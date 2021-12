Opção saúde

Onde encontrar produtos e alimentos orgânicos em Salvador

Prova um pedaço de fruta aqui, cheira um maço de ervas acolá. Rita Gusmão, 60, só sossega quando acha o que parece um estranho cruzamento entre chuchu e graviola. "Sabe o que é isso? É noni, vem da Polinésia Francesa!". Na feira de orgânicos do Parque da Cidade, ela conhece todos pelo nome. "Onde a gente acha isso nesse planeta? Aqui é a feira do amor". Todas as quintas-feiras, Rita leva para casa produtos que lembram a infância. "Sou do mato, tenho uma tarefinha em Muritiba. Todos deviam ter sua hortinha no fundo do quintal".

Vindos de locais como Irará e Conceição do Jacuípe, os feirantes chegam cedo. "Às 3h30 já tem movimento. O bom é chegar até 6h30", diz José Barbosa, 72, criador da feira, que começou há 14 anos após um curso sobre o tema. Mas, afinal, o que é alimento orgânico? Segundo a lei 10.831, de 2003, orgânicos são produtos cultivados com técnicas que prezam a otimização dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais.



Na prática, não se trata apenas de banir os agrotóxicos do cardápio, mas também os transgênicos e as radiações ionizantes, em qualquer fase do processo. E, nesse universo, vale lembrar ainda a lei 7.802, de 1989, que dita as regras do uso de agrotóxicos nas plantações. Coordenadora do Fórum Baiano de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos (FBCA), a promotora de justiça Luciana Khoury, do MP-BA, diz que a norma tem sido desrespeitada. "Observamos várias ilegalidades no manejo, na venda, feita sem receituário agronômico, e na aplicação sem equipamentos de proteção, que expõe o trabalhador a riscos".



Fiscalização



Nos últimos cinco anos, a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), realizada em conjunto por diversas entidades na bacia do São Francisco, constatou o uso desordenado de agrotóxicos. Das 102 casas de revenda, 43,14% não tinham responsável técnico e 57,84% não exigiam receita no ato da compra. Já nas 116 propriedades visitadas pelos fiscais, 93,1% não tinham em mãos o receituário. "Muitas vezes o agricultor aplica errado, em doses inadequadas", diz Luciana. As consequências podem ser imediatas, como uma intoxicação aguda, ou surgir aos poucos. "Nem sempre o profissional de saúde faz nexo de causalidade".

Leia a íntegra da matéria na edição deste domingo da Muito.

adblock ativo