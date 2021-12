Pastelaria em Ondina traz sabores de São Paulo

A Pastelaria São Paulo, aberta há pouco mais de um mês em Ondina, leva o nome a sério. As massas vêm lá de longe, da capital paulista, que fez fama com os pastéis de feira, e por aqui são feitos os recheios. Os feixes de cana encostadinhos na entrada dão a deixa de que por ali o combo mais clássico de todos é reverenciado.

O cardápio é enxuto, para não dar vez a distrações. O pastel mais barato, de queijo com orégano ou bauru, custa R$ 10, e a porção com seis minipastéis (de queijo, frango e carne) sai por R$ 18. É uma boa pedida para quem quiser experimentar mais de um de uma vez.

Nós pedimos o árabe picante (R$ 15), que tem uma inusitada massa vermelha, por causa da pimenta-calabresa. O recheio é de carne moída, também picante, e queijo. Crocante, equilibrado e delicioso até a última mordida. Um outro pastel, de frango e catupiry, que também sai por R$ 15, tem a massa verde, pela mistura de ervas finas. É um dos mais pedidos, ao lado do de camarão (R$ 18). Também há opções doces, de sonho de valsa e de churros. Quem não for muito fã de caldo de cana (300 ml, R$ 3) pode optar por um frozen de morango para acompanhar (300 ml, R$ 7).

Os pedidos chegam rápido e o ambiente é aconchegante, com mesinhas na calçada. A trilha sonora, com pagode e axé, é que pode não agradar a todos. A empresária Tânia Farias, que estudou direito e administração, conta que passou um ano planejando o lugar. “A gastronomia era uma paixão latente que ficava me perturbando”.

Pastelaria São Paulo: Rua Macapá, Ondina. Tel. (71) 99947-3153. De segunda a sexta, das 11h às 21h, e sábado, das 9h30 às 13h30h (entre 11h e 15h, há refeições para almoço).

Destaque: Crocantes e sequinhos, os pastéis fazem a alegria de qualquer mortal. Experimente o árabe, que tem massa vermelha, por causa da pimenta calabresa.

