Paz e pequisa no centro da cidade

Distanciamento da balbúrdia, com direito a isolamento acústico e cultural. O Politeama, coração nervoso do centro de Salvador, abriga uma charmosa biblioteca, na Fundação Instituto Feminino da Bahia, perfeita para quem deseja paz e pesquisa. Especializado em cultura baiana, o espaço, cujo nome homenageia a jornalista e historiadora Marieta Alves (1892-1981), guarda 100 mil títulos, dividido em núcleos distintos, um só de livros, e o outro com folhetos, periódicos de várias épocas, fotografias e postais, além de material audiovisual e objetos raros que pertenceram à família Martins Catharino. Maria Aparecida Conceição França e França, bibliotecária responsável pelo espaço há sete anos, diz que eles investem na preservação deste valioso acervo, acessível a pesquisadores universitários e estudantes, tanto crianças quanto adolescentes. A curiosidade também atrai visitantes, mas muitos ainda preferem o Google. “Aqui, tentamos vencer a internet”, diz.

