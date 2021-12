Para fugir da mesmice

Vá lá que a internet facilitou e muito a vida dos pequenos empreendedores, mas ter um lugarzinho onde se pode ver e pegar as roupas e objetos que se quer comprar tem o seu valor, não é, não? Pensando nisso, quatro marcas baianas – mais uma mezzo baiana, mezzo paulista – resolveram se juntar para abrir a Galeria 85, loja colaborativa de moda e decoração que há seis meses funciona num mini shopping da Graça. Dividindo os custos, viram que não iria ficar pesado para ninguém e deixariam de ser reféns da sazonalidade das feiras e de certa frieza do mundo virtual.

Ali estão as roupas e sandálias de couro da Bornstore; os brincos, colares e pulseiras da Outerelas acessórios; os azulejos decorativos da Santos & Encantos; as cabeças de bicho estruturadas em papel por Jessica Brunello; e os óculos de madeira da Artyeto. Tudo meio que na fronteira entre o hipster e o fofo. A resposta do público foi tão boa que eles irão abrir uma outra loja na Pituba, no segundo semestre deste ano. “Quem mora na Pituba não quer vir aqui, e quem mora aqui não quer ir à Pituba”, resigna-se Ana Luísa Lapa, da Bornstore.

Quando visitamos a loja, era ela quem estava por lá para receber os clientes, mas os donos-produtores costumam se revezar no espaço. Ela conta que a consciência de valorizar o produto local ainda não é tão grande aqui em Salvador como em outros estados, mas que esse interesse está crescendo. Os preços, no geral, também ajudam a aderir ao movimento “Compre do pequeno”.

Galeria 85 Shopping Graça Master (Rua da Paz, 187, Graça). Tel. (71) 99115-7910. De segunda a sexta, das 9 às 19h, e sábado, das 10h às 17h.

Destaque A loja colaborativa tem roupas, acessórios e objetos de decoração locais e descolados, bom para quem quer fugir da mesmice dos grandes shoppings, por preços que não ofendem.

