Palco Renovado

Há um ano, o baleiro Antônio Conceição, 63, lustrou seu tabuleiro com o melhor óleo da praça. E pôs à disposição do freguês novos sabores. “Era noite de gala”, ele diz. Com atividades paralisadas por quase três anos, a Concha Acústica retornava à cidade. E Conceição ganhava de volta seu melhor ponto. “Faço negócio e ouço música. Tem melhor?”.

Com a nova Concha, o público dobrou de tamanho. A média anual de espectadores circulava em torno de 110 mil. Nos últimos doze meses, o espaço recebeu 240 mil. A reforma, orçada em R$ 90 milhões, garantiu ecotelhado, passarela técnica e edifício-garagem. Mas não mudou, como lembra a diretora artística do Teatro Castro Alves (TCA), Rose Lima, a identidade do espaço.

“A Concha é uma senhora animada, pede interação. A relação entre artista e plateia é uma marca dessa história com mais de meio século”, diz Lima. Inaugurado em 1959, o anfiteatro recebeu em sua primeira apresentação um show de Dorival Caymmi, acompanhado da Orquestra Sinfônica da Ufba. E seguiram-se gigantes e novidades da música.

Relação de afeto

A obra que requalificou a Concha integra a reformulação do Complexo TCA. Segundo a Secretaria de Cultura do Estado, a licitação para a reforma da Sala do Coro já foi lançada, mas ainda não há prazo para a conclusão das obras. Na sequência, será reformada também a Sala Principal.

“Há uma relação de afeto com o TCA. E a Concha é o pequeno tesouro dessa relação”, diz o secretário de Cultura, Jorge Portugal. “É como se este palco abraçasse as pessoas”. Neste mês, que marca um ano de retomada dos trabalhos, Muito ouviu agentes culturais sobre suas relações com o anfiteatro. Nas próximas páginas, o que é que a Concha tem.

A Concha é um sonho - Duda Woyda | ator, produtor e dançarino

Adoro a Concha. É incrível. Imagine ver cinco mil pessoas te aplaudindo? Já fui a muitos shows lá, mas no último ano só pude ir a dois: Novos Baianos, que foi uma experiência das maiores, e [musical em homenagem à] Mamonas Assassinas. O mais marcante foi o dos Novos Baianos, na reinauguração. Um marco histórico, político, cultural e musical. De estrutura, ficou muito mais interessante [depois da reforma], com estacionamento, ampliação da área de cima; que é um lugar de encontro pré-show. Se pudesse, iria sempre, mas estou em cartaz nos finais de semana. Seria bom a possibilidade de shows durante a semana e não tem; isso por causa de agenda, claro. É bom, eu quero ir, mas como é que faz?! O melhor é ser um espaço ao ar livre, assim como tem o Parque da Cidade; lugar aberto, onde pode tomar cerveja, conversar e que é acessível para cadeirantes. Estruturalmente, gosto da acústica, a visibilidade. De qualquer lugar que você estiver, você vê. Tenho amigos que fizeram shows, foram mestres de cerimônia e dizem que é lindo. Eu já fiz uma apresentação no interior para 12 mil pessoas, mas quero levar um projeto [para a Concha]; por ser na cidade, por ser aqui. Ah, eu sonho com isso.

Potência - Thiago Romero | diretor e dramaturgo

Antes mesmo de vir morar na Bahia, eu ouvia falar muito da Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Quando vim morar em Salvador, finalmente, tive a oportunidade de ver grandes artistas nesse palco, que é tão importante para o cenário cultural soteropolitano. Fico feliz em ver que a Concha está de volta e celebrando aniversário. Espero que, com esse novo ciclo, existam projetos que valorizem e potencializem os artistas locais, pois estamos diante de um aparelho muito potente, e para além de shows com artistas já estabelecidos no cenário nacional é preciso que nossa “Nova Concha” olhe para a nossa cidade.

Melhores shows - Isaura Tupiniquim | dançarina e coreógrafa

Sempre considerei a Concha o melhor lugar para ver shows na cidade, não somente por sua localização (uma vantagem para mim, que sempre usei ônibus) ou por sua arquitetura, mas, principalmente, pela programação. Todos os artistas que admiro e acompanho ao longo da vida, pude ver lá. Na adolescência, fui a muitos shows do Cordel do Fogo Encantado e Nação Zumbi. Lembro que a primeira vez que fui sozinha ver um show lá, era dos Novos Baianos e eu havia acabado de ingressar na universidade. Encontrei colegas que acabara de conhecer e me senti acolhida naquele espaço. Ao longo dos anos assisti a Tom Zé, Arnaldo Antunes, Paralamas do Sucesso, entre muitos outros. Os últimos que vi, antes da reforma, foram os da Gal e do Caetano. Por ambos, tenho mais do que admiração. É uma paixão imensa. Já tinha visto a Gal numa outra ocasião, mas foi muito mais emocionante vê-la na Concha. Lembro de sair correndo quando ouvi, de fora, ela tocar a primeira música – estava com raiva da fila imensa que se formava para atravessar as roletas. No de Caetano, me emocionei, pois, mesmo ouvindo ele desde a infância, nunca havia ido a um show. É importante dizer que só pude acompanhar vários desses shows porque os valores eram bem mais acessíveis. Após a reforma, as apresentações estão o dobro do preço. Fui ver Criolo, olhei em volta e pensei na contradição entre o discurso dele e o público com condições de pagar. Acho isso cruel com jovens de baixa renda. Sobre a acessibilidade, lembro de uma vez ir com um amigo com problemas de locomoção e ter sido bem estressante. Hoje, depois da reforma, isso não parece ser mais um problema tão grave. Viva!

Olho urbano da cultura - Dênisson Padilha Filho | escritor

Quando digo que minha vida sempre foi fronteiriça – um pé no mato, outro no asfalto –, pensam que isso é só frase de release. Mas a Concha Acústica, aquele olho a meia pálpebra, sempre testemunhou isso. Graças a ela, em 91, “saí na mão” com um cambista no show do Sepultura. É verdade que peguei o cambista errado, mas levei a melhor; só para registrar. Na Concha, vi Renato Russo cantando na chuva, enrolado num cobertor de mendigo, pra uma multidão inflamada; e o menino de 17 lá, com os olhos enfeitados de certezas frágeis. Lá, Cássia cantou a aldeia dos seus seios pro universo, era turnê do álbum Marginal, 93. Vi Beto Guedes mais de uma vez exaltar a utopia dos dias de paz na Concha. Foi lá no camarim que o encontrei; colocou na caixa da guitarra um papel com a letra que eu lhe dera e sumiu, anos 2000 adentro. Em tudo isso, vi um sintoma do Divino Anarquismo de Santo Agostinho, a pobreza libertadora da dor do mundo e das horas que nos cercavam antes e depois de cada show. Depois, veio a Concha como grande útero, um achaque de comunismo natimorto, talvez; mas também, talvez, já fosse a hora de o grande olho semicerrado ganhar rímel, delineador em cores de futuro e sonho, como aí está.

Vibração em conjunto - Ricardo Rosa | produtor cultural e sócio da Ruffo Marketing Cultura e Arte

A Concha é um lugar pelo qual tenho muito carinho. Comecei a frequentar na adolescência e vi shows memoráveis lá. O primeiro, acho que foi o de Gabriel, o Pensador. Depois vi Cordel do Fogo Encantado, Jorge Ben Jor... É um lugar emblemático. Para mim, é o principal palco do estado e faz parte da história da música baiana. Acho que foi muito por conta das apresentações que vi lá que eu virei produtor cultural. A primeira apresentação que ajudei a produzir foi a da Nação Zumbi, em 2012, que teve ingressos esgotados. Há um ano, também participei da produção local do show de estreia da nova Concha, com os Novos Baianos. E agora, no último dia 21, produzimos lá o Conexões Sonoras, com Emicida e O Quadro. A Concha tem um magnetismo, acredito que por sua própria disposição. O público se sente parte do resultado do show. Tem esse brilhantismo. E até a gente, que está trabalhando, vibra junto nos bastidores.

