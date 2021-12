Quando Rafa Dias pensou na fábula Braunation – Passárgada urbana com protagonistas da periferia que descem até o asfalto para recuperar, na manha ou à força, o direito de existir com dignidade e alegria –, não achou que o fruto de sua imaginação fosse viajar para tão longe. Pelo menos, não tão depressa.

A jangada que saiu das ideias para o mar da vigília, facilitando a Braunation, chama-se Àttøøxxá. A banda de pagodão de pouco mais de um ano de existência está conseguindo fazer sucesso sem precisar ser trilha sonora de programas de auditório. Que não teve que tocar ao lado de moças objetificadas, nem para estranhos escafandristas de banheiras cheias de sabonete aos domingos.

Poucos segundos na plateia de um show da Àttøøxxá – que já foi prestigiada ao vivo por ninguém menos do que Caetano Veloso, no início deste ano – confirmam o que escreveu, há quinze dias, nas redes sociais, o músico baiano Pedro Pondé (ex-vocalista das bandas Scambo e O Círculo), eletrizado após dividir o palco do Flow Festival Salvador com os pagodeiros, como se proclamam orgulhosamente.

“É peso, pai, é groove, hipnose, transe, é a bela falta de vergonha, a libertação da malícia católica, a afirmação e elevação da autoestima, do ‘se dar bem’ com o próprio corpo, com a sensualidade. É aquela molequeira da infância, é o talento no trabalho com as frequências, é a técnica madura, apurada, é gente nova e genial, carisma, verdade”, rendeu-se Pondé.

Para quem ouviu a música baiana tipo exportação que foi produzida nos anos 1990, tudo continua muito familiar: pouca roupa ainda tortura quem assiste às bundas tesas que as moçoilas ostentam e encostam nos calcanhares. Um ouvido atento, entretanto, percebe que as mulheres não são mais descritas como pedaço de carne saboroso e passivo. Elas gostam, uma das faixas responsáveis por picos de frenesi nos paredões de soundsystem é um hino que traduz o óbvio: não é soberba se sentir gostosa, e nem é crime curtir ser desejada.

Joana Rizério Pagode do futuro

“Mas elas gostam de causar com o seu shortinho/ Muitos acham até vulgar o seu perfil/ Elas gostam, elas gostam, elas gostam”, diz a letra, botando as minas como sujeitas, finalmente. A força do grave sintetizado hipnotiza a galera que se mexe como se fosse uma extensão dos instrumentos. “Não tô nem aí, tô a fim de olhar/ Polpa da bunda, olha a polpa da bunda”, diz o refrão empoderado.

Dando finalmente nome aos boys, Àttøøxxá é uma tipografia emperiquitada que batiza a parceria entre Rafa Dias (DJ e produtor musical), Osmar Oz (voz, letras e percussão), Raoni Knalha (voz e letras) e Wallace Chibata (guitarra).

Raoni Knalha, Osmar Gomes, Wallace Carvalho e Rafa Dias​. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

“É o novo BaianaSystem”, disse uma vez o jornalista Luciano Mattos durante o Radioca, programa que apresenta na rádio Educadora FM. Guardei esta frase em fevereiro, como se vaticinasse que poderia confirmá-la um dia. Já trabalhei com Luciano e sei que sua experiência o protege de vãs declarações de impacto. Se alguém errasse, seria a minha memória.

“Eu disse isso mesmo, eles são o novo BaianaSystem”, repete o jornalista a meu pedido. “Há muito tempo não havia nada de novo no Carnaval. O ‘Baiana’ abriu caminhos, se consolidou, e agora a Àttøøxxá pode e vai ocupar esse espaço também”, profetiza.

Será que é exagero compará-los à já consagrada banda de Russo Passapusso, que, para listar apenas logros não musicais (estes, os leitores certamente já conhecem), tem música na trilha sonora do game Fifa 16 e no comercial do iPhone 7 da Apple? Para encher ainda mais de mistério essa fábula que respira o signo de todos os santos e orixás, o paraense Felipe Cordeiro, sucesso na guitarrada e carimbó por todo o país, compara Àttøøxxá a nada menos que o baiano João Gilberto, criador da Bossa Nova. “É claro que são projetos estéticos radicalmente diferentes, mas a ideia de síntese extrema e de decantação é parecida”, explica o músico e fã, que anunciou, em primeira mão para a MUITO, um projeto de parceria com os baianos ainda para este ano.

A hora de virar pagodeiro

Estou no braço do sofá da sala, tentando soprar a fumaça para fora do apartamento. A meu lado, Rafa gesticula relativamente pouco para descrever uma embolada teia de projetos seus sobre o arrocha e o pagode (Os Nelsons, Braunation, A.MA.SSA, entre outros) que lhe renderam louros, conexões pelo subestimado interior da Bahia e muitos amigos.

Joana Rizério Pagode do futuro

“Mas não era exatamente o que eu queria. Um dia, fui futucar uns HDs e achei uma gravação antiga de Oz”, explica, referindo-se ao embrião do sucesso Desce e a seu compositor, Osmar Oz, “cria de Ninha, da Timbalada”, como ele se apresenta. “Na hora que eu ouvi, pensei: chegou a hora de virar pagodeiro”.

Os títulos de todas as músicas têm caracteres convencionais trocados por toda a sorte de quinquilharia disponível em um teclado, qual faria um espião que evita palavras-chave rastreáveis pela agência de inteligência americana. “Viajei em linhas retas, simetria e padrões indígenas”, explica, cruzando os antebraços na frente do rosto.. “Àttøøxxá pode ser lido enquanto verbo também, atochar é a mesma coisa que arrochar. É apertar, chamar na xinxa”, explica, antes de completar: “Lá no meu interior, quando a gente quer que aumente o som, fala: ‘Atocha!’”, diz, recuperando por um momento o sotaque original de Paulo Afonso, cidade 493 quilômetros a noroeste de Salvador.

Herdeiro da tradição

Mas por que Àttøøxxá está fazendo com que o pagode, saco de pancadas de quem se diz entendido de música, ascenda a um lugar de tanta estima? Pau que nasce torto se endireita?

“O pagode nasceu na periferia e é herdeiro da tradição dos sambas e batuques do século 19 e, assim como o samba e o funk, passa a ser melhor aceito quando praticado ou apreciado pelas elites brancas”, explica o sociólogo Osmundo Pinho.

Em outras palavras, só quando a branquitude ginga ao som dos ritmos negros, eles deixam de ser baixaria e passam a ser chamados de música.

Aliar o raciocínio da percussão a uma gama de sintetizadores, pedais, softwares e tambores virtuais parece ser o gás que mantém a Àttøøxxá envenenada e voraz. “Eles conseguiram eliminar a mão de obra orgânica do músico. Recriar sons de instrumentos já era a maior característica de um DJ de música de rave”, diz o multi-instrumentista Anderson Petti.

“Nunca os ritmos de origem africana, tradicionalmente executados à mão, entraram dessa forma no eletrônico”, arrisca o cocriador, ao lado de João Almy, da Ba-Vi, banda que ressignifica a sigla ludopédica para “berimbau aparelhado e violão inventável”, e que também tem elevado quase à erudição a música negra popular.

Ba-Vi

Muita gente se lembra que, há quase dez anos, em 2008, o então coordenador do curso de medicina da Ufba, Antônio Natalino Manta Dantas, justificou o baixo rendimento dos alunos no Enade como consequência do baixo “QI” (quociente de inteligência). “O baiano toca berimbau porque só tem uma corda. Se tivesse mais, não conseguiria”, disse ele à época.

A banda em cena. Foto: Divulgação

A declaração de Natalino inspirou a composição de Combustão, de Petti e Almy, uma joia da nova música instrumental baiana (está entre os indicados ao Prêmio Caymmi 2017 nas categorias Revelação e Melhor Show, que não precisa da aprovação de diretores racistas. Ba-Vi foi ainda a única banda baiana selecionada para o Festival Música Mundo, que recebeu mais de 300 aplicações de todo o planeta, e que acontece nos moldes de uma rodada de negócios em setembro, em Minas Gerais.

“O pagodão da periferia bruta é o que impressiona. A Àttøøxxá pegou aquela mesma música com letras que chocam, tirou a agressão e mostrou um som altamente apreciável”, sustenta Petti. Nem Carlinhos Brown conseguiu essa proeza, de acordo com o santo-amarense que estudou música na Alemanha e vive da percussão há 19 anos. “Foi uma sacada que todo mundo tentou ter. Brown, em carnavais passados, tentou emplacar um pagodão com a Timbalada, mas não era isso. Não era o movimento de uma composição só, mas um trabalho e um estudo inteiros debruçados sobre a rítmica”, diz Petti.

A Àttøøxxá não tem dado ponto sem nó. O disco #BLVCKBVNG, lançado em novembro do ano passado, é a primeira parte de uma trilogia que antecede “LVV SONGS” (Love Songs), com letras de Knalha. A faixa #BØTÜKAP, primeira deste novo disco, é mais do que qualquer DJ londrino metido a besta, com seus graves envenenados e equipamentos caros, ou a sinceridade que Beto Jamaica e Compadre Washington jamais puderam sonhar. Só mesmo vendo esses meninos ao vivo, botando o pagodão, pegando a visão e olhando-se uns para os outros parecendo não acreditar na própria potência, enquanto a plateia não para de gritar e mexer, é que a gente começa a sacar um pouquinho do significado e do tamanho do movimento cultural que a Àttøøxxá está tramando.

adblock ativo