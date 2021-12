Pão quentinho e sotaque baiano

Perdoando-se o nome padoca (que é como os paulistanos chamam as padarias), a Padoca da Lulu, aberta em janeiro na Federação, rende só alegrias. O ambiente, confortável e descontraído, já diz logo na chegada que ali não há apego à tradição. Os pães saem das mãos de Mércia Costa, que aprendeu a fazê-los observando o pai na padaria da família, em Lauro de Freitas. Depois, apaixonou-se por doces e seguiu carreira na confeitaria (capaz de você já tê-la visto no programa Que Seja Doce!, do GNT).

Como não poderia deixar de ser, também levou seus mousses, bombons e tortas para lá. A tartalete de limão-siciliano que experimentamos (R$ 8) estava superequilibrada. Se você quiser algo mais prosaico, pode pedir um bolo de vó com café (R$ 5). A ambientação não serve de desculpa para cobrar preços gourmetizados. São, ao contrário, bem honestos. Tem pão na chapa por R$ 2, pão com ovo por R$ 3, vitamina de banana por R$ 4.

O bauru (R$ 4,50) faz sucesso entre os estudantes da Escola Politécnica da Ufba, que só precisam atravessar a rua. Mas o carro-chefe mesmo é o Padoca #1, sanduíche de mortadela com vinagrete (R$ 9,90) – a casquinha da nossa baguete poderia estar mais crocante.

O Padoca #1, sanduíche de mortadela com vinagrete (R$ 9,90), é o queridinho dos clientes

O lugar também abre para almoço, com saladas e massas, e desde o último sábado promove eventos com comidinhas e música. Ana Luiza Ramos, uma das sócias da Padoca, conta que o jardim abrigará em breve um boteco onde os clientes poderão espiar a produção da premiada cerveja baiana MinduBier.

Padoca da Lulu Rua Prof. Aristides Novis, 13, Federação. De segunda a sexta, das 7h às 20h, e sábado, das 8h às 16h. Tel.: 3565-9943

Destaque O ambiente moderninho da Padoca da Lulu não serve de desculpa para pesar a mão nos preços. Por lá, dá para comer docinhos e lanches saborosos sem gastar muito.

adblock ativo