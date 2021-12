Para montar do seu jeito

Com modelo de atendimento já conhecido das sorveterias, o Açaí do Alto, inaugurado este mês, deixa na mão do cliente a missão de montar seu prato. São disponibilizados seis tipos de açaí e mais de 30 opções de acompanhamento, dentre frutas, caldas, cereais, grãos e doces. O quilo custa R$ 33,90. Os sanduíches e saladas também são montados na hora, a partir das 20 opções de ingredientes. O valor destes lanches varia de R$ 13,90 a R$ 26. Apenas as tapiocas (de R$ 12,90 a R$ 14,90) têm composição fixa.

Os oito sucos funcionais (R$ 7,90) se destacam com nomes divertidos no cardápio, feito de papel reciclável. Tem o Cura Ressaca 01 (laranja, banana e morango), Xô Dor de Cabeça (maracujá, couve e gengibre) e Vasodilatador (laranja, cenoura e beterraba). As misturas foram escolhidas depois de pesquisas feitas pelos sócios Lucas Mendes e Paulo Novis, 25. A amizade entre eles, que começou na Faculdade de Administração da Ufba, já havia resultado em uma startup de alimentação empresarial, aberta há nove meses. A dupla pretende trazer o negócio para a sede do Açaí do Alto, que ainda vai abrigar um sushi bar e um restaurante a quilo.

Em um dos balcões do local é possível deixar o celular carregando seguro em um miniarmário, com carregador da própria loja. Assim como a qualidade do açaí, a decoração moderna, com artes divertidas nas paredes, não deixa a desejar. Um texto de apresentação no cardápio diz: “Pensamos em cada detalhe para que você se sentisse bem aqui”. E você se sente, sim!

Açaí do Alto Ed. Empresarial Itaigara, loja 01, Rua Rubens Guelli, 134, Pituba. Abre de segunda a segunda, incluindo feriados, das 8h30 às 23h

Acompanhamentos As opções de montagem agradam a todos. Vão desde os saudáveis, como chia, linhaça, castanha, coco, aveia e granola, até os doces – jujuba, confete, granulado e pedaços de pé de moleque

adblock ativo