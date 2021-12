Padaria low carb na Pituba produz pães com farinha de castanha e doces sem açúcar

A Artesanali, aberta em novembro passado na Pituba, apresenta-se como a “primeira padaria 100% low carb com produção própria no Brasil”. Low carb quer dizer baixo carboidrato, e, nessa dieta, o pão costuma ser o primeiro item a ser cortado. Mas por ali ele é feito de farinha de castanha ou de amêndoa, e não de farinhas refinadas, então está perdoado. E, mais que isso, exaltado.

Os bolos seguem a mesma linha. Celíacos podem comer sem preocupação, e quem está investindo numa alimentação mais saudável fica livre de culpas. Os doces também não levam açúcar, mas xilitol, um adoçante natural encontrado em baixas concentrações em frutas, vegetais e cogumelos.

Mas toda essa aura fitness tem um preço, como você pode imaginar. O pão do dia com manteiga na chapa sai por R$ 10 e o brigadeiro com chocolate 70% cacau custa R$ 6,50, no tamanho mini de festa – delicioso, vale cada centavo. Já o bombom croc amendoim (R$ 6) decepciona quem estiver buscando um pouco mais de doce para fazer jus ao nome.

Uma das queridinhas da Artesanali, como toda padaria que se preze, é a coxinha de frango (R$ 12). O recheio é bem molhadinho e saboroso, mas paladares mais ogros podem sentir falta da fritura (o salgado é assado) e de qualquer coisa insubstituível que o saudável rouba da vida para entregar mais vida. Para o almoço, o prato mais pedido é o espaguete de pupunha ao molho carbonara (R$ 35). O ambiente é bem aconchegante e surpreende quem passa pela porta estreitinha e resolve entrar.

Artesanali: Rua das Dálias, 516, Pituba. Segunda a sábado, das 12h às 20h. Tel. 71 3037-0621.

Destaque: A padaria vende comidinhas saudáveis num ambiente aconchegante. Ideal para a galera fitness de plantão e para quem quer comer sem culpa. Experimente as versões mini dos pães (R$ 2,20 cada) para decidir de qual gosta mais.

*A reportagem visitou o local anonimamente.

