Os estigmas sobre os usuários de drogas

No tratamento do consumo de drogas, a redução de danos é uma abordagem que parte do princípio de que, se não é possível erradicar o problema, deve-se respeitar e oferecer assistência aos usuários para evitar maiores consequências. É essa a perspectiva da Aliança de Redução de Danos, programa de extensão da Universidade Federal da Bahia reconhecido em todo o País. É ali, nas ruas adjacentes ao campus da Faculdade de Medicina, no Centro Histórico de Salvador, que alunos e profissionais de saúde, serviço social e educação trabalham para compreender e melhorar a realidade dos usuários de drogas. Quem coordena esta equipe é o professor e psicanalista Tarcísio Matos de Andrade. Filho de trabalhadores rurais de uma pequena cidade paraibana, Tarcísio conviveu de perto com a pobreza e atribui a isso seu interesse por pessoas socialmente excluídas. Em 1975, ingressou na Faculdade de Medicina da Ufba e não saiu mais: fez especialização em doenças infecciosas e concluiu o doutorado em psicanálise e uso de drogas. Desde então, vem trabalhando nessa área, acompanhando e contribuindo para a formulação de políticas públicas para oferecer suporte aos usuários.

Como é possível mudar esse olhar sobre o tratamento de quem consome drogas?

O primeiro passo é ter o outro como igual. O médico não pode tratar o paciente como incapaz. Se o faz, termina acontecendo um desencontro. E isso vale para toda prática médica. Vou dar um exemplo bem concreto: um jogador de futebol tem uma ruptura de menisco. Um médico poderia dizer "olha, você tem que fazer uma cirurgia". Já outro diz "olha, se você operar, você vai levar seis meses de fisioterapia, pode ser uma coisa incômoda. Se você está pensando em parar de jogar, pode ser que não precise operar", e o paciente decide o que é melhor para ele. O primeiro médico faz uma prática de saúde verticalizada; o segundo faz redução de danos. É a mesma prática, mas numa perspectiva diferente.

Qual o papel da psicanálise nesse processo terapêutico?

É uma via de mão dupla, um alimenta o outro. O papel do profissional de saúde é o de facilitar o percurso possível ao usuário de drogas. É isso que a psicanálise faz, ela possibilita ao outro o acesso ao seu desejo mais íntimo (que não é esse desejo aparente). Costumo dizer que conviver com uma pessoa que usa drogas dá régua e compasso ao psicanalista, enriquece muito a visão global do ser humano. Muitas dessas pessoas têm histórias de vida riquíssimas.

Então o senhor considera que o uso de drogas, por si só, não é danoso?

Não necessariamente. Algumas pessoas usam drogas e continuam exercendo suas atividades normalmente, praticando esportes, tendo boas relações afetivas. É claro que, se a pessoa usa uma droga ilícita, ela sabe que tem um preço a pagar, que é o preço da ilegalidade, da exclusão social, por mais leve que seja o consumo. Mas o principal problema é que, no imaginário social, a pessoa que usa drogas ainda é muito estigmatizada. Há uma confusão relacionada com exclusão social, com a marginalidade, como se os usuários de drogas fossem necessariamente pessoas más, o que não é verdade. A nossa sociedade é muito binária: ou a pessoa usa drogas ou não; ou é boa ou é ruim, e na realidade há todo um espectro entre esses dois extremos.

