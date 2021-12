Os sabores de Frida

Segredos do Livro da Erva Santa, que guarda as receitas culinárias da artista plástica mexicana, ganham cores e aromas em projeto gastronômico

Que Frida Kahlo foi uma pintora revolucionária e uma das figuras mais marcantes da história do México a maioria das pessoas sabe. O que muitos desconhecem, no entanto, é que, além de pintar, a artista tinha outra grande paixão: a culinária. Frida chegou a anotar diversas das suas receitas em um livro preto que ela chamava de Livro da Erva Santa. Conta-se que, após o acidente que a traumatizou, aos 18 anos, ela fez um pacto com a morte para voltar à vida. E, desde então, anualmente, passou a fazer sua oferenda no Dia dos Mortos para lembrar o acordo.

Os detalhes dessa história estão no livro O Segredo de Frida Kahlo, do escritor e roteirista mexicano Francisco Haghenbeck. Na obra, o autor conduz o leitor a uma viagem sobre a vida da artista e aos banquetes que ela preparava. Cada capítulo é encerrado com algumas das receitas descritas no Livro da Erva Santa, cujo original foi roubado, logo após ter sido descoberto, durante uma exposição em homenagem à artista no Palácio de Belas Artes, no México.

Noite gastronômica

A coleção de receitas culinárias reúne desde bebidas, entradinhas, prato principal até variadas sobremesas. Foi depois de ler e se encantar com o livro de Haghenbeck que Marla Sampaio, 32, criou um projeto que vem atraindo cada vez mais pessoas: uma noite gastronômica somente com as receitas de Frida. O nome não poderia ser outro: Erva Santa. "Uma vez ao mês, reunimos algumas pessoas para experimentar as receitas de cada capítulo e vivenciar um pouco da história dessa artista espetacular que foi Frida".

Formada em turismo, Marla foi obrigada a deixar o projeto engavetado durante quase oito anos por conta do trabalho. "Sempre fui fã de Frida e apaixonada por gastronomia, mas não tinha tempo de colocar a ideia em prática. "Só depois que saí do meu último emprego é que pude tirar o projeto do papel". Com a ajuda e colaboração das amigas Anamélia Sant'Anna, Ellen Trindade e Lorena Ribeiro, Marla estreou o projeto em maio deste ano.

Desde então, já foram realizadas quatro edições e degustados sete dos 24 capítulos do livro. Os pratos e bebidas servidos são uma verdadeira explosão de sabores, a exemplo do queso de panela, que, após temperado, tem que marinar por seis horas no pátio, janela ou outro local fresco; da sangrita, uma bebida feita com cebola picada, suco de laranja, suco de limão e sal, servida com tequila ou uma bebida agridoce; da massa ao molho de anchovas, que leva azeitona, filé de anchova, parmesão, orégano, manjericão, salsinha, azeite e sal; e da versão do tiramisu de Frida, um doce que leva biscoito champanhe, creme de leite, ricota, café expresso, entre outros ingredientes.

adblock ativo