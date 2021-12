Os tesouros de Nair de Carvalho

Copacabana Palace, 1955. Desfile de modelos da Rhodia Brasileira, responsável por um capítulo da história da moda no país. Na passarela, Nair, 21 anos, morena de Lençóis. Numa mesa, o artista plástico Genaro de Carvalho, que mais tarde seria conhecido como um dos pioneiros da arte moderna na Bahia e fundador da moderna tapeçaria no Brasil. Os dois são apresentados. Conversam pouco, ficam olhando um para o outro. "As palavras, ali, eram dispensáveis", lembra Nair, hoje com 80 anos, ao repassar o início dos 15 anos de vida conjugal que a fizeram musa: foi modelo para pinturas e reestruturou o ateliê de Genaro, impulsionando a carreira dele. Uma influência que só não foi maior porque, em 1971, Genaro, que tinha um aneurisma cerebral inoperável, morreu aos 45 anos. No apartamento em que hoje mora, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, Nair recordou o romance para a Muito, sempre munida das correspondências trocadas com o artista e que foram base para o livro Amor em cartas, lançado no ano passado. Durante a entrevista, a ex-modelo e hoje artista plástica falou também sobre as figuras femininas que costuma retratar em seus quadros e a atual falta de espaço para a obra de Genaro.



A senhora e Genaro de Carvalho se conheceram em 1955, mas só depois de dois anos, 70 cartas e 160 telegramas se casaram. Por quê?



O grande problema era que Genaro era desquitado. Ele tinha acabado de se separar, estava morando com a mãe, mas a oficialização do divórcio demorou a sair. E eu tinha muitos contratos como modelo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Era uma situação difícil: uma mulher solteira, modelo, envolvendo-se com um homem recém-desquitado. Minha família, durante muito tempo, olhou torto. Mas acho que esse tempo de espera até nos casarmos foi bom. Foi um momento de namoro, de reconhecer o outro através de pequenos gestos. Algo que os casais de hoje, por exemplo, que vivem com pressa, têm pouca oportunidade de fazer.



A reunião das correspondências no livro Amor em cartas foi uma espécie de resposta à celeridade das novas gerações?

Hoje, as pessoas vivem relações com máquinas. Todos têm várias pessoas na vida ao mesmo tempo, ao invés de ter aquela pessoa para a vida toda. As cartas que foram reunidas no meu livro resgatam a intensidade de um amor eterno, porque era assim que nós concebíamos um relacionamento. Fazíamos planos para uma vida inteira. Genaro chegou a comprar um sítio e batizá-lo de 'Aruera 2000', isso na década de 1960. Pode ser piegas e fora de moda, num momento em que os contatos são apressados e os sentimentos efêmeros, mas não se pode esquecer que houve uma época em que o amor era encarado dessa forma.



A foto na capa de Amor em cartas é de Clarice Lispector. Como Genaro e a senhora conheceram Clarice?

Clarice era amiga de todos os escritores, e, quando ela veio para a Bahia entrevistar Jorge Amado para a revista Manchete, nós a conhecemos e ficamos próximos. Era uma mulher sedutora. Ela não era blasé, de jeito nenhum. Nem estava cansada, no sentido que se dá a isso. Sempre tive a impressão de que teria gostado muito de se entusiasmar com mais facilidade, de participar da vida de uma maneira fácil, despreocupada. Mas não era possível. Havia, entre ela e a despreocupação, uma barreira. E concordo quando dizem que ler Clarice é como se autoanalisar. A literatura dela oferece acesso a regiões íntimas onde geralmente não ousamos entrar. Ela era fora de série, ocupava o "não lugar" - que é, aliás, o "lugar" dos artistas excepcionais. As pessoas que a conheceram, da geração dela, sabiam disso, e nós captamos logo essa aura da pessoa extremamente delicada. Ela parecia um jarro de porcelana que ia quebrar a qualquer hora. E a linguagem com que ela se expressava tinha essa tensão, essa frágil fortaleza.

Leia a íntegra da entrevista na edição deste domingo.

adblock ativo