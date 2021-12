Paixão por cerveja

O clima é de interior, com direito a sombra e mangueira. E foi do interior que veio o dono, Reni Soares, 29. Natural de Irecê, ele trocou o diploma em direito pela paixão por cervejas artesanais. Chegou a comprar uma Kombi para circular por aí vendendo, mas optou por um ponto fixo. Criado há pouco mais de três meses, o PeixeGato Bar já virou ponto de encontro dos cervejeiros da cidade. O foco, ele diz, é a cerveja artesanal baiana (sim, você leu direitinho, e há muitas). Bom, e aí a coisa fica bem sofisticada.

É que o PeixeGato é um verdadeiro paraíso experimental no gênero. A variedade é tão grande quanto convidativa: Ácidos Alfabier, Confraria do Hospício, Strandhaus, Sotera, FeyhBier, Cervejaria 2 de Julho, Cervejaria Tamoio, Cervejaria Monalisa, Chuckbier, Bardobier... Para acompanhar, petiscos como o salsichão alemão (R$ 17), espetinho de filé mignon com farofa de bacon (R$ 10), asinha de frango com molho buffalo (R$ 15) e batata provenzal (R$ 12).

Mas ele explica que não há uma carta fixa de cervejas ou algo parecido. “O conceito é justamente ser infinito, inclusive com sabores sanzonais”. E os preços vão junto, variam entre R$ 12 e R$ 30. O tipo mais pedido, segundo ele, é o IPA, e, como cada cervejaria tem a sua, as possibilidades são infinitas. Nos fins de semana rola som ao vivo e, diariamente, seis tipos de chope na linha, todos baianos, além de latinhas e garrafas. “O cliente pode levar na hora ou tomar aqui”, diz Reni, que ainda criou a “ Quarta insana”, com preços mais baratos. Difícil é tomar uma só.

PeixeGato Bar Boulevard Barra, 38, Rua Afonso Celso, nº 255, Barra – 71 98191-9203. Quarta a domingo das 17h às 23h

Destaque Vale embarcar na viagem do dono do bar e ir experimentando, uma a uma, as diversas cervejas do cardápio. Como a ideia não é sair de lá bêbado, não falta pretexto para voltar

