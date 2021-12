Os desafios da Secult

Albino Rubim, à frente da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult) desde 2011, evita usar o pretérito. Em algumas falas, no entanto, coloca-se no passado, como alguém que se despede do cargo. Efeito das eleições que se aproximam. "Sou um professor, gosto de ensinar, de fazer pesquisa", diz, clareando seu destino pós-Secult: especialista em política cultural e ex-diretor da Faculdade de Comunicação da Ufba, Rubim voltará a atuar como pesquisador do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da Ufba, ocupação que o fez um dos principais teóricos da área na Bahia e, por consequência, o conduziu à Secult. No exercício da prática, contudo, não ficou imune. Ao assumir a Secretaria de Cultura, Rubim encontrou uma dívida de R$ 16 milhões, deixada por seu antecessor, o diretor teatral Marcio Meirelles, cuja passagem pelo cargo foi marcada por entreveros com artistas e produtores. Hoje, é o próprio Rubim quem enfrenta críticas de parte da classe artística, que acusa sua gestão de minguar os recursos para a arte profissional baiana. "Nós não temos uma tradição de políticas culturais na Bahia. As políticas mais recentes vêm corrigindo essa tradição, buscando a diversidade, superando a política de balcão", diz. Nesta entrevista, concedida no Palácio Rio Branco, sede da Secult, Rubim avalia seus quatro anos como pesquisador-secretário.

O senhor já afirmou que a herança de Marcio Meirelles, gestor anterior da Secult, foi problemática, pois legou uma grande dívida, resultado de editais não pagos. O déficit foi zerado?

Se há uma coisa que eu não concordo é jogar a responsabilidade em outras gestões. Principalmente na gestão de Marcio, já que minha gestão tem continuidade das ações realizadas na gestão dele. O déficit não foi zerado. O Fundo de Cultura (mecanismo estatal de financiamento de projetos culturais) ainda tem muitos problemas. O atraso nos pagamentos (de editais) é o maior desses problemas. Nos últimos anos, nós conseguimos ter uma gestão mais organizada do fundo, o que não garantiu sanar completamente a questão do repasse, já que isso passa por uma relação com a Secretaria da Fazenda. Não é algo que envolve apenas a Secult.

A liberação de recursos pela Secretaria da Fazenda é o principal gargalo?

Sim. Até o ano passado, por exemplo, o fundo estava equilibrado. Mas, no ano passado, com o contingenciamento do estado, voltamos a ter problemas. Deveria haver, por parte da Secretaria da Fazenda, um planejamento mais rigoroso em relação ao Fundo de Cultura. O fundo é uma coisa muito singular dentro da estrutura do estado. Há dez anos, ele girava em torno de R$ 15 milhões. Hoje, fica em torno de R$ 42 milhões. É preciso que haja uma compreensão do governo, em particular da Fazenda, da importância que esse fundo tem para a vida cultural da Bahia. É a grande fonte de recursos da cultura no estado. Meu grande sonho é conseguir sair da Secult com a compreensão, por parte da Fazenda, de que o Fundo de Cultura é vital para a Bahia.

Qual é o atual orçamento da Secult e como ele está distribuído?

O orçamento gira em torno de R$ 240 milhões. A metade desse valor é gasta com a estrutura da Secult - pessoal e gastos de manutenção. Nós temos 53 equipamentos para gerir, entre museus, centros culturais, bibliotecas... Isso é um custo grande. A outra metade, R$ 120 milhões, é gasta em ações que nós fazemos, como pontos de cultura e eventos. Desses R$ 120 milhões, 42 milhões são do Fundo de Cultura.

O senhor defende uma fatia mínima do orçamento para a cultura?

Sim. Um percentual mínimo para a cultura garante que o orçamento não seja pequeno. A defesa da comunidade cultural, da qual eu faço parte e compartilho, é de, no mínimo, 1%. Existe, hoje, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 150, que vai além disso e prevê 2% para a cultura no plano nacional, 1,5% no plano estadual e 1% no plano municipal. Aí seria um sonho.

Para a 3ª edição da Bienal da Bahia, que acontece até 7 de setembro, a estimativa era que a verba disponibilizada chegasse a R$ 14 milhões. No entanto, o orçamento foi de R$ 7 milhões. O que ocorreu?

Inicialmente, a ideia era que uma parte desse valor viesse do estado e a outra parte através de captação com empresas privadas e outros órgãos públicos. Isso não aconteceu. Chegamos a negociar com o Ministério da Cultura um aporte de R$ 4 milhões, o que não se concretizou. Houve, também, a possibilidade de o Itaú apoiar o evento, mas isso também não se concretizou. O valor de R$ 14 milhões era um orçamento otimista. O importante, para nós, é que esse valor nunca foi estanque ou impeditivo. Nunca dissemos que só faríamos o evento com esse ou aquele valor. E, dessa forma, foi possível viabilizar a Bienal da Bahia com o que tínhamos em mãos.

O formato da Bienal da Bahia é de uma mostra sem circuito definido, com exposições ocupando diversos espaços. Qual a viabilidade de um evento assim numa cidade como Salvador, com grandes problemas de mobilidade urbana?

Não ter um pavilhão, como a Bienal de São Paulo possui, nunca foi um empecilho. Não queríamos fazer uma Bienal só para atender a uma legislação que já previa o evento e, também, não queríamos reproduzir, na Bahia, outras bienais. A partir disso, concebemos uma nova visão de Bienal. Estar em vários espaços é um dos aspectos dessa visão. Outro aspecto é que olhamos para todo o estado, para o interior. Claro, Salvador possui grandes problemas de mobilidade. Mas a Bienal é um evento que dura alguns meses. Então, mesmo com todos esses problemas, acredito que esse conceito de Bienal sem paredes se adequa a nossa realidade e não impede que as pessoas visitem as exposições.

Nos últimos anos, a Secult ampliou suas ações no interior, algo batizado de "interiorização" da cultura - ou, como o senhor gosta de chamar, "territorialização". Ocorreram, no entanto, vários entreveros de artistas, dos setores profissionalizados, com o governo. O senhor concorda que há um exagero nessa "interiorização", em detrimento do que já estava profissionalizado em Salvador?

Não se trata de uma coisa contra a outra. Nunca se tratou de pegar os recursos que estavam sendo utilizados para alimentar grupos tidos como profissionais e disponibilizá-los aos pequenos grupos do interior. Houve uma soma, não uma subtração. Os recursos permitem as duas coisas. E são coisas que se complementam. Acredito que um dos deveres da Secretaria de Cultura é estimular a construção de um mercado cultural na Bahia. E não existe a possibilidade de fomentar esse mercado se não olharmos para o interior, para os grupos pequenos.

