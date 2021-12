Oxe, volte aí

Atores criam canais para veicular esquetes de humor. Um deles, o Frases de Mainha, alcançou na semana passada um milhão de views

Foi num caruru dos santos gêmeos, no início deste mês, que os atores Sulivã Bispo e Thiago Almasy perceberam, pela primeira vez, que estavam ficando quase famosos. Foi só botar os pés na festa e logo foram cercados pelos outros convidados. Muitas fotos e autógrafos depois, já com os pratos na mão, a ficha do sucesso da web série Frases de Mainha foi caindo. No Facebook, a fanpage já tem quase 84 mil seguidores, no canal do Youtube, são quase 12 mil.

Por uma dessas ironias da vida, e da arte, a série que brinca jocosamente com o jeito baiano de falar nasceu numa faculdade de comunicação. Quem conta é um dos autores do projeto, Caio Cezar. A ideia inicial era reunir e analisar o máximo possível de frases típicas de mães baianas na lida diária com os filhos. Aquela mistura de ralhação bem-humorada, cultura popular e neologismo. "Suspendemos as postagens para concluir a faculdade e, quando voltamos, chamamos dois amigos atores para fazer um vídeo de retorno".

Os amigos eram Sulivã e Thiago, aqueles que pararam o caruru de Cosminho. Em dupla com Erick Paz, designer e videomaker, Caio foi o primeiro a ficar surpreso com o sucesso da série. Na semana passada, um dos vídeos alcançou pela primeira vez um milhão de views. Mas quem os vê nem imagina como tudo é meio "se vira nos 30" nos bastidores. A locação principal é a casa de um dos atores, Thiago, que faz o sonso Júnior, e os figurinhos de mainha são da mãe de Sulivã. "A sorte é que sempre tem gente se oferecendo para ajudar".

Recentemente, os autores acrescentaram mais um personagem, a vizinha fofoqueira Meire, interpretada pelo ator Genário Neto. Agora, além de carurus, não faltam propostas para a equipe, a principal é para levar a web série para o teatro. "Já começamos até a pensar num roteiro", diz Caio, frisando que não existe papo de coautoria entre eles. "É uma construção coletiva, inclusive com participação direta dos fãs, que enviam frases e roteiros". Os atores também entram no processo, tanto na criação de textos quanto na direção.

Broncas via ZAP

Além de fazer as vezes de figurinista, a mãe de Sulivã também dá pitacos via WhatsApp, sempre que acha algo exagerado demais. Ele acata, claro. "No fundo, todo homem traz dentro de si suas mães e avós", diz o ator, que mora com a dele, uma senhorinha de 85 anos, que diz ter se reconhecido no jeito de falar da personagem. "Troco figurinhas com ela".

A avó de Sulivã só não entende mesmo que o neto tem que se vestir de mulher. "Não é coisa do tempo dela", diz. Ralando firme na carreira desde 2009, o ex-escriturário conta ter apostado o dinheiro do salário-desemprego no Curso Livre de Teatro da Ufba. Foi lá que conheceu Thiago, um advogado que sempre sonhou ser ator. Foi justo nessa mudança de rumos que os dois se encontraram.

Hoje, quando não estão envolvidos com peças, juntos ou individualmente, ou com as gravações da série, Sulivã faz licenciatura em artes cênicas e Thiago cursa o bacharelado interdisciplinar em artes na Ufba. Para ele, Júnior é o típico jovem do século 21, daqueles que passam anos sendo sustentados pela mãe e fugindo da vida adulta. Criado numa família essencialmente matriarcal, Thiago diz que as mães baianas têm algumas peculiaridade em relação às de outros estados. "Em geral, são mulheres que impõem respeito".

Guinadas

Em comum entre os dois, além da guinada, há uma trajetória sólida no teatro. Sulivã começou no grupo Por Acaso, passou pelo Bando Olodum e trabalhou, entre outros, em Compadre de Ogum, que lhe valeu uma indicação ao Braskem, A Lenda das Yabás e, mais recentemente, Romeu e Julieta, Delicado e o musical Playgrude. É que ele também canta. "Algo inevitável para quem mora ao lado da sede do Ilê Aiyê".

Thiago também passou pelo Bando e integrou elencos de peças dirigidas, entre outros, por Márcio Meirelles, Paulo Cunha e Hebe Alves. Sobre levar o Frases de Mainha para os palcos, os dois são unânimes em relação à elaboração lenta e cuidadosa. "Sabemos que lidamos com estereótipos. Tudo tem que ser bem pensado, nada de afobamento", diz mainha, ops, Sulivã.

