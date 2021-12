Para bebês musicais, uma casa especial

O chão emborrachado de azul vira tapete para mães, pais, avós e bebês formarem um círculo. Sentadas com eles, as professoras tocam violão, cantam e conduzem a aula como se fosse uma história. Meninos e meninas bem miúdos abraçam os adultos para "desembaraçar a pombinha branca que caiu no laço". Eles brincam de chamar o vento, misturam som e silêncio, depois tentam alcançar bolinhas de sabão para aprender sobre intensidade.

O Grupo Canela Fina usou a experiência da banda e o trabalho que já fazia em escolas de Salvador para inaugurar a própria casa de musicalização infantil. Nas turmas, alunos de até 3 anos aprendem conceitos básicos de música associados a temas diversos, explica Angelita Broock, que, junto com a sócia Kamile Levek, aplica ali a pesquisa que desenvolveu no mestrado e doutorado na Ufba.

As aulas são semanais, duram em média 50 minutos e reúnem, no máximo, 10 alunos. O curso dura quatro meses e custa R$ 630.

Canela fina Rua Marechal Andréa, 53, Pituba. Tel.:(71) 3012-8222 - grupocanelafina.com.br

Destaque Além do estúdio da banda, a casa oferece aulas de conjunto instrumental e de canto para alunos a partir de 6 anos

