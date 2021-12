Burocracia, redução dos pontos de venda e liberação da pesca durante o período de reprodução impõem novos desafios aos pescadores artesanais

Alonga batalha de Guriamã, 40, começou na traseira de um caminhão. Foi quando o batizaram de ilegal. Aqueles que o haviam inserido no mundo dos documentos eram aqueles que, agora, o lançavam na clandestinidade. No carro da Marinha, o índio soube que seu registro de pescador estava vencido e que a pesca estava proibida. Foi ali que ele começou a travar a fala, a ter "uma indignação que trava o corpo". "Querem que eu fique bagunçado, escondido", diz. "O pior é que, qualquer dia, posso mesmo perder a educação e a vergonha e virar bandido".

Há uma semana, Celesiel Ferreira Ramos, o Guriamã, deixou a aldeia pataxó de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, sul da Bahia, para contar sua história a outros pescadores. Num auditório improvisado na colônia de pesca do Rio Vermelho, ele narrou a sua epopeia que já dura 300 dias: há dez anos, tirou o registro geral de pesca (RGP), documento de porte obrigatório, criado pelo governo federal para legalizar a atividade dos pescadores; há dez anos, renova o documento a cada 12 meses, como manda a lei; mas, agora, seu nome calhou de aparecer numa lista daqueles que não realizaram a última renovação. Ilegal sem compreender o porquê, Guriamã está sem direito ao mar. "Já fiz todo o possível para que me devolvessem o título de pescador. Pensei em ir ao Ministério da Pesca, mas soube que já não existe mais".

Eron Rezende

Peleja no mar

O silêncio atento alcançado por Guriamã no auditório não foi gratuito. Ali estavam semelhantes. Havia os ilegais guerreando para provar a legalidade e aqueles que haviam entrado com o pedido de RGP há mais de um ano e ainda permaneciam sem o documento. Em toda a Bahia, segundo levantamento feito por Muito em 68 colônias de pesca no estado, há 25 mil pescadores que espelham a condição de Guriamã.

A situação ocorre em todo o Brasil. E, entre os pescadores, versa ainda outro caso: o de quem acumula anos sem receber o seguro-defeso, o salário mínimo garantido pelo governo em época de reprodução dos peixes, quando não se pode pescar. "A gente estava quieto, aí pediram para legalizar. Nós tiramos os documentos e só piorou", diz Jorge Mota, de apelido Branquinho, 67, com quatro décadas de pesca. "Sem o registro, podemos ser presos por pescar. De pescador, passamos a pirata".

DEFESO

Criado no primeiro dia de governo do primeiro mandato de Lula, o seguro-defeso já dura 12 anos. Quando fala em piorar, Branquinho tem em mãos a portaria 192, do início de outubro, assinada pelas ministras do Meio Ambiente (Izabella Teixeira) e da Agricultura (Kátia Abreu-PMDB), que suspendeu a proibição à pesca no período de reprodução dos peixes. A decisão vale pelos próximos 120 dias, prorrogáveis por mais 120.

Na prática, a portaria libera por completo a pesca de várias espécies, mesmo que estejam em período reprodutivo. O governo federal incluiu a medida no corte de gastos: ao não precisar pagar novos benefícios de um salário mínimo por mês para os pescadores artesanais, a economia estimada é em torno de R$ 1,5 bilhão. O impacto ambiental ainda não entrou na conta.

"O governo desconfia de que há roubalheira no pagamento do salário-defeso, que falsos pescadores estão sendo pagos para não pescar. Argumentam que será feita uma reavaliação do seguro", diz o advogado Ricardo Amorim, 40. "Mas suspender o defeso para reavaliar o seguro apenas revela desconhecimento ou, no mínimo, desconsideração dos aspectos mais básicos de gestão ambiental".

Amorim, ao lado de outros dois advogados, trabalha, voluntariamente, desde maio deste ano, na causa dos pescadores baianos. Reúne assinaturas, documentos e falas sobre problemas com o RGP e o seguro-defeso. Pretende mover uma ação contra o governo federal.

À Muito, o Ministério da Agricultura, que, desde a última reforma ministerial, responde pela atividade pesqueira no país, reconheceu "eventuais problemas no sistema de recadastramento e liberação do RGP", mas afirmou que vem "trabalhando para normalizar a emissão dos registros". Sobre a suspensão do seguro-defeso, alegou que "não há prejuízo social para os pescadores nem risco predatório para o meio ambiente".

LINHA

No mundo, há cerca de dez milhões de pescadores artesanais, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. No Brasil, está um milhão deles. A pesca feita em pequenos barcos ou redes é uma marca no país, que não possui indústria pujante - o Peru, com um litoral três vezes menor, tem uma produção dez vezes maior. O pescador alinhavado por Caymmi - que coloca a rede no mar, cerca o peixe, bate o remo, puxa corda, colhe a rede - é, de certa forma, a linha da pesca no Brasil.

Pai Véio, 76, o pescador mais antigo em atividade na colônia de Itapuã, aponta para um presságio. Ele, que já teve dois barcos, Rei do dia e Vai com Deus, lançou Sacrifício no atual. "Um batismo para lembrar da vida". "E se comprar um barco novo, ponho Sacrifício II. Sabe por quê? Porque a vida de pescador-artesão vai ficar ainda mais difícil".

Quando prediz, Pai Véio assinala a sua embarcação e a dos colegas, cambaleantes feito palafitas. E, então, volta-se para os modernos navios que vêm de empresas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quase sempre moldadas em sociedade com empresários estrangeiros. Navios que chegam a medir 50 metros da popa à proa, têm autonomia para operar por 100 dias sem aportar e armazenam em seus porões frigoríficos até 200 toneladas de pescado, figurando como ilhas de aço nos nove mil quilômetros do litoral brasileiro.

Para Pai Véio, é como se milhares de pescadores corressem de bicicleta e uns pingados, de Porsche. "Essas embarcações devastam nossos cardumes com um volume de pesca superior à capacidade de reposição. Prejudicam toda a cadeia produtiva", diz. "Não mato um terço do que matava há dez anos. E os peixes estão miúdos. A gente pega peixe pequeno porque não está dando tempo de crescer. Posso dizer que está findando. Conheço isso".

Pepita, 69, pescador desde os 15, sentado ao lado de Pai Véio, emenda que a maior aflição é não se ver representado. "A pesca, hoje, é caso de polícia", diz, referindo-se à Operação Enredados, deflagrada pela Polícia Federal dia 15 de outubro para desarticular uma quadrilha, formada dentro do Ibama e do antigo Ministério da Pesca, que chegava a cobrar R$ 100 mil a interessados em obter a permissão para a pesca industrial, visto necessário para a pesca de grande porte. "É a sensação de viver não fora da lei, mas sem lei".

ANZOL

Os barcos dos pequenos pescadores navegam em busca de peixes como dourado, cavala, meca, bonito e dentão. Quando os donos conseguem juntar dinheiro suficiente, cerca de R$ 50 mil, podem pagar por uma embarcação com estrutura de armazenamento, capaz de trazer para o solo de 15 a 30 toneladas.

Os peixes são vendidos a mercados, feiras, restaurantes, peixeiros. Eventualmente, chegam até os grandes estabelecimentos - um caminho cada vez mais raro. Como a pesca marinha no Brasil não consegue suprir a demanda da população por carne branca, a indústria e o varejo nacional passaram a importar toneladas de peixes da China, como o panga, e a incentivar a criação em cativeiro, modalidade em que a Bahia já ocupa o terceiro lugar em produção, atrás do Pará e de Santa Catarina.

Num setor em que a fluidez depende de bons contatos, e um pouco de sorte, construir uma rede de compradores é fundamental para progredir. Alfredo Romão, 70, faz isso do seu jeito. Paga uma cerveja aqui, outra ali na mercearia vizinha, traz na mala o melhor pó de café para o comprador de agulhinhas e assim vai conquistando a confiança dos clientes locais.

Romão tem mais fotos da data em que, após 25 dias no mar, voltou ao litoral com 16 toneladas de peixe do que de qualquer outro momento. Foi uma manhã de sábado, 1989. Nunca mais repetiu o feito. Achou que "era rico e poderia comprar até o mar". Endividado, cinco anos depois, vendeu seu "grande navio" para comprar seus atuais dois barcos, ambos batizados Sol nascente.

O velho de pele retinta já rodou por todas as colônias de pesca de Salvador, até se fixar no Rio Vermelho, onde hoje vê com desconfiança as reformas no bairro, que se estenderão à sede da colônia. "Comprar peixe será igual a comprar num shopping", diz, ao olhar, no celular da filha, o esboço da arquitetura modernosa.

As obras que remodelarão o bairro já abraçaram o Mercado do Peixe. Derrubado para a construção de um complexo com praça, quiosques e até heliporto, o velho mercado, dizem os pescadores, não fará tanta falta, já que desde a última reforma, na administração de João Henrique, servia mais aos bares e à boemia.

O Mercado do Peixe, posto no chão, ao menos é um símbolo da redução dos pontos de venda do pescado. Segundo um levantamento feito pela colônia de pescadores de Itapagipe, Salvador perdeu dez dos seus entrepostos pesqueiros nos últimos dois anos. "Sempre falo que tem que botar o comprador em contato direto com o pescador. O cliente reclama do preço, mas não sabe o que o pescado sofre para chegar à mesa", diz Romão, para lançar a pergunta-rima: "Por que, ao invés de promover a festa de Iemanjá, o estado não investe num cais decente à beira do mar?".

Joana, 30, filha de Romão, é um caso incomum. Primeiro, é uma mulher que singra o mar, pescadora num ramo em que a maior parte das mulheres atua como marisqueira ou em atividades administrativas nas colônias. Segundo, segue a profissão do pai, num momento em que nem mesmo os pais indicam a pesca aos filhos.

Ela, filha e esposa de pescadores artesanais, não sabe precisar quando aprendeu a dominar maré, lua, movimento dos peixes, iscas, redes, tarrafas, caniços. Apenas compreende que "o mar tem anzol, um arrebatamento que chama". Joana é, também, mãe de Diogo, 10, e o menino, sem querer, ao contar o sonho que teve na noite anterior, pinça o porquê de a peleja da pesca feita à mão ainda se manter viva - dos ancestrais de Guriamã à própria Joana.

No sonho, Diogo escolhe um peixe recém-pescado, que se parece com uma tainha. Retira-lhe as vísceras e a leva ao forno. Almoça. Descansa. E acorda para mais uma saída ao mar, onde logo pega um peixe que se parece com uma tainha.

***

O fotógrafo Fernando Vivas conta como foi a produção das imagens para esta reportagem:

Esse ensaio começou no meio da tarde de uma quarta-feira, na enseada do Rio Vermelho, berço dos pescadores da colônia Z-1. Continuou por mais uma semana em Itapuã e na Ribeira, sempre que sobrava algum tempo entre uma pauta e outra. Nasceu colorido, mas foi se tornando preto e branco quando percebi o contorno sinuoso que a chegada das ondas fazia na praia do Rio Vermelho. Dali da mureta, em frente a casa de Iemanjá, abstrair das cores parecia ser uma boa forma de realçar aquele bordado que as ondas desenhavam na areia. A escolha pelo P&B também foi um jeito de viver a nostalgia de uma fotografia que se fazia lenta, como parece o tempo ainda compartilhado pelos pescadores. Quando colocar o filme na câmera era como costurar uma rede de pesca, preparar-se para lançar-se no mundo - de terra e de mar - e voltar com histórias para contar. Peixes, fotogramas e alguma fome para matar. Por isso, em homenagem ao Deus do Acaso que habitava o interior das câmeras de antes, resolvi capturar as imagens diretamente em P&B - elas não seriam feitas em cor e depois manipuladas para se tornarem monocromáticas. Sairiam assim, com a chance do erro. O visor do fundo da máquina foi esquecido, as imagens só seriam vistas depois, assim como se esperava pela revelação do filme, quando não dá mais tempo de mudar e o instante transcorre, irreversível.

Veja galeria de fotos

adblock ativo