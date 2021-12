Onda havaiana na Pituba

A Pokeria, localizada no espaço colaborativo Casa 478, na Pituba, consiste basicamente na venda de pokes – comida de origem havaiana feita com peixes crus cortados em cubos, muito semelhante à comida oriental. Primeira em Salvador, a Pokeria nasceu no final de 2017, concentrando todas as vendas pela internet, no site do empreendimento e em serviços de delivery.

A aceitação fez com que os amigos e criadores da Pokeria, Diogo Villela, Gabriel Meissner, Hugo Meissner e Sérgio Pereira, se mudassem para um local em que pudessem receber os clientes. A Casa 478, localizada numa pequena vila na rua das Hortênsias, é aconchegante e confortável, ótima para compartilhar uma tarde com os amigos (poucos, já que o espaço não é muito grande).

No cardápio, todos os produtos possuem nomes comuns ao dicionário havaiano, e os dois mais pedidos são o Aloha Poke (salmão, cream cheese, sunomono, amendoim, crispy-couve e coco, por R$ 34,90) e o Oluolo Poke (camarão, cream cheese, manga, geleia de morango com pimenta, crispy-couve e Doritos, por R$ 36,90), ambos à base de arroz. Entregues num potinho, um poke é capaz de deixá-lo satisfeito.

Mas, se ainda assim quiser experimentar outra coisa – e talvez essa vontade apareça –, o cardápio com nove tipos de poke já montados pode ser turbinado com mais proteínas (existe a opção com frango, para os que não curtem peixe cru) ou ingredientes extras. Se ainda preferir, é possível montar um poke do zero, escolhendo a proteína e quatro ingredientes.

Pokeria Casa 478, Rua das Hortênsias – Pituba. De terça a domingo, das 11h às 22h30. Tel. (71) 99670-3474

Destaque Indicamos o Aloha Poke, o mais pedido. Uma deliciosa mistura de sabores entre o salmão, cream cheese, sunomono, amendoim, crispy-couve, coco e uma caminha de arroz como base. Experimente com molho shoyu.

