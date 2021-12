Pablo e seu arrocha flertam com a classe A

Um filete da luz amarelada e rala de um poste bastou para que Rogério Souza Lemos reconhecesse seu maior ídolo de longe, na rua, no meio da noite, já quase deserta no bairro de Pirajá, em Salvador. Bem mais luminosa que a rua ficou a cara do auxiliar de serviços gerais de 32 anos quando o artista o autorizou a se aproximar. "Pode chegar, filho. Tá com medo, é?" . Com uma dicção tortuosa, Rogério se declarou: "Tem cinco anos que eu lhe escuto, sou seu fã número um. Você é o maior sucesso da Bahia. E quem sabe até do Brasil".



"Em breve, em breve", responde-lhe Pablo, entressorrindo modesto. E grita para alguém que não aparece na cena: "Tem CD aí? Traga um para ele, Fernando", com um jeitão imperativo que pareceria ríspido a alguém não habituado à cordialidade que se pratica na Bahia. No segundo seguinte, retoma o tom sóbrio, monocórdio, da entrevista que começara a conceder minutos antes.



Com apenas 26 anos, Pablo é hoje o cantor mais popular do arrocha, gênero nascido na região de Candeias, na Grande Salvador, há cerca de dez anos. Musicalmente, o arrocha é uma espécie de variante acelerada do bolero, introduzido no Brasil nos anos 1940 e 1950. Culturalmente, é uma espécie de atualização dos temas do universo brega, que compreende "tudo que vem do meio popular e não tem o refinamento e verniz do gosto das classes médias intelectualizadas (ou pseudointelectualizadas)", na definição do professor Milton Moura, coordenador do grupo de estudos

O Som do Lugar e o Mundo, da Ufba.

A reportagem completa você confere na edição da revista Muito no Jornal A TARDE deste domingo

adblock ativo