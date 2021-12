Padaria artesanal no Rio Vermelho é um convite para esquecer a pressa

Na vida, como no preparo dos pães, a pressa é a inimiga da perfeição. Em todas as etapas da experiência, o Ahorita leva o conceito a sério. O cuidado com a preparação dos produtos e a escolha dos ingredientes são virtudes do espaço e faz a espera valer a pena. Você até pode espiar seu pão sendo preparado na hora, caso esteja curioso para saber como funciona. É um lugar pequeno por dentro, mas acolhedor, e convida a ficar mais um pouquinho.

Outro fator que estimula a permanecer mais é o preço. Nada dentro do cardápio ultrapassa R$ 20 – valor de um pote de geleia artesanal, por exemplo, e há diversas opções para os paladares: pães, bolos e biscoitos. Para acompanhar, além do cafezinho, por R$ 5, e chá quente, por R$ 6, há também a água da Jamaica, que sai por R$ 7. Feita com chá frio de hibisco, açúcar e limão, a bebida tem gosto agridoce e intrigante.

O destaque do Ahorita são os pães. A massa é produzida a partir de uma fermentação lenta e natural e chama a atenção tanto pelo visual quanto pelo gosto e maciez. As opções mais populares são os rústicos, de R$ 16, que são preparados para formar uma casca mais grossa e miolo macio, e as foccacias, um tipo de pão mais macio e incrementado com azeite, que valem os R$ 13. As foccacias geralmente vêm com sabor por cima da massa, e as opções variam conforme o dia, um toque de surpresa. Caso não queira arriscar, há também os tradicionais baguetes, pães integrais e torradas.

Ahorita Rua Tupinambás, 423 – Rio Vermelho. Terças e sextas, das 15h às 20h. Aos sábados, das 9h às 14h. Fone: 71 99664-3944

Destaque Entre as opções, vale experimentar a foccacia. A massa, artesanal e macia, surpreende com sabores variados

