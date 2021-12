Olho no pódio

Ouro no Pan-Americano de Toronto e aposta do esporte para a Olimpíada do Rio em 2016, Isaquias Queiroz lidera um time de atletas baianos que treina pesado e sonha com medalhas

Não é só por mim que eu remo". O canoísta baiano Isaquias Queiroz, 21, bicampeão mundial e duas vezes medalha de ouro no Pan-Americano de Toronto, emociona-se quando fala em representar o Brasil na Olimpíada do Rio em 2016. Rapaz de infância pobre que teve no esporte a chance de ajudar a família, ele é uma das maiores esperanças de medalha para o país. Exceto pela fantástica história de ter perdido um rim ainda criança, ao cair no cais na beira do rio de Contas e ter o órgão perfurado por um vergalhão, parte do perfil de Isaquias é dividido com outros atletas da Bahia que também devem ir à Rio-2016, sobretudo o fato de representar mais do que o país ou o estado, a família e os esportes que tanto amam.

"É legal quando a gente diz que o Isaquias vivia com um remo na mão em vez de uma bola quando criança, porque quem nasce em Ubaitaba (cidade da canoa, em tupi) tem o rio como principal fonte de lazer e renda. Mas a verdade é que, no esporte, além do talento, precisamos de uma estrutura que nos faça crescer. E isso é muito difícil de encontrar na Bahia", diz o também ubaitabense Figueroa Conceição, primeiro técnico de Isaquias e hoje um dos treinadores da seleção brasileira feminina de canoagem de velocidade.

animal

Isaquias tem personalidade difícil de decifrar. É ao mesmo tempo marrento e tímido. Conversa com confiança sobre seu potencial e resultados, usa um corte de cabelo ousado, mas carrega na fala um deslumbre humilde sobre tudo que tem acontecido. Estranha, por exemplo, ser tratado por outros canoístas e fãs como um fenômeno. Mas é uma verdadeira estrela entre seus pares e torcedores. Em Toronto, nos momentos de folga, enquanto caminhava pela locação da canoagem de velocidade e conversava com a reportagem, foi parado diversas vezes para fotos e autógrafos.

Mesmo nas áreas reservadas apenas à imprensa ou aos atletas, não escapava à tietagem. E atendia a todos numa boa, com um sorriso no rosto. O jeito forte de remar e a estratégia de 'matar' a prova nos 500 metros finais fizeram com que a imprensa europeia apelidasse Isaquias de "O animal". De início, ele estranhou a alcunha, mas depois a aceitou sem ressalvas. "É meu estilo, né? Chega um momento da prova em que cada remada é como se fosse a última. Se os adversários vacilarem, eu engulo eles mesmo".

O atleta é favorito ao ouro na Olimpíada e a desbancar o invicto alemão Sebastian Brendel na prova do C1-1000m. Ele quase superou o europeu no último mundial do esporte, em 2014, na Rússia, mas, na última remada, afobado, cometeu um erro e caiu da canoa, dando a vitória de bandeja ao rival. "Nunca mais vai acontecer", diz Isaquias, que na Rio-2016 pode ainda, em dupla com o também baiano Erlon Silva, 24, faturar uma medalha na C2-1000m.

As chances de pódio para a Bahia não são exclusividade de Isaquias e da canoagem de velocidade. Pelo menos outros nove conterrâneos dele devem ir à Olimpíada com potencial de "medalhar", como se fala no jargão esportivo. O estado, que deve mandar aos jogos de 10 a 15 atletas (muito pouco para a delegação brasileira estimada em 400), tem ótimas perspectivas também no boxe, com Robson Conceição e Adriana Araújo; no futebol, com Formiga, Rafaelle, Fabiana (feminino) e Talisca (masculino); e na maratona aquática, com Allan do Carmo e Ana Marcela Cunha.

Expectativas

Atuais campeões da copa do mundo de maratona aquática (10 km) e coroados rei e rainha do mar em torneio festivo nas mesmas águas da Baía de Guanabara que servirão de palco para a Rio-2016, Ana Marcela e Allan conseguiram a vaga olímpica no Mundial de Esportes Aquáticos, em Kazan, na Rússia. A chance de medalhas da dupla é altíssima.

Ana Marcela, 23, é desde pequena considerada um fenômeno da natação. Em 2008, ainda com 15 anos, foi a grande vencedora da Travessia Mar Grande-Salvador não apenas no feminino, mas também entre os homens, feito que a hexacampeã da prova feminina repetiu em 2012. Já com 16, representou o Brasil na Olimpíada de Pequim, em 2008, onde ficou com a 5ª colocação. "Fiquei de fora de Londres-2012, porque a concorrência é muito forte. Por isso, minha programação de treinos deste ano foi focada na seletiva de Kazan", explica a tricampeã da copa do mundo, que deixou Salvador com a família em 2007 para morar em Santos, onde teria melhores condições de trabalho, bancada pela universidade Unisanta. Desde 2014, ela treina em São Paulo e é atleta do Sesi.

Dos baianos que devem ir à Rio-2016, Allan do Carmo é o único que jamais deixou a Bahia. Assim como Ana, ele é um atleta precoce. Aos 17, conquistou bronze no Pan-2007, no Rio, e em 2008 nadou na Olimpíada de Pequim, onde terminou os 10 km em 14º lugar. Sempre foi treinado por Rogério Arapiraca, que a partir de 2013 passou a dividir a tarefa com uma equipe multidisciplinar. "Tive bons resultados no início, mas não cresci muito". A boa estrutura só veio em 2013, e os resultados logo começaram a voltar. "Chegar de viagem e ter contato com a família é muito bom", conta Allan, que treina seis dias por semana, nadando cerca de 80 km.

Volta por cima

No boxe, dois outros atletas que já tiveram experiência olímpica encaram a Rio-2016 como chance de consagração. Em Londres-2012, Adriana Araújo, 33, tornou-se a primeira mulher brasileira medalhista em Olimpíadas, com o bronze na categoria leve (até 60 kg). Ela, que fez toda sua base em Salvador, na academia Champions, de Luiz Dórea, comprou briga com a Confederação Brasileira de Boxe para treinar na Bahia, mas, após ficar fora da seleção por quase dois anos, perdeu a queda de braço e agora faz sua preparação na CBBoxe, em São Paulo. Afastada, não conseguiu vaga sequer para Toronto, mas o Comitê Olímpico Brasileiro e especialistas apostam numa volta por cima.

Apesar de eliminado logo na estreia dos leves (até 60 kg) em Pequim-2008 e Londres-2012, Robson Conceição, 26, também é considerado favorito ao pódio. A carreira decolou após o vice-campeonato mundial em 2013, no Cazaquistão, e hoje ele é o 3º no ranking da Associação Internacional de Boxe Amador (Aiba). "Estou mais maduro, tenho fé que estarei no pódio", diz o também ex-pupilo de Luiz Dórea, que ganhou disciplina no boxe, já que vivia metido em brigas de rua em Boa Vista de São Caetano. "Entrei no esporte para brigar melhor, ainda bem que o tiro saiu pela culatra".

País do futebol, sem jamais ter conquistado um ouro olímpico, o Brasil vê na Rio-2016 a maior oportunidade de sua história. Entre os homens, a convocação do time, que será comandado por Dunga, é incerta. Talisca, 21, ex-jogador do Bahia, esteve na última chamada da equipe sub-23 que representará o país. "Dunga demonstrou confiança em meu trabalho, ao me chamar para a seleção principal (ele não chegou a entrar em campo), mas, para ir à Olimpíada, terei que manter um nível muito alto, já que a concorrência é forte", diz o atleta, hoje no Benfica (Portugal).

Lenda do futebol

No feminino, a seleção conta com uma verdadeira lenda. Aos 37 anos, a baiana Formiga é a brasileira com mais participações em Olimpíadas: cinco, duas medalhas de prata em 2004 e 2008. Ninguém no futebol disputou tantas edições. No Brasil, apenas o mesa-tenista Hugo Oyama, o velejador Torben Grael e o cavaleiro Rodrigo Pessoa possuem mais Olimpíadas que ela: seis, cada.

Em Toronto, a seleção ganhou o ouro, derrotando a Colômbia. Porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento, ela está indo, provavelmente, para sua última Olimpíada e espera ter em casa a chance de ganhar o ouro que escapou em Atenas-2004 e Pequim-2008. "Vencemos o Pan de 2007 no Rio e podemos repetir o feito", diz. Na equipe, Formiga é acompanhada pelas conterrâneas Rafaelle (24, zagueira) e Fabiana (25, lateral), que conquistou a prata ao lado dela na China e atuou ainda em Londres-2012. "Se vou coroar minha carreira com esse ouro, não sei, todos nós, atletas da Bahia, merecemos a honra de representar o país".

