Os mundos atlânticos de Rodrigo Sombra

Tudo era abrasivo em Ouidah, no Benin. É bela a arte de dar nomes aos ventos, e o daquele janeiro de 2012 chamava-se harmatã, cujo capricho se definia por encher o céu com a poeira do deserto do Saara, impondo a todos uma realidade metálica e arenosa. Antes do meio-dia, o fotógrafo Rodrigo Sombra sumira do centro da festa nacional do Vodu. Ou se deixara guiar pelo harmatã.

Eu olhava as danças, as representações de divindades, a cantora Angelique Kidjo, os sacerdotes, as madames e os paletós. Nas franjas da imensa arena, estendendo-se pela praia, o Benin não oficial vibrava nos rituais indiscretos e nos grupos de ociosos contempladores do mar. Mas, Rodrigo? Nada.

Duas horas mais tarde, avistei-o além da Porta do Não Retorno, o monumento de repúdio ao tráfico de escravos. Com duas câmeras, uma Holga e uma Nikon, Rodrigo regressava como quem trazia um mundo secreto, que se apresentara somente a ele nas horas de fuga.

Nascido em 1986, o baiano de Ipiaú trama esses mundos incomuns e inscreve em seu trabalho fotográfico uma índole também literária, me sugerindo tanto as leituras de Conrad e Borges quanto as pesquisas formais de Manuel Álvarez Bravo a Miguel Rio Branco. Um flerte com o surreal e o ficcional surge ainda em seus retratos, alguns deles publicados em perfis para a imprensa, como os da cineasta Agnès Varda, do escritor Leonardo Padura, do designer Rogério Duarte e do compositor Tiganá Santana, este último selecionado pela revista alemã de fotografia Der Greif.

<GALERIA ID=20548/>

No Benin ele compôs um ensaio com arquiteturas estranhas, corpos mergulhados em religiosidades difusas, ambientes abafados por luzes frias e cores acerejadas. Corta-lhe uma força de memória, de destruição e de liberdade. O mar da escravidão atlântica tem um azul inocente e, por histórico, violento. Sua antipatia ao meramente documental originou um conjunto de fotografias em que o Benin se torna uma alusão, um desejo plástico, uma abstração da geografia, um vestígio da dor afro-brasileira.

Ensaio inédito, que em breve ganhará exposição, Noite Insular: Jardins Invisíveis aporta em Cuba e cita no título um poema do cubano José Lezama Lima. Rodrigo aprofunda as experiências beninenses para pensar a composição dos corpos caribenhos no quadro. Cresce no domínio das cores, dos volumes e dos signos místicos. Sabemos que o mar cubano é limite, insularidade, e lambe uma ilha em que a melancolia, o erotismo e a morte gostam de se enroscar na espinha. No ensaio, as identidades são atenuadas, a revolução vira uma subjetividade, os rostos ensombrados nos interpelam desejos. Uma poética para a história nasce desse imaginário de destinos insulares frente a um mar.

