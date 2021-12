Overground

Com faturamento de R$ 2 bilhões no Brasil, mercado de festas eletrônicas cresce na Bahia com eventos que reúnem cerca de 10 mil pessoas e DJs com cachê em torno de US$ 300 mil

País que inventou e exportou para o mundo o samba e a bossa-nova, o Brasil está aos poucos se rendendo à música eletrônica. Dados do anuário do Rio Music Conference, lançado recentemente, revelam que esse mercado, que engloba clubes, festas e festivais do gênero, movimentou em 2011 quase R$ 2 bilhões. Isso representa um crescimento de quase 100% em relação ao ano anterior, quando o volume de negócios bateu a casa de R$ 1 bilhão.

Os números desse poderoso nicho impressionam. O público consumidor - ainda restrito às classes A e B - foi de 12,5 milhões em 2010. No ano seguinte, chegou perto de 20 milhões de pessoas. A curva crescente impactou no bolso dos artistas (neste caso, os DJs) e também no interesse dos patrocinadores. Ainda segundo o anuário, o investimento total com cachês subiu de

R$ 54,3 milhões, em 2010, para R$ 97,8 milhões, em 2011, enquanto os patrocínios cravaram a cifra de R$ 500 milhões. São Paulo (25%) e Florianópolis (16%) lideram o ranking desse emergente segmento.

A Bahia, embora não tenha dados compilados, dá sinais de que há, sim, mercado crescente neste segmento, além da axé music, do arrocha e do pagode. Em novembro próximo, dois grandes festivais movimentarão o litoral norte de Salvador. O Hell and Heaven, produzido pelo paulista Fernando Scarpi, vai ocupar durante quatro dias o resort Vila Galé Marés, em Guarajuba, e reunir um time dos mais celebrados top DJs da cena eletrônica mundial, 19 ao todo, que prometem 42 horas de música.

A festa, que traz o selo de maior festival gay das Américas - acontece aqui e em Angra dos Reis (RJ) -, está na quarta edição baiana e atrai gente das mais diversas partes do mundo, que não titubeia na hora de sacar da carteira até R$ 3 mil por um pacote na categoria turística. Os apartamentos de alto luxo estão esgotados. Com investimento de R$ 1,5 milhão e a expectativa de reunir 2,5 mil pessoas, o organizador espera faturar em torno de 30%. Para o mesmo público gay acontece entre 7 e 9 de dezembro, em Morro de São Paulo, o Love Paradise, festival mais modesto, com um line up menos estrelado e preços módicos. Os pacotes, com hospedagem em pousadas, começam a partir de R$ 395.

Na mesma data (1º a 4/11) e no local onde até o ano passado acontecia o Hell and Heaven, a Costa de Sauipe, o empresário Rodrigo Palhares, 35, espera reunir sete mil pessoas para curtir DJs estrelados, incluindo duas das maiores celebridades do momento, os tops internacionais Tiesto e Avicii. O preço dos pacotes para o Paradise Weekend, com hospedagem, vai de R$ 1.500 a R$ 7,5 mil.

altas cifras

Antes, porém, o produtor Ricardo Cal, 28, promove de quinta a domingo (11 e 14/10), no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador, o FDS - balada que acontece também em Araxá e outras cidades mineiras -, com um time de DJs (cinco estrangeiros) e preços de

R$ 600 a R$ 2 mil. A festa, que promete reunir oito mil pessoas nos quatro dias, recebeu, segundo Cal, um investimento de R$ 1 milhão e tem previsão de faturamento bruto de R$ 1,5 milhão.

Dá para ver que por aqui, assim como na capital paulista e na Praia Jurerê Internacional, em Floripa, as cifras movimentadas são tão altas quanto o volume de decibéis que sai das caixas acústicas. "As pessoas estão mais exigentes, querem qualidade de produção desde que começaram a conhecer os top DJs. Os baianos passaram da fase de ir às baladas pelos selos famosos de festas, mas pelo line up", afirma Rodrigo Palhares, mineiro radicado na Bahia e um dos produtores que catapultaram a música eletrônica da cena underground para os redutos da elite baiana.

"Comecei no topo da pirâmide, agora quero descer para a base", brinca o dono da Palhares Entretenimento, que em agosto último reuniu 20 mil pessoas na festa Playground, no Parque de Exposições, com ingressos que iam de R$ 50 a R$ 300. "Minha meta é produzir festas com preços a partir de R$ 20, mas o custo de produção é alto e, para isso, é preciso um maior investimento dos patrocinadores".

Palhares abre a contabilidade para revelar que investiu R$ 1,4 milhão na produção da Playground, cujo faturamento bruto, segundo ele, ficou em torno de R$ 2 milhões. "Estava acostumado a produzir festas para até seis mil pessoas, mas resolvi apostar alto. Confesso que me surpreendi quando vi que 90% dos ingressos haviam sido vendidos antecipadamente", conta ele, que tem no iPad imagens de suas festas concorridas.

São selos de festas badaladas em lugares emblemáticos da cena eletrônica, como Ibiza, na Espanha, e Londres, Inglaterra. Foram trazidas para cá pelo empresário: Pachá , Amnésia, Xperience, Space e Ministry of Sound, selo inglês dos mais famosos do mundo, que tem o diferencial de não vender ingresso individual, apenas mesas, que na edição local, no Espaço Unique, tiveram preço inicial a partir de R$ 2,5 mil. Todas esgotadas antes do evento.

O expertise adquirido com entretenimento tem levado Palhares a arriscar ainda mais alto. O valor investido na Paradise Weekend será de R$ 5 milhões, segundo diz. A expectativa é gerar R$ 10 milhões em negócios. Os cinco hotéis, seis pousadas e as residências que compõem o complexo hoteleiro da Costa do Sauipe serão ocupados pelo evento. "Como trabalhamos com as classes A e B, nosso conceito é oferecer o festival mais exclusivo do mundo".

Atualmente, Palhares comanda o portal Cereja Clube, um programa de música eletrônica em uma rádio local, e já expande seus domínios para outras cidades, como Aracaju - onde realiza seis festas por ano - e Maceió, e no próximo ano planeja ligar as picapes em Recife. "Seremos o maior grupo neste segmento do Nordeste".

pioneirismo

A relação do público baiano com este gênero, que virou um fenômeno mundial, começou nos anos 1990, quando dois coletivos de DJs, o Pragatecno e o Soononmoon, passaram a ocupar espaços alternativos da cidade para discotecar. "Havia uma certa militância da música eletrônica buscando uma estética centrada na pesquisa. Hoje alguns que se dizem DJs, baixam set lists na internet e não aparece a assinatura do DJ que pesquisou, que criou, que experimentou. Essa massificação achata a pesquisa", alfineta Claudio M. ou DJ Angelis Sanctus, do Pragatecno.

Esta, aliás, é a única crítica que faz a ascensão da música eletrônica com essa pegada comercial. Para ele, que ajudou a difundir aqui essa cultura, inicialmente no meio underground e mais tarde no mainstream - ele próprio chegou a tocar para milhares de pessoas na edição de 2004 do Skol Beats -, esse era o caminho. "É natural uma cena emergente ser apropriada pela indústria de consumo. É o que chamamos de overground".

Danilo Naszca, do Soononmoon, vai além. "Embora hoje a cena tenha deixado de ser uniforme, acho esse up grade natural. Ela não é mais uniforme, sabíamos que isso aconteceria. Tanto que trabalhamos sete, dos 15 anos do coletivo, no vermelho. Só acho ruim essa coisa do DJ celebridade", diz referindo-se aos artistas que posam de DJs nas cabines.

Carnaval

Com a ausência de clubes para este tipo de balada na cidade (existem apenas o Ego Pestana e a San Sebastian), as festas têm ocupado outros espaços da cidade. Essa escassez levou Ricardo Cal a criar a Seven Lux, balada que acontece uma vez por mês na Bahia Marina. "Impressiona a aceitação do público", diz ele, que é sócio do bloco Yes, um dos primeiros a dedicar um dia, dos três que desfila, à música eletrônica.

A relação entre Carnaval e música eletrônica começou em 1999 com a cantora Daniela Mercury. Foi na folia - termômetro do que vai virar moda - que a cantora chocou os foliões quando entrou na avenida com um trio tecno, misturando o som dos DJs a sua banda. Ali, o batidão deixava os guetos para alcançar a massa.

O feito causou estranhamento, mas a semente plantada começou a germinar nos carnavais seguintes. Primeiro nos camarotes, depois nos trios elétricos. Em 2006, o DJ inglês Fatboy Slim contagiou a multidão do alto de um trio, transformando a rua numa grande rave. Depois vieram David Guetta, Tiesto, Bob Sinclair e Will. I. am, e outros tops da cena mundial. Os baianos se renderam ao som.

"Quando investimos em Tiesto como uma das atrações do Yes, sabíamos que era arriscado, mas resolvemos testar", lembra Cal. O retorno financeiro, diz ele, ficou aquém do esperado, mas tudo apontava para uma tendência. Esse fenômeno mundial elevou os antigos disc jóqueis, ou discotecários, como eram chamados no auge da discoteca, nos anos 1980, à condição de celebridades. Os cachês dos que lideram o ranking dos melhores do mundo, elaborado pela revista inglesa DJmag, nos quais estão incluídos David Guetta, Tiesto e Armin Van Buuren (todos já tocaram na Bahia), varia de US$ 100 mil a US$ 300 mil.

Mercado

O crescimento desse segmento tem aberto um novo mercado de trabalho para profissionais que atuam na área de eventos. Nas festas mencionadas acima, trabalham cerca de mil pessoas, entre temporários e efetivos. A promoter Rafaela Meccia, que faz as listas mais vips de convidados jovens para as mais disputadas festas baianas, já se rendeu ao setor. Passou de promoter a produtora. Desde 2009, ela comanda a balada In the House nos lugares mais inusitados da cidade. "A cena eletrônica cresceu rapidamente na Bahia porque oferece uma qualidade de serviço que a axé music não oferece na grande maioria dos seus eventos. Entendo que as pessoas pagam caro para ter conforto e ser bem servidas".

Esse movimento também chegou às instituições de ensino. A Anhembi-Morumbi, de São Paulo, oferece cursos de graduação e pós para formação de DJs. A expectativa do setor é que a cena ganhe ainda mais força com a entrada da Rede Globo na cena por meio da poderosa Geo Eventos.

Devem estar certos; afinal, ao contrário da indústria fonográfica, que dependia da venda de discos, a música eletrônica mostrou uma nova maneira de se trabalhar com música. Sem depender de rádio ou outro meio de divulgação. Afinal, ela é digital, focada em apresentações ao vivo e se espalha na mesma velocidade do som pelas redes sociais.

