Para matar a fome

O hambúrguer é a atual viagem gastronômica de Salvador. Obviamente não o disco industrializado de carne congelada e procedência duvidosa, aquecido em chapas gordurosas de fast-food e jogado às pressas dentro de pães de supermercado. Mas aquele artesanal, com ingredientes de primeira, feito no capricho por chefs que se esmeram em servir algo especial.

O leitor dirá "gourmet", não vamos discordar, apenas lembramos que vale menos a modinha do que a seriedade na escolha de carnes, temperos, métodos de cocção, pães, molhos e acompanhamentos. Para que, ao final, tenhamos o melhor do sanduíche que os alemães de Hamburgo deram aos americanos e esses, por sua vez, ao mundo.

As feiras que se consolidaram por aqui ajudaram a valorizar o hambúrguer como autêntica comida de rua, com esse diferencial mais elaborado. O que não falta hoje é chef com estande ou food truck em frente aos quais se formam filas em busca de sanduíches suculentos e robustos.

Levando tudo isso na mais alta conta, passamos duas semanas visitando os principais endereços da cidade, e o resultado está neste pequeno guia. Não conseguimos fugir do fato de que muitas dessas hamburguerias estão localizadas na Pituba e região. Também não evitamos os shoppings, considerando os que hospedam boas opções.

A itinerância das feiras trouxe, porém, a chance de achar - ainda que provisoriamente - hambúrgueres em outros destinos, do centro à orla mais distante. Admitimos que, com o passar do tempo, quase administramos a culpa de alguns excessos. Mas é impossível dizer que não foi delicioso chamar essa incursão de trabalho. Apreciem sem moderação.

coz2 -- Suculento

É pornográfico o hambúrguer servido por essa dupla, que divide projetos de cozinha e vida há alguns anos. O adjetivo pegamos emprestado do que Camila Crichigno e Rafael Stavale inventaram para chamar o que fazem: "porn food". Para comer com gula e sem culpa, num gesto quase primitivo de puro amor carnal. A propósito, sobre a carne, há algumas variações com filé mignon e até camarão, mas o forte é a costela bovina defumada, temperada apenas com sal, pimenta-do-reino e que ganha a chapa para ser preferencialmente tostada por fora e rosa por dentro, em suas suculentas 160 gramas. O pão é macio e vem com variações como o de batata. No quesito queijo, o coalho maçaricado é obrigatório e, às vezes, chega acompanhado de outros com sabor mais forte, como o que vem com creme de gorgonzola. O Cozinhando a Dois - significado da sigla adotada pela dupla - é itinerante e pode ser encontrado nas feiras de rua de Salvador. Paga-se R$ 15 e R$ 20. Quando for até eles, uma dica para incrementar seu burger é pedir o ketchup feito com o whisky do Tennessee, Jack Daniel's.

Onde encontrar: Acompanhe a agenda de eventos - 71 99276-7160 / 71 98186-6969 facebook.com/ CozinhandoADois

Hand Burger -- OK

Menos pela reforma da Barra e mais por essa pequena lanchonete, há sete meses um pedacinho da Marques de Leão pode se dizer americanizado. A proposta de "comer com a mão" soa redundante, mas basta lembrar dos estragos feitos pelo tal raio gourmetizador para achar válida a ideia de renunciar aos talheres em se tratando de hambúrguer. Os do chef português António Almeida misturam dois cortes de carne. Quais? É segredo. Sabemos apenas que um é de primeira e o outro, de segunda. Chegam numa panelinha com batata frita e podem ter 150 g (R$ 24) ou 250 g (R$ 32). Ficam devendo "a explosão de sabores quando uma pessoa trinca", que é como o chef defende um bom hambúrguer. Para os carnívoros, compensa a valorização da proteína que dispensa os molhos. Fora os seis fixos do cardápio (que inclui o vegetariano, com grão-de-bico), a casa serve o hambúrguer do mês. O de outubro é o Tropical, com queijo prato, abacaxi grelhado e maionese com vinho do Porto.

Onde encontrar: Av. Almirante Marques de Leão, 293 - Barra - 71 3015-9006 digitalases.com.br/hb

Muu -- Honesto

O Muu é pequeno, tem cardápio enxuto e só usa carne bovina - não por acaso o nome deles vem de um mugido. Aqui você monta seu hambúrguer de carne nobre (e secreta) com 15% de gordura, temperada com sal e pimenta, que pode vir num pão branco, de gergelim ou australiano, com muçarela artesanal (de Feira de Santana) ou cheddar inglês (não processado), cebola caramelizada, alface, tomate, picles e o igualmente secreto molho da casa à base de maionese, páprica e outros 12 ingredientes. O chef Túlio Alencar explica o "hambúrguer de verdade", que é como vende o seu: carne moída na hora e sem conservantes. Isso realça um sanduíche que, pare ele, é democrático, vendido por R$ 22 ou R$ 27, se vier com fritas. Num início de expediente, flagramos problemas de higiene, que Túlio garante já estarem solucionados. Dica: chegue cedo e evite a muvuca.

Onde encontrar: Avenida Paulo VI, 1.609 - Pituba - 71 3017-7710 facebook.com/muuhamburgueria

Black Pepper Burger -- Muito molho

Sérgio Gomes assegura que tem mais de 20 receitas de hambúrguer. A logística das feiras, entretanto, limita um pouco as opções a quatro ou cinco sanduíches. O bom é saber (e cobrar dele depois) que repertório para novidade existe. O chef segue o modelo de comércio itinerante e a escola minimalista do tempero - sal e pimenta-do-reino -, mas é mais eclético na escolha das carnes. Seus blends levam fraldinha, patinho, contrafilé, alcatra, bacon e até toscana. Dos pães, que chegam sob encomenda, há o tradicional, o australiano, o com gergelim-preto e o pão-bola italiano. Os queijos também vão além do cheddar, variando entre gorgonzola, reino e brie. Sérgio gosta de dizer que não escolheu o hambúrguer, mas foi escolhido por este, que já tinha toda pompa em seus cardápios informais e que hoje vende entre R$ 15 e R$ 20. Provamos o Black Brie: o pão liso parecia industrial, o queijo derretido com a maionese aioli virou excesso de molho ofuscando a geleia de pimenta. Champignon em conserva também foi decepcionante. Mas a carne estava bem boa. Vale uma nova chance.

Onde encontrar: Acompanhe a agenda de eventos em instagram.com/ blackpepperburger

Guerrilha Truck -- Gostosinho

Quando receberam o convite para participar da primeira edição da Feira da Cidade, em setembro do ano passado, os chefs Gabriel Lobo e Mateus Carvalho não esquentaram muito a cabeça pensando no que servir. Se era comida de rua, tinha que ser hambúrguer. Trataram, então, de agregar delícia à obviedade. Para ressaltar o sabor da carne escolhida, a fraldinha, apostaram em fazê-la na brasa, como num churrasco. Misturaram linguiça toscana para compor a gordura e alguns condimentos, como cominho, orégano e mostarda, e, voilá, estava criado o Guerrilha Burger (R$ 15). O sanduíche também vem com queijo muçarela, tomate confitado e molho barbecue caseiro. O excesso de molho acaba escanteando um pouco o punch prometido da carne. Apesar do leve desequilíbrio, as mordidas agradam e vêm fazendo a fama da dupla. Por dia de evento, o Guerrilha Truck costuma vender 200 hambúrgueres. A receita ainda segue a fórmula original, mas, para atender os famintos, aumentou um pouco de tamanho (hoje são 180 g). Outra mudança recente, também a pedidos, é o hambúrguer que leva a comercial combinação de cheddar e bacon.

Onde encontrar: Acompanhe a agenda de eventos em instagram.com/guerrilhatruck

Yellow Easy foods -- Ogro

O hambúrguer do Yellow é massivo. Tão grande que chega com uma faca cravada para garantir o sustento daquela opulência e quem sabe sugerir um compartilhamento. São 270 g de picanha com acém, mais 15% de gordura da própria carne e de um pouco de barriga. O chef Tiago Corvo não usa sal nem pimenta-do-reino, tempera com bacon frito, cebola refogada, tomilho e tabasco. O sal no pré-preparo só desidrata a carne, explica. A casa tem dois sanduíches: o Big Black Burger (R$ 36) - com pão australiano, cheddar, alface crespa, molho barbecue e pasta de bacon crocante, "já que bacon é vida", resume o chef - e o Uncle Sam (R$ 33), com pão branco, pasta de picles, alface, tomate, muçarela e onion rings. O sonho de Tiago é trocar a chapa pela grelha e assumir de vez a sua persona de defumador. Enquanto esse dia não chega, aproveitemos suas ótimas criações.

Onde encontrar: Rua das Hortências, 966 - Pituba 71 3019-6800 facebook.com/yelloweasy

DOC Casual Dinning -- Pioneiro

Quando o DOC começou, hambúrguer em Salvador era o mesmo que lanche + brinde. Já essa casa nos apresentava a miniversões deliciosas. Oito anos depois, eles mantêm a proposta original de preparar tudo o que servem e o chef Caco Marinho se permite mais ousadia. Usa queijo cheddar e muçarela, mas também emmental, gorgonzola e quer dar ao requeijão da fazenda o mesmo status do Serra da Canastra. A carne segue a lógica de que não precisa ser nobre, mas saborosa. São 180g de fraldinha, com 20% de gordura, temperada com sal, pimenta e alho (de R$ 28,90 a R$ 35,90). Caco também aposta em sabores como fumeiro, pepperoni e camarão. Este domingo, o chef Fabrício Lemos é seu convidado no Lumber Jack Burger Festival e fará um burger de carne de sol, pão de aipim e requeijão da fazenda. Algumas vezes em que fomos ao DOC, o atendimento não foi bom e o burger veio sem um ingrediente. Se acontecer com você, chame o chef, que é sempre dedicado.

Onde encontrar: Rua das Dálias, 584 - Pituba - 71 3451-7777 doccasual.com.br

Outback -- Clássico

A essa rede australiana vai quem gosta do hambúrguer estilo Dudu, aquele personagem do Popeye, sabe? Básico, mas nada além. A carne é premium, o pão é branco, o queijo, idem. De acompanhamento, tomate, alface, cebola e picles, bacon opcional, barbecue, tudo já visto antes. O tamanho é generoso (200 g), o preço, menos (R$ 37,50), alguns sanduíches têm um gostinho defumado que foge do óbvio, mas o resto é segredo. O chef Maurício de Jesus, da região Nordeste, justifica: "É uma gigante companhia de capital aberto que tem um gigante nome a zelar". Então tá.

Onde encontrar: Shopping da Bahia (Loja 05 A, piso 3) e Shopping Barra (lojas EG03 a EG07) - 71 3450-1280 e 71 3037-0138 outback.com.br

Bravo Burger Beer -- Supremo

Rafael Zacarias chegou à Feira da Cidade com um hambúrguer de picanha, bacon e mel que fez com que os colegas pedissem ao então chef do Pereira: "Por favor, não volte". Fabrício Lemos atestou: Rafael tinha encontrado seu produto. Ele então juntou a experiência de cinco anos na Austrália com uma pesquisa em São Paulo e abriu a Bravo, pequena hamburgueria onde hoje dá um baile em nossos sentidos. O chef entrega o que promete e você localiza em cada mordida todos os ingredientes. A carne é costela de Red Angus, servida em 180 g com 16% de gordura. O pão, assinado por Sílvio dos Santos (com quem trabalhou no Fasano), tem uma versão de abóbora que é desconcertante de boa. Rafael é ousado: usa queijo do reino, páprica defumada com conhaque, cogumelos eryngui e houbitake (que mané shitake e shimeji) e barbecue de tamarindo. Tudo tão leve, com preço justo (entre R$ 23 e R$ 28), que periga a visita virar semanal.

Onde encontrar: Rua das Hortênsias, 478, loja 01 - Pituba - 71 3022-6264 facebook.com/eusoubravo

Eddie Fine Burgers -- Arrisque

Essa hamburgueria mineira ganha em disparado no quesito decoração: fusquinha na porta, salão retrô, garçonetes de saia coquete, você se sente nos anos 1950. O cardápio é artesanal, apresenta o gestor Euler Silva. Das quatro vezes em que lá estivemos, porém, foi frustrante. O pão não estava novinho, o tempero da carne, muito sutil e a versão de fumeiro ficou devendo por parecer frita e com excesso de melaço. Mas a casa está sempre cheia de gente empolgada com os hambúrgueres bovinos (de chã de dentro e picanha), que saem, em média, por R$ 32. Ponto alto: as onion rings.

Onde encontrar: Avenida Miguel Navarro Y Cañizares, 160 - Pituba - 71 3021-1100 eddieburger.com.br

Hambs Burger -- Leve

Sabe aquela sensação de terminar de comer um hambúrguer e ficar tão empachado que bate até um arrependimento? No Hambs Burguer, aberto em janeiro deste ano, esse risco é pequeno. O sanduíche é surpreendentemente leve. Além de não pesar na consciência, também não pesa no bolso. O artesanal clássico - com 160 g de carne, queijo, cebola marinada no shoyu, alface americana e tomate - custa R$ 12, o que o transforma num dos melhores custos-benefícios da cidade. O chef Isac Rabelo conta que o hambúrguer é feito com um blend "secreto" de três carnes (só revelou a fraldinha) e nenhum conservante. "É um complexo de simplicidades", defende. Para entregar inteiramente a promessa, a carne, que é suculenta, poderia estar um tanto mais temperada. Para aqueles que vivem na academia contando calorias, a Hambs criou um hambúrguer "fit", que troca o pão e o malfadado glúten por muita alface (R$ 16).

Onde encontrar: Estacionamento do Hiper Bompreço Iguatemi - 71 99963-3221 facebook.com/hambsburgers

The Fifties -- Aristocrático

A rede paulista tenta reconstruir o "glamour americano dos anos 1950" e vende o que se pode chamar de hambúrguer ostentação. Para se diferenciar das cadeias de fast-food, foi pioneira em apostar em sanduíches feitos com carnes nobres, como a picanha. Os preços acompanham o clima. Os "Pic Burgers" custam entre R$ 26 e R$ 37,90 e vem com 150 g ou 230 g da carne - que é saborosa, mas não muito suculenta. Para renovar o cardápio, The Fifties criou, há pouco mais de um mês, o Bacon Burger Festival, com quatro combinações de "hamburbacon", que levam bacon moído junto com a carne.

Onde encontrar: Shopping Bela Vista (Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista) - 71 3431-4179 thefifties.com.br

Madero -- Que pão!

A palavra "gourmet", coitadinha, já foi surrada demais. O chef Junior Durski prefere a delicadeza do "cuidado". Ele separou as partes do hambúrguer e estudou uma a uma para chegar à fraldinha e contrafilé com 15% de gordura do peito, sal, pimenta e grelha. O cheddar é comum, a maionese é receita da avó Isabel e as fritas, sequíssimas. Mas é o pão o real desbunde. O chef curitibano chama de pão de sal. Para nós, é um crocante cacetinho que envolve entre 130 e 360 gramas de carne. Vale cada centavo dos R$ 23 aos R$ 43.

Onde encontrar: Shopping Barra, Piso 4 - 71 3043-2736 restaurantemadero.com.br

adblock ativo