assadeira. Atenção: esses cookies ficam meio moles ao saírem do forno, segure a ansiedade e deixe eles esfriarem na assadeira. Depois transfira para um grande de esfriar biscoitos caso tenha uma em casa. Depois é só se deliciar ou dar de presente em uma caixinha!

Dica: É muito importante que a manteiga esteja dura quando você cortar, se não seus cookies irão se espalhar pela assadeira e quebrarão ao tirar do forno!

Receita do Fichário Mundial de Arte Culinária

Cane picadinha com angu

Ingredientes

1/2kg de carne

Sal

alho

cebola batidinha

óleo

tomates sem pele e sem sementes

1 xícara de caldo de carne

2 colheres das de sopa de farinha de trigo



Modo de fazer

Pique muito bem a carne. Leve-a ao fogo numa panela com óleo bem quente. Deixe dourar bem, junte os temperos e deixe refogar. Tampe a panela e deixe-a em fogo não muito forte. De vez em quando, pingue água para que a carne cozinhe. Quando estiver pronta, junte o caldo de carne misturado com farinha.

Para o angu

1 copo de fubá

2 copos de leite

1 colher de sopa de margarina

1 pitada de sal

queijo parmesão ralado

Modo de fazer

Deixe o fubá de molho no leite durante meia hora. Junte o sal e a margarina e leve tudo ao fogo para cozinhar durante uma hora, mexendo sempre, para que fique bem cozido. Despeje numa forma de pudim e deixe esfriar. Retirado da forma o angu, sobre ele despeje o picadinho e polvilhe com queijo ralado.

Receita de Lélia de Oliveira Pinto

Dust Muller

Ingredientes

3 gemas

1 pitada de sal

1 xícara de farinha de trigo

6 colheres de sopa de açúcar

1/2 litro de leite

Modo de fazer

Bate-se as gemas com açúcar, poe-se a farinha de trigo, o sal e 1 pitada de baunilha. Leve o leite a ferver, quando subir, retire o fogo e misture a massa. Depois de frio, adiciona-se as 3 claras batidas com mais 3 colheres de sopa de açúcar. Leve ao refrigerador.

Para a mousse do sorvete

Ingredientes

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 xícara de açúcar não muito cheia

1 pitada de sal

1 colher de chá de manteiga

1/2 xícara de leite de vaca

Modo de fazer

Ponha todos os ingredientes em fogo brando ou regular, mexendo sempre. Quando engrossar um pouco, retire do fogo, ponha uma pitada de baunilha, coloque em um pirex fundo e leve à geladeira. Sirva sobre o sorvete com leite em pó e um fio de xarope de groselha, cereja ou morango.

