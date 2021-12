Passar uma noite em Itapuã

Sentir-se em casa aqui é literal. A construção europeia escondida atrás da praça Vinícius de Moraes é o endereço de quase toda a vida do chef Yuri Álvares, 33, e há um mês também do restaurante Pedra Puã. O clima é de bistrô, com poucas mesas, a maioria no jardim. Já o cardápio, também enxuto, se aproveita do tempo, seja para colher os frutos do quintal ou trazer os peixes e mariscos de Itapuã.

Yuri, que trocou o curso de filosofia pela cozinha e já trabalhou com Laurent , Tereza Paim e Diogo Pereira, resume assim: "Aqui tem tudo o que tem numa barraca de praia, mas preparado de outro modo". Pode ser um caldinho de pinaúna, uma brusqueta de preguari, um vermelho ao escabeche de umbu ou uma feijoada de frutos do mar com feijão verde.

O pão, "feito como época de Cristo", vem sempre com um refrescante pesto de coentro. De sobremesa, vá de crème brûlée de licuri com chutney de abacaxi. Os preços não chegam a R$ 200 num prato para quatro pessoas.

Pedra Puã | Rua Hilton Fontes de Lacerda, s/nº. Quadra 12, Lote 02 - Itapuã. De seg à sáb, das 18h às 23h. Tel: 71 99941-2953.

Destaque | O ceviche de carne do sol no limão cravo e no uísque é imperdível. Vem com rúcula, rabanete e creme de pimentão.

