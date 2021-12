Papelaria na Pituba aposta na fofurice e tem de tudo para os 'loucos dos signos'

O que poderia ser apenas mais uma loja de papelaria e artigos para presente se tornou um dos lugares mais fofos da cidade. A loja tem produção própria, e lá você pode encontrar itens divertidos e úteis que não vai achar em outro lugar. O planner exclusivo é um dos itens mais interessantes da loja. Nele, você não precisa seguir a ordem cronológica dos meses e deixá-lo a sua cara, custa R$ 134.

Para os loucos dos signos, a loja vende quase todo tipo de coisa, de chaveiro a tag de colocar na porta do quarto. Quem gosta de frufru vai se perder lá, com certeza, os itens com estampa de unicórnios e lhamas são inúmeros. E para quem pretende juntar uma graninha para o ano que vem, pode comprar um cofre (R$ 79,90) que lhe ajuda com frases de incentivo como: “Mantenha o foco” e “Chegando lá”.

Os produtos tradicionais de papelaria também estão por todo o lado: quem faz coleção de canetinhas coloridas, por exemplo, encontrará opções, além de porta-lápis e estojos de todos os tamanhos e valores. Os estojos e mochilas também podem ser personalizados com o nome da pessoa que comprou ou vai receber de presente.

Mas as coisas mais fofas que você vai querer comprar são o porta-joia de porco-espinho (R$ 28,90), bem pequenininho, mas muito fofo, e uma luminária de nuvem (R$ 149), que fica bonita no quarto de qualquer pessoa. Os produtos, inclusive os personalizados, também podem ser adquiridos pela loja online.

Papelote: Avenida Paulo VI, nº 1.683 – Pituba. Horário: de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábado, das 9h às 16h.

Destaque: Cada prateleira é ocupada por objetos do mesmo tema, o que pode facilitar a vida de quem está à procura de uma coisa que não seja específica.

