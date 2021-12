Paraíso descolado para nerds

Gabriel Brandão e André Gerônimo, 28, planejavam abrir uma loja de games quando lembraram que seria bom ter alguém que manjasse de quadrinhos. Foi assim que Lucas Pimenta, 32, virou sócio da Katapow. A loja, aberta há um ano, virou literalmente ponto de encontro dos nerds da cidade.

É que, além do mix - que vai de canecas a HQs, passando por camisas e estatuetas -, o mezanino é franqueado aos que queiram se reunir entre as 10 e as 19h. Depois desse horário, só negociando, mas rola até festa de aniversário.

Formado em história e mestrando em educação pela Uneb, Lucas mantém desde 2011 a Quadro a Quadro, editora especializada em quadrinhos. Ano passado, ganhou o HQ Mix pela revista La Dansarina. A ideia, segundo ele, é manter uma relação próxima com os clientes. "Afinal, somos nerds também", diz.

Katapow | Av. Octávio Mangabeira, 1.945, Ed. Pituba Privilege, Loja 7 - 71 2132-0823. Segunda a sábado, das 10h às 19h e, aos domingos, das 12h às 18h

Destaque | O mezanino é ideal para reuniões ou festas nerds. Só fazer contato e agendar

