Peixes: o melhor do mar

Que cozinhar peixe é fácil e saudável todo mundo já sabe. Mesmo assim, há quem trema de insegurança só de passar na frente de uma peixaria, sem saber direito por onde começar. Qual peixe levar? Como identificar as diferentes espécies? Como escolher o melhor? Como armazenar? E o preparo? Diante de tantas dúvidas, pode até parecer sedutor apelar para o produto já embalado e congelado do supermercado, mas não se engane: peixe fresco é bem melhor.

"Apesar de viver num dos maiores litorais do Brasil, nossa população consome bem menos peixe do que deveria", conta a chef e professora de pescados da Ufba Euzélia Souza. Segundo a especialista, recentemente chegamos ao consumo anual de nove quilos de pescados por pessoa no País, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 13 quilos. É um número baixo, ainda mais se comparado aos impressionantes 32 quilos consumidos anualmente pelos japoneses.

Leia a matéria completa na edição deste domingo.

