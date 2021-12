Padura: "A evolução de uma sociedade nunca é linear"

Leonardo Padura anda cansado de jornalistas. Figura influente no jet-set literário internacional, o escritor cubano diz ter concedido mais de 250 entrevistas no ano passado. E não é só a frequência quase diária que o incomoda. O autor de O Homem que Amava os Cachorros (2013) diz que sua obra é comumente usada como isca por repórteres interessados em arrancar informações políticas sobre a ilha. Mas por que o espanto? Não foi o próprio Padura que arrematara que a "política em Cuba é como o oxigênio: se mete dentro de nós sem que tenhamos consciência de que a respiramos"? A relação com a imprensa foi comentada com leveza pelo escritor no encontro que tivemos no final de abril em sua casa, nos arredores de Havana. Recém-chegado de Lima na noite anterior, sua barba crescia desordenadamente pelo rosto e as pálpebras inchadas denunciavam cansaço. Sinais das turnês literárias que o tiram de casa boa parte do ano. Movido a café e cigarros, aos poucos recobraria o ânimo, e sua fala se esticaria até ameaçar o compromisso com o barbeiro, cujas lâminas esperavam na sala de estar. Em entrevista à Muito, falou sobre sua obra, as novas configurações éticas em Cuba, as relações entre seu país e os EUA e sobre o tempo em que, aos 15 anos, cortava cana a serviço da Revolução. Semanas antes, havia deitado o ponto final na adaptação para o cinema de Cuatro Estaciones, tetralogia de romances policiais que o alçara à fama. Convidado da Feira Literária Internacional de Paraty, Flip, o escritor participa do debate "De frente para o crime", no próximo domingo (5).

Como surge a ideia de escrever Hereges, de abordar o tema da liberdade a partir da cultura judaica?

Eu tinha começado um romance que nunca cheguei a terminar - o tenho aí, quem sabe um dia o retome - e nele havia um personagem que era um judeu cubano filho de polacos, e eu gostava daquele personagem. Quando decidi escrever um livro sobre o tema da liberdade, tinha acabado de terminar O homem que Amava os Cachorros (2013, Boitempo Editorial), romance em que os elementos da política estão muito no primeiro plano - e não gosto que a política esteja em primeiro plano em meus romances, mas era algo inevitável em uma história sobre Trotsky -, então decidi escrever sobre o livre-arbítrio do ponto de vista humano, pessoal, e não social ou político. Tinha como primeiro personagem um jovem cubano que decide praticar sua liberdade individual e me dei conta de que se escrevesse uma história no presente aquilo teria uma leitura muito política. Decidi então mover-me no tempo e descobri que o tema do livre-arbítrio é essencial na cultura e na religião judaica. Tudo se combinou para que eu escolhesse o personagem do menino judeu [Daniel Kaminsky] que chega a Cuba e decide fazer-se cubano, e utilizei no livro um acontecimento especial na história de Cuba, que foi a recusa dos imigrantes que vinham no navio St. Louis, em 1939. Cuba sempre foi um país aberto aos imigrantes, e houve esse episódio absolutamente vergonhoso que significou a morte desses 900 imigrantes judeus daquele navio.

Hereges fala do desejo de afastar-se do peso da história. Há um paralelo entre o peso dessa herança atávica entre os judeus e a história para os cubanos?

Sim, isso está muito marcado no livro com Judy [uma das personagens emo] e sua geração, que não têm interesse político, não querem responsabilidade histórica, querem viver suas vidas qual o personagem de Daniel Kaminsky em relação ao judaísmo. O peso da história é algo que os cubanos de minha geração tivemos que arrastar constantemente. Em Cuba, se há uma reunião de camponeses na qual se decide que no lugar de plantar batata-doce se plantará mandioca, aquela foi uma reunião histórica. Se em uma reunião de estudantes decidiu-se que dois mais dois são quatro, mas que às vezes pode ser três, essa também foi uma reunião histórica. Então essa carga da história, o exemplo dos mártires, dos heróis... há uma geração que se sente oprimida e que decide liberar-se dessa história, e esta é a geração dos filhos da minha geração, que ademais, em muitos casos, optou não por uma emigração de caráter político, como nos anos 80, e sim uma emigração puramente econômica e pragmática. É uma geração que vai a qualquer parte do mundo buscando uma vida melhor no lado material e econômico.



O livro narra ainda a abertura de espaços mais plurais em Cuba, o surgimento de subculturas urbanas, como os emos. O seu olhar sugere, porém, que essa transformação coincide com uma certa perda de valores, uma desorientação ética.

Sim, creio que seja assim. Até os anos 80, a sociedade cubana foi muito homogênea, exceto por casos isolados que estavam em extremos da grande massa social. Isso se manteve dessa forma tão fechada, tão... homogênea - "homogênea" é a palavra - durante 30 anos, mas a partir dos anos 90, com a crise que chega com o desaparecimento da União Soviética, começa a haver uma fragmentação. Dentro da mesma estrutura política, começa a haver pessoas que têm possibilidades econômicas melhores que outras, e muitas que têm pouca ou nenhuma. Isso faz com que a sociedade se faça mais diversa, mas traz um desgaste ético que continua sendo produzido. É o momento em que ressurge a prostituição, a corrupção em pequena escala generaliza-se como forma de vida, porque as pessoas tinham que viver e viviam do que podiam. Começam a aparecer de novo pequenos negócios privados, e tudo isso vai criando uma distensão. As pessoas começam a comportar-se umas com às outras com menos consideração - para usar um termo menos duro. Uns põem cães para brigar, outros põem música a um volume que incomoda os vizinhos, outros jogam lixo na rua, e se começa a ver como realmente se desintegra esse tecido social que havia tido grande homogeneidade - tanto que em Cuba se falava em unanimidade. Era estranho que numa reunião na qual se discutisse um tema, [a resolução] não fosse aprovada por unanimidade. Dizia-se: "Quem concorda que se reduzam os salários em Cuba?", e todo mundo levantava a mão. Bem, aí você diz "como é possível que todo mundo possa querer algo que de alguma maneira o prejudique?!". Mas era assim (risos)!

Então o "homem novo" de que o senhor fala, o cubano "alheio à política, adicto ao desfrute ostentoso da vida, portador da moral utilitária", veio para ficar?

A evolução de uma sociedade nunca é linear. Pode ter momentos de ascensão e retrocesso, momentos nos quais se constroem círculos e se volta a tocar pontos do passado. A forma tão politizada e ideologizada que se tinha de entender a vida em Cuba passou e não regressará. Ainda que o discurso hegemônico dos meios de comunicação, do governo, do partido siga mais ou menos o mesmo, o comportamento social começa a ser diferente, ou já é diferente, e as pessoas têm uma atitude sobre esse discurso que já não é tão dócil.

Desde Havana, o senhor assume uma atuação pública internacional, opina criticamente sobre temas políticos internos e ainda assim publica seus livros aqui, o que antes seria impossível para outros escritores cubanos, como Reinaldo Arenas e Cabrera Infante. Há uma atitude tolerante do governo com os escritores?

Nos anos 90 também se produziu uma ruptura na homogeneidade política e cultural cubana, que se fez mais diversa. Essa ruptura tem a ver com a impossibilidade da indústria editorial cubana em dar resposta à produção dos artistas, e as portas tiveram que se abrir. Muitos de nós aproveitamos para aumentar "espaços e limites da tolerância", e creio que se fez uma arte muito mais complexa, mais crítica, mais aguda, em relação à realidade. Talvez a primeira obra que marque isso internacionalmente seja Morango e Chocolate (de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío, 1994). Mas o filme foi feito a partir de um conto, e antes eu já tinha escrito meus dois primeiros romances; outros escritores, músicos, pintores já produziam obras com um pensamento mais amplo, mais livre. Eu, ao longo de todos esses anos, mantive um só discurso dentro e fora de Cuba. O mesmo que digo a você digo a um jornalista cubano ou a um americano. E isso faz com que às vezes receba críticas duras por parte de fundamentalistas interiores ou exteriores, uns mais à esquerda, outros mais à direita, você sabe, os extremos sempre se tocam. Os incomoda que alguém com consciência de seu caráter cidadão e de sua pertença cultural siga vivendo em Cuba apesar de ter projeção internacional, e que não utilize essa projeção para atacar nem o sistema nem as pessoas, senão para dizer o que pensa.

Como a questão da liberdade individual chega ao senhor na sua juventude?

Minha juventude se passa na década de 70. Em 1971, ainda com 15 anos, eu estava numa plantação de cana com um facão na mão cortando 200 arrobas todos os dias. Alguém que nunca cortou cana ouve isso e pode parecer um pouco folclórico, mas era um trabalho para homens feitos e eu tinha 15 anos. Diferentemente dos jovens de hoje, que têm um espaço de decisão um pouquinho maior, o nosso era muito reduzido. Nos diziam que música ouvir, que música não ouvir. Como se vestir e como não se vestir, o que comer e o que não comer, enfim, tinha a ver com todos os aspectos da vida cotidiana e, portanto, com os aspectos mais transcendentes e essenciais da vida, aos quais nem sequer nos inteirávamos porque não tínhamos espaço para tomar decisões. Vim a aprender sobre isso muitos anos depois.

Percebe a si mesmo como um herege?

Não, não creio que seja um herege porque nunca fui um crente. A heresia é essencialmente revolucionária na medida em que um herege se opõe a um dogma e trata de revelar ou de encontrar algo novo. Há hereges muito conhecidos na história da humanidade. Galileu, Giordano Bruno e outros pagaram com a vida pela heresia de estar dizendo uma verdade que ia contra todos os preceitos do aceitável. Estou mais para um heterodoxo, no sentido de que trato de ter um pensamento alheio às ortodoxias e aos fundamentalismos.

Como vê a reação dos cubanos à reaproximação entre Cuba e Estados Unidos?

Muita gente diz que em quatro meses ainda não aconteceu nada e acho que se passaram coisas demais. Estamos falando de dois países que durante 55 anos não se falaram senão para se atacarem e que, de súbito, começam a conversar, dizem que têm diferenças, mas os presidentes se dão a mão, Cuba sai da lista da países patrocinadores do terrorismo, chegam representantes de Google e Netflix para tratar de negócios aqui. Tudo isso tem acontecido, mas os resultados práticos que se espera, como a abertura da embaixada, ainda não tiveram resultado na vida das pessoas, mas em algum momento terão, para a sociedade, para a economia e, a longo prazo, também para a política.

E qual o cenário mais positivo, e aquele mais sombrio, após uma possível normalização das relações diplomáticas?

Não gosto de falar do que virá porque corre-se o risco grande de dizer um disparate. Mas o melhor cenário seria a manutenção daquilo que Cuba conseguiu de benefícios para a população, mais prosperidade econômica. O pior seria ter aquilo que de pior temos aqui sendo potencializado por uma situação na qual as diferenças econômicas fossem mais profundas e dolorosas.

A história de sua família é atravessada pelo rompimento entre os dois países, não?

Uma parte importante da família vive nos EUA, tenho um irmão em Miami. No caso de minha esposa, seu pai foi a Miami quando ela era um bebê e jamais voltou a vê-la. O exílio tem sido uma presença constante na vida dos cubanos, em especial nesses anos de diferenças com os EUA.

Trabalha em algum novo livro?

Sim, será uma história sobre uma virgem catalã negra do século 12 e a Cuba contemporânea.

Há um verso do poeta cubano Virgílio Piñera que fala da "maldita circunstância da água por todos os lados". Como a insularidade influencia a cultura cubana?

A insularidade está na cultura cubana desde as origens. José Maria Heredia, primeiro grande poeta cubano, desenvolve o sentido do que é constrito e sempre está buscando as essências da ilha, onde quer que esteja. Já Martí dizia que preferia o córrego da montanha ao mar. O constrito contra o aberto, o infinito. Uma cultura em que se atravessa fronteiras e se chega a outro território tem um sentido da vida que não é o de um país onde os limites geográficos são marcados pela impossibilidade de vencê-los, senão com os recursos e meios que te permitam fazê-lo. Sempre tivemos a vocação de romper as margens estreitas da ilha e alcançar uma projeção universal.

