Pedro Bahia: "A pena para as mulheres acaba sendo mais grave”

Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu um histórico habeas corpus coletivo para que presas provisórias que estivessem grávidas ou fossem mães de crianças até 12 anos passassem a aguardar o julgamento em casa. O STF também determinou que os tribunais de cada estado teriam 60 dias para cumprir a resolução. O prazo foi encerrado no começo de maio, mas muitas mulheres que poderiam ser beneficiadas com a medida ainda esperam atrás das grades a decisão dos juízes. O Ministério da Justiça encaminhou um ofício ao STF informando que das quase 11 mil presas que poderiam cumprir prisão domiciliar, só 426 deixaram os presídios. No documento, o órgão sugere que o habeas corpus seja executado compulsoriamente, “de forma a garantir seus direitos”. Na Bahia, dados da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social indicam que 111 presas ainda aguardam pela transferência. Em Salvador, foram identificadas 14 possíveis beneficiadas. O defensor público Pedro Paulo Casali Bahia, que atua há quatro anos no Conjunto Penal Feminino da cidade, acompanha os casos. Para o defensor, a resistência dos juízes ancora-se numa “cultura do encarceramento”. Ele defende que a medida seja ampliada e beneficie igualmente as presas sentenciadas, como prevê um projeto de lei já aprovado no Senado. “A população carcerária feminina subiu muito, de cinco mil para 40 mil em 15 anos. Se você colocar a razão de ser da norma, ela tem que ser estendida também às condenadas”.

Em todo o Brasil, os juízes estão relutando em conceder a prisão domiciliar a presas provisoriamente que estejam grávidas ou sejam mães de crianças até 12 anos. Como está a situação na Bahia?

Esse habeas corpus determinou a aplicação do que já existia na lei. O Estatuto da Primeira Infância já tinha alterado em 2016 o Código de Processo Penal, incluindo a possibilidade de prisão domiciliar e alternativas à prisão de mulheres grávidas e mães de crianças até 12 anos. O habeas corpus só se ampliou para mães com filhos deficientes físicos, mesmo os que já sejam adolescentes. Foi a única novidade. Aqui, na capital, nós temos 34 presas provisórias e destas, identificamos 14 que poderiam se beneficiar com a medida. Algumas já tiveram o pedido negado, outras possuem advogados particulares e nós estamos acompanhando pela defensoria 8 casos. A magistratura da Bahia vem entendendo nesse sentido, da progressão, desde que o crime praticado não envolva grave ameaça ou violência e não tenha sido cometido contra os filhos. O juiz também não pode entender que seja um caso excepcional. E aí, a partir do momento que você cria essa terceira hipótese, deixa de ter um critério objetivo. O juiz passa a analisar caso a caso. O STF determinou que fosse assim. Por isso, a demora e a possibilidade de recusa.

Mas o prazo determinado pelo STF era de 60 dias. E hoje ainda temos na Bahia 111 mulheres que poderiam ser beneficiadas e ainda estão presas em regime fechado.

Houve uma dificuldade dos juízes, uma resistência.

E a que o senhor atribui essa resistência?

À própria cultura do encarceramento. A pena tem um valor retributivo e um valor educacional. Hoje, a sociedade valoriza o retributivo, e a magistratura atende a isso. Por isso que houve uma demora, na verdade, no entendimento. Mas como é uma ordem, uma determinação de uma corte superior, que nada mais fez do que aplicar a legislação vigente, inclusive a legislação internacional... Porque o Brasil participou como membro das Nações Unidas da confecção das Regras de Bangkok [Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras]. Lá fala-se justamente da necessidade de tirar do cárcere as presas com filhos e grávidas. Então, é o reconhecimento de uma dívida que o Brasil assumiu, que o STF esclareceu e a magistratura começou a adotar.

O senhor acredita que essa medida deveria ser estendida às presas condenadas? Um projeto de lei neste sentido, o 64/2018, da senadora Simone Tebet (MDB-MS), já foi aprovado pelo Senado.

Com certeza. Vivenciei no Conjunto Penal Feminino uma luta contra as revistas íntimas. Os homens não se submetiam à revista íntima para visitar suas companheiras. Eles abandonavam as mulheres. Isso ficou muito claro para mim. É um abandono moral, psicológico, material. A pena para as mulheres acaba sendo mais grave que para os homens. O homem tem o apoio da esposa, material e psicológico. E os filhos, por conta de toda carga ainda da nossa cultura patriarcal, dependem dos cuidados das mulheres. A população carcerária subiu de cinco mil para 40 mil em 15 anos. O encarceramento feminino subiu muito. Se você colocar a razão de ser da norma, ela tem que ser estendida também às condenadas, mas é necessário ainda essa atualização legislativa. O que nós temos hoje é o indulto, que beneficia poucas pessoas. As presas condenadas, grávidas, podem ser beneficiadas pelo indulto. É uma clemência, é um ato deliberativo do presidente da República, histórico, que diminui ou isenta de pena pessoas em situações excepcionais. Nem todas as presas conseguem. E o próprio STF já reconheceu que os presídios são inconstitucionais em razão das deficiências que têm. Praticamente atestou que é desumano uma pessoa ficar ali, mas não tinha solução a dar. A partir do momento que o STF diz isso... O ECA determina que a família, a comunidade, o Estado, todos devem proteger a criança.

Sempre se fala do problema crônico da superlotação nos presídios brasileiros, mas quando se analisam os dados, 40% dos presos são provisórios, ainda não foram julgados e condenados. Como dar agilidade aos processos?

É uma questão bastante complexa, porque envolve a necessidade de mais juízes, mais promotores, mais defensores. A gente tem uma regra de congelamento de teto de gastos, que o governo federal determinou, que vai prejudicar essa ampliação dos serviços. A Defensoria mesmo não está presente em todas as unidades do estado. Com isso, os processos são atrasados, por deficiência na defesa. E você tem ainda um outro problema, um pouco mais específico, que é o seguinte: não são todas as unidades prisionais que têm unidade feminina. Então, você pega uma presa de determinada cidade e traz para Salvador, para Feira, para Juazeiro, e existe uma dificuldade operacional de levá-la para as audiências. Isso também atrasa os processos.

A maioria da população carcerária feminina no Brasil, 63%, responde por tráfico de drogas. A situação aqui na Bahia não é diferente. Como reverter este quadro?

Hoje a gente tem o tráfico como crime. Uma possibilidade de mudar esse cenário é descriminalizar algumas drogas. Isso é a primeira questão. A segunda é econômica. A gente precisa desenvolver economicamente as regiões para propiciar emprego para essas mulheres. Uma pessoa empregada, ocupada, não se envolve com o tráfico.

Qual sua opinião sobre o projeto de lei (580/2015) que obrigaria os presos a pagarem por suas despesas na prisão e que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado? A ideia é que o preso que não tiver como pagar trabalhe na prisão como uma forma de remunerar o Estado.

Acho esse projeto muito desnecessário. Primeiro, porque o preso tem direito ao trabalho, certo? E o Estado não fornece o trabalho a ele. Trabalho não dá apenas dinheiro ao preso, dá remissão de pena. A cada três dias trabalhados, diminui-se um dia de pena. Existem unidades na capital que não oferecem trabalho, como a Unidade Especial Disciplinar, a UED. A Penitenciária Lemos Brito, PLB, que é a maior unidade, não tem trabalho para todos os interessados. E aí o preso que não encontrar trabalho vai passar fome? Não existe isso. O Estado é responsável pelo preso, inclusive é obrigado a indenizar as famílias caso aconteça algum mal com ele. Vejo essa proposta de lei como uma declaração de desconhecimento de nossa realidade carcerária.

No Conjunto Penal Feminino também não há oportunidade de trabalho para as presas. Como a Defensoria vem atuando nesse sentido?

Há cursos. Mas também não tem a possibilidade de oferecer trabalho por falta de estrutura. A pouca oferta de trabalho que tem é cuidar da biblioteca. Há cursos de cabeleireiro e tal, mas não há trabalho efetivo. Nós já oficiamos sobre isso, mas esbarramos na questão do espaço. Precisaria de uma reforma estrutural. A área que seria disponível é a área dos cursos.

Como o senhor viu o caso da presa do interior de São Paulo que passou por uma laqueadura determinada pela justiça?

Penso que quando o Estado se mete no corpo de uma pessoa para impor uma política pública de saúde ou social ele está cometendo um ato bastante grave, contrário a qualquer norma de direitos humanos. Porque ele deixa de fornecer educação, saúde, assistência social e passa a agredir o corpo de uma pessoa. Isso aí é um absurdo. O Ministério Público [que entrou com a ação na Justiça] pode tutelar direitos indisponíveis. Você pode entender o corpo de uma pessoa como indisponível apenas no sentido de que não se pode dispor dele, e não no sentido de que seja mutilado.

Há 309 defensores públicos no Estado, quando o ideal seriam 1.239. Esse número deficitário repete-se no Brasil, que tem cerca de 10 mil juízes e promotores para apenas cinco mil defensores. Por que essa discrepância permanece, na sua opinião, num momento em que o Judiciário e tudo que o envolve ganha protagonismo no País?

Acho que nós estamos assistindo hoje a um estado policial. Há uma simbiose nesse sentido dos tribunais de Justiça e do Ministério Público com a sociedade mais punitivista. E a Defensoria tem um viés mais de defesa, de busca dos direitos sociais, de igualdade. É uma instituição mais nova, mas que vem crescendo em atribuição e reconhecimento.

adblock ativo