"Os mais estressados alcançam uma meditação mais profunda"

Foi preciso que o corpo a fizesse desacelerar – por conta de um problema no nervo ciático – para que Olga Gonzalez, 50, decidisse que era hora de mudar o seu estilo de vida, que até então incluía estresse constante, muito trabalho e noites sem dormir. Em 2001, trocou a alopatia pela medicina oriental e se tornou vegetariana. O caminho escolhido, conta, foi levando-a naturalmente até a meditação. Virou aprendiz na Arte de Viver, organização internacional, educacional e humanitária, sem fins lucrativos, que dissemina a paz ao redor do planeta. Gostou tanto que tornou-se voluntária e instrutora, atividade que passou a exercer, a partir de 2007, em paralelo à carreira de designer de interiores. Os efeitos se fizeram sentir desde o início. Havia chegado a hora de desacelerar a mente. “Passei a administrar com serenidade até os pequenos conflitos cotidianos”. Suas descobertas espirituais, conta, fizeram com que desejasse compartilhar as técnicas aprendidas com o máximo possível de pessoas – a ONG mantém cursos em comunidades carentes e prisões. No último final de semana, ministrou um curso sobre técnicas de respiração e meditação voltado especificamente para executivos e empresários, confirmando uma tendência cada vez mais em voga em um mundo permeado pela exaustão. “Por incrível que pareça, os mais estressados são aqueles que alcançam uma meditação mais profunda e saem dela ainda mais ativos e produtivos”, diz. Nesta entrevista, Olga fala sobre como manter o equilíbrio em meio ao caos.

Hoje vivemos 24 horas conectados, em estado de alerta, num plantão forçado e permanente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Como preservar a tranquilidade no século 21?

Creio que, por essa razão, a meditação tem se tornado cada vez mais essencial nos dias de hoje. Porque são minutos, apenas poucos minutos, o que se usa para meditar, mas esse pequeno intervalo tem a potência de nos reconectar com aquilo que somos, de nos religar – embora meditação não tenha nada a ver com uma religião específica, com o religare religioso. Aqueles 20 minutos de prática, de manhã e de tarde, funcionam como uma ferramenta que nos permite experimentar aquilo que já está dentro da gente, a paz, o amor, a consciência de si. E isso se faz ainda mais necessário porque o sono não é mais reparador, ninguém mais dorme o suficiente, e o sono não é mais a resposta para o nosso descanso.

Alguns, no entanto, são claramente mais estressados e insones que outros. Executivos, por exemplo. Muito se fala na Mindfulness como ferramenta para aumentar a performance. Em que muda a meditação voltada para executivos?

A técnica é basicamente a mesma. O foco é sempre o ser humano. O que acontece é que, quanto mais dinâmica for a atividade que a pessoa realiza no dia a dia, de mais descanso ela necessita e, quanto mais profundo for esse descanso, quando sair dele, a atividade será ainda mais dinâmica. É por conta disso, desse ciclo, que os executivos têm procurado tanto a meditação hoje em dia. O irônico que a meditação era vista no passado como uma coisa de hippies, de pessoas que estavam fora do sistema e da sociedade, o que é um erro. A meditação é universal e tem o poder de fazer com que, ao religar-se, você consiga ser ainda mais ativo e produtivo. Parece uma coisa contraditória, mas não é, a vida é atividade e descanso, claro e escuro, polaridades.

O que a meditação exige dos praticantes estressados, é possível meditar em qualquer ambiente, sem um ritual específico?

A meditação é uma prática e, como tal, requer algumas ferramentas básicas. Alguns usam a respiração, outros se valem dos mantras, que são sons vibratórios. Por meio dessa vibração promovem a conexão entre o mundo externo e o silêncio interno. Com essas ferramentas em mãos, você pode meditar em qualquer lugar, até mesmo no ambiente de trabalho, e mesmo que esse trabalho se estenda por todo o dia. Você pode, por exemplo, estabelecer 20 minutos de intervalos diários para a meditação, trancar-se em sua sala, pedir a secretária ou auxiliares que não passem ligações naquele período etc. Em alguns países, grandes empresas já estão criando espaços coletivos de meditação, que servem a todos os funcionários.

Mas a grande questão, penso, é como conseguir relaxar realmente.

O interessante é quanto maior for o grau de estresse, mais profunda será a meditação. É a polarização de que falei entre atividade e descanso. Quem é muito ocupado, que está mais sobrecarregado, terá maior capacidade de entrar em um estado de meditação. E precisa.

Alguns especialistas falam que a prática da meditação provoca mudanças no corpo físico. Em que medida isso tem sido comprovado cientificamente?

Felizmente, hoje, vivemos um momento especial, no qual a espiritualidade e a ciência finalmente estão se encontrando e caminhando lado a lado. Os cientistas estão comprovando, com a física quântica, aquilo que os mestres e os yoguis diziam há milhões e milhões de anos. Hoje sabemos que a meditação trabalha na plasticidade do cérebro e que isso pode influenciar decididamente em diversos casos, como o Alzheimer, por exemplo.

A senhora já presenciou alguma experiência prática relacionada a meditação e saúde?

Sim, com certeza. Já vi pacientes com mal de Parkinson que mal conseguiam subir uma escada e que, a partir da prática da meditação, passaram a ter maior autonomia e a levar uma vida quase normal. Logicamente, não podemos creditar essa melhora exclusivamente à meditação. Mas há claramente uma influência sobre o paciente, principalmente no que tange ao avanço dos sintomas. A grande questão é o que é físico e o que não é. A medicina ocidental trata o físico sem levar em conta a mente, o espírito, o ser humano. Já as medicinas do Oriente veem o ser humano de modo global, holístico. A questão é saber quanto de uma doença vem do corpo e quanto vem do espírito.

Voltando à questão da administração do estresse, quanto o cotidiano pode nos adoecer?

Pode nos adoecer, sim, e muito. Vivenciei pessoalmente uma situação assim na família, com meu pai, que foi a vida inteira um executivo superatarefado e que, aos 80 anos, embora metabolicamente perfeito – todos os exames médicos indicavam taxas absolutamente normais –, acabou vítima de uma doença autoimune. É como se o estresse acumulado ao longo de toda uma vida estivesse finalmente cobrando o seu preço ao corpo.

Você também era bastante estressada, não? Como se deu o seu encontro com a meditação?

Eu vivia numa verdadeira roda-viva! Fui empresária durante anos na minha área de formação, a arquitetura, e passava hora e horas trabalhando, virando noites e noites, sem me alimentar bem, mergulhada em uma rotina muito estressante. Um belo dia, o meu corpo deu o alerta. Comecei a sentir um mal-estar, algo relacionado ao nervo ciático, e, a partir daí, dificuldade nos movimentos. Mas, ainda assim, precisava continuar a me movimentar, a trabalhar, não queria parar. Nesse processo, acabei tendo que tomar vários remédios, essencialmente anti-inflamatórios, e a experimentar os efeitos desses medicamentos no meu organismo. Porque os remédios da alopatia curam, mas também adoecem a gente. Foi essa situação, que parecia sem saída, que me levou a mudar. Decidi fazer o tratamento com um naturopata e aderir integralmente à alimentação vegetariana. A meditação veio naturalmente, a partir daí e de um curso de respiração. Foi uma descoberta incrível. Lembro que a primeira coisa que senti foi a percepção de como as pequenas irritações do dia a dia se acumulavam em mim e viravam algo imenso, algo que me deixava sempre exausta. A partir da meditação, passei então a reavaliar o modo como me relacionava com essas pequenas irritações cotidianas e como lidava com as imperfeições, as minhas e as dos outros. Arquitetos costumam ser muito sensíveis às imperfeições (risos). Me tornei mais tranquila em relação a isso. Foi apenas o primeiro passo.

E como se deu a transição entre a aluna, a aprendiz, e a instrutora de meditação?

Acredito que a maioria das pessoas busca a meditação, em primeiro lugar, para si mesmas. Quando passa a experimenta o bem-estar proporcionado por ela, quando já não está precisando de mais nada, então vem o desejo de compartilhar aquelas ferramentas com o maior número possível de pessoas. Comigo foi assim. Foi nesse momento, quando senti que havia feito as minhas próprias descobertas, que decidi ser voluntária e me dedicar, além da minha profissão, à difusão da meditação em toda parte. É um processo de doação.

Mas há uma preparação específica, não?

Sim. O primeiro passo é o voluntariado e, então, há o curso de formação específico, que habilita instrutores. Sigo na arquitetura, mas a meditação se tornou uma missão para mim. Porque vejo como todos precisam aprender a meditar, especialmente aqueles que menos percebem que precisam, geralmente por estarem ocupados demais para isso.

Existe uma dose ideal de meditação para a vida?

Não existe uma dose ideal. O recomendado é que você inicie o seu dia com 20 minutos de meditação – para recarregar a energia – e, ao fim do dia, repita essa sessão, para fazer meio que um exorcismo, uma limpeza, das tensões acumuladas ao longo do dia e, assim, conseguir mergulhar em um sono reparador. É uma pequena rotina que pode ajudar muito.

Estamos falando aqui em técnicas para a paz, mas é inegável que a humanidade vem sendo envolvida por uma onda de ódio.Como lidar com isso?

Em primeiro lugar, tendo consciência de que isso faz parte da vida. Vamos fazer uma analogia aqui? Se alguém é colocado em um monitor cardíaco, podemos acompanhar os altos e baixos que aparecem na tela. E isso acontece porque aquele ser humano está vivo. No momento em que surgir uma linha horizontal na tela, que aparentemente representaria a harmonia, o paciente estará morto. Não podemos nos afastar, nos isolar, viver num mundo paralelo. Este é o nosso mundo e precisamos lidar com ele.

Eis o desafio.

Exato. Mas dentro de cada um de nós há uma usina de força. Há uma usina de energia vital. E é isso que nos mantém vivo. Então é preciso ter a percepção dessa potência. Não fazemos nenhum esforço para que o nosso coração siga batendo, nem para que o ar entre ou o sangue circule. Dentro de nós há uma energia em movimento. E o que não aprendemos nem com nossos pais e nem com nossos professores é como administrar essa grande energia interior.

Algo que é orgânico, mas também espiritual.

Sim. Há um aspecto que é puramente orgânico na reposição da energia de um ser humano, como a necessidade de um sono reparador, uma boa alimentação – não qualquer alimentação, logicamente –, a respiração, que é a maior fonte de energia e, sobretudo, uma mente calma, também chamada de mente meditativa. Sobre essa última, é interessante observar que, mesmo em repouso absoluto, se estivermos o dia inteiro preocupados com algo, estaremos absolutamente exaustos à noite. É na lógica do aprendizado de como lidar com a nossa usina natural de energia que a Arte de Viver atua.

Nesse contexto, de administração da energia vital, como é a atuação da Arte de Viver?

Fornecendo as ferramentas da meditação às mais diversas camadas da sociedade e facilitando o acesso aos cursos tanto aos executivos e líderes quanto aos profissionais liberais, às donas de casa e, gratuitamente, para as comunidades carentes. Atualmente, por exemplo, realizamos um importante trabalho dentro das prisões, em que levamos para eles a meditação, e não só para quem está preso, mas também para quem lida com os presos.

Como é feito esse trabalho com pessoas condenadas por violência, tráfico, homicídio e brutalizadas pela vida na prisão?

Trata-se de um exercício de compaixão. O mestre Ravi Shankar diz que “dentro de cada culpado há uma vítima gritando por socorro”. Então levamos as técnicas, mas levamos também o amor. E percebemos que há uma transformação nessas pessoas. Na Índia, onde esse processo é contínuo, há um grande número de ex-presos que passaram a se dedicar à disseminação da prática, tornaram-se monitores dentro das prisões, o que mostra como incorporaram a meditação à sua vida. Na Argentina, onde também há uma prática continuada, foram criadas alas específicas e mesmo uma pulseirinha como essa [mostra o pulso], que sinaliza a identificação daquele preso com a cultura da paz. É energia. Existem estudos comprovando que se somos pessoas positivas influenciamos até o humor de nossos vizinhos

Sim, mas há também uma corrente bastante ditatorial da positividade que não ajuda muito a quem está em depressão, por exemplo, ao pregar que nos afastemos de pessoas negativas. Concorda?

Mas, pense bem, é verdade que é preciso preservar a nossa energia. É verdade também que a energia negativa é algo que contamina. Ninguém consegue ajudar o outro se acaba por entrar na mesma vibração energética negativa, seja por depressão seja pelo uso de drogas ou de bebida em excesso. Não creio que o caminho seja afastar-se de quem está mal, mas, sim, tentar encontrar meios de ajudar sem se deixar contaminar por aquela energia. A aceitação é o melhor caminho.

Você falou nos projetos da Arte de Viver com a comunidade carente. Gostaria de saber quais os projetos atuais e como ensinar meditação a pessoas que enfrentam diariamente a tensão da violência.

Atualmente, temos projetos em que ensinamos técnicas de meditação, conceitos de fontes de energia, relação com a respiração e com a água. E a proposta de formar lideranças juvenis que possam, como líderes internos, atuar em ações pontuais de higiene, alimentação etc. Esse movimento interno fortalece as comunidades, porque nasce dentro delas. São pessoas que enfrentam a fome e a violência no dia a dia, mas acreditamos que a conquista do equilíbrio emocional pode ser uma ferramenta poderosa para dar maior qualidade de vida e para que sigam adiante, sabendo lidar de modo mais positivo com as dificuldades.

