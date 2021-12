Obra em carne viva: a desconcertante produção do artista visual baiano Fábio Magalhães

Em toda palavra há sempre uma falta. Algo que fica pelo caminho. Está ali aquele balanço minúsculo, pendurado numa altura impossível, sobre um piso amarelado do que poderia ser uma rua, ou uma praça. Uma luz fria o ilumina, acentuando o vazio em volta. Ninguém brinca. No assento, pendem vísceras desacompanhadas de um corpo. Dá um apequenamento em quem vê. Uma angústia da infância que passou, de tudo que se perdeu pelo caminho, da solidão onipresentemente à espreita que de repente se escancara, vasta. Ermo é o nome da cena. Integra a exposição Espectador da Vida, de Fábio Magalhães, artista de uma obra em carne viva.

Em 12 anos de carreira, Fábio persegue a transformação das emoções humanas, indizíveis, abstratas, em imagens concretas. Desta vez, o faz por meio de uma série de objetos que reproduzem cômodos de uma casa (com exceção de Ermo, que exibe uma solidão pública). Quem chega à Paulo Darzé Galeria, na Vitória, onde a mostra fica em cartaz até o dia 26, avista, em separado, o primeiro dos ambientes miúdos: uma cadeira branca por cima de um tapete felpudo branco, imaculados não fosse um pendente vermelho-sangue. Batizou-a de Silêncio de Choro de Mãe. Mais adiante, uma mesa está posta para um jantar romântico, mas os dois pratos e as velas derreteram. Eis o Amolecer das Expectativas.

Acostumado a trabalhar com pintura em telas gigantes, Fábio precisou adaptar-se à mudança de escala. Estende a mão para mostrar que tem tremor essencial e diz que no começo faltava coordenação para moldar as xicrinhas, mesinhas, cadeirinhas, viscerazinhas (nossas entranhas são como uma marca sua). Quis trabalhar com objetos em miniatura para explicitar antagonismos, conta. “Todas as peças desta mostra falam sobre essas sensações mais obscuras. Queria brincar um pouco com essa questão da escala física, real, e dessa outra escala dos sentimentos, que não dá para mensurar”.

Em outro formato, em outra dimensão – agora constrói um pequeno mundo em 3D – Fábio permanece investigando nossa relação com o corpo, mesmo quando resolve transformá-lo quase num vestígio. “Podemos dizer que é uma espécie de uma metonímia perversa, pois afinal somos constituídos de carne. E eu uso a carne para fazer alusão à presença humana. Na carne é que se encontra o sentido de estar na vida, no mundo. É onde mora a pulsão”, diz. É ele mesmo um homem que fala de perversidade calmamente, e que usa a palavra ‘pois’ de modo corriqueiro.

Desta vez, Fábio produziu com resina e tinta a óleo os órgãos do corpo, para espalhá-los por quartos e salas. Mas em séries anteriores, partiu de vísceras reais, que apanhava no açougue. Combinava de ir buscá-las logo depois de os animais serem abatidos e aí tinha no máximo uma hora e meia para inserir as entranhas na cena que tinha imaginado e registrá-las numa fotografia. “Mesmo a carne abatida, me interessa ainda a carne viva”.

Obra em carne viva: a desconcertante produção do artista visual baiano Fábio Magalhães | Foto: Divulgação/ATarde

Essa parte do processo ele costuma realizar no seu ateliê em Tanque Novo, onde nasceu, numa performance silenciosa da qual é ao mesmo tempo autor e na maioria das vezes único espectador. Depois, com as fotografias na bagagem, vem para Salvador, onde mora, para a segunda etapa de produção. Na tela, amplia as imagens, numa precisão que faz muita gente pensar que não tem como aquilo ser pintura. Precisam chegar perto para descobrir que é. As fotos que lhes deram origem são na maioria das vezes destruídas, ou vão para o que o artista chama graciosamente de “baú dos horrores”.

Lado a lado

Alguns desses quadros participam da mostra internacional 50 Anos de realismo – Do fotorrealismo à realidade virtual, que já passou por São Paulo e agora está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Dos 29 artistas selecionados para a mostra, apenas três são brasileiros. Fábio ainda se surpreende ao lembrar que está expondo ao lado de ídolos seus, sobre quem costumava ler quando estava na Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal da Bahia. “Ralph Goings foi uma das referências da minha época de estudante. O John DeAndrea estudei no meu livro de história da arte. Jamais imaginei que nossas obras fossem estar lado a lado”.

O trabalho de Fábio é comumente dito hiper-realista. Para a uruguaia Alejandra Muñoz, crítica de arte e professora da EBA, os rótulos são perigosos: “É reduzir um processo que é muito mais complexo do que simplesmente chamar disso ou daquilo. Em qualquer caso, Fábio não faz parte de nenhum grupo”.

Em 2017, eles estiveram juntos na exposição Além do Invisível, Aquém do Intangível, com curadoria de Alejandra. Os quadros reunidos ali mostravam pregos enfiados em unhas, corpos ensacados, um homem interagindo com carcaças de animais. Sobre as obras, Alejandra escreveu: “Fábio Magalhães se aproxima de uma temporalidade perpétua onde não há lugar para o circunstancial, para a onipresença cotidiana das coisas esquecíveis. Constrói uma presença reticente do essencial invisível”.

O homem que aparece nas telas pintadas por Fábio é ele mesmo. Seguindo seu processo de criação, ele registra-se com a ajuda do temporizador da câmera ou pede para algum amigo que estiver por perto para vir fotografá-lo. Mas quando o quadro fica pronto, Fábio não se vê mais ali. “Trabalho em cima da minha própria imagem como referência, mas, a partir do momento que esse corpo está na pintura, o entendo como um avatar. A pintura, por incrível que pareça, tem esse caráter de espelhamento. As pessoas se veem refletidas”.

É o encontro que Fábio busca, e não o egocentrismo, num tempo em que selfies se multiplicam e artistas investem na autoficção. “Não tem nada de narcisista. Escolhi trabalhar com o eu, na verdade, porque existem determinadas camadas do humano que você só acessa através do eu. As coisas que estava pesquisando, essas emoções mais sombrias, mais soturnas do humano... Eu queria acessar esses lugares”. E a partir daí descobri-las tão comuns a todos nós. “Minha obra é cheia desses paradoxos. Fico nessa via de mão dupla”.

Deslumbre

Filho de pai agricultor e mãe dona de casa, Fábio é o caçula de três irmãs. A mais velha, Joselice, conta que desde pequeno ele enchia os cadernos com desenhos de super-heróis e brincava de fazer esculturas de areia no quintal. Depois, começou a fazer retratos da família, dos vizinhos, até descobrir a arte com letra maiúscula numa enciclopédia comprada pelo pai. Ali soube quem era Picasso, quem era Pollock, e deslumbrou-se com suas obras.

Já estava no ensino médio quando pediu ao pai para assinar um desses cursos de pintura a distância, lembra Joselice. Na época do vestibular, não teve dúvida do que queria estudar. “Todo mundo apostava no talento dele, desde cedo. As pessoas chegavam e diziam: ‘Esse menino tem futuro’. Foi como um curso d‘água seguindo seu caminho”. Joselice, por sua vez, tornou-se professora.

O período da graduação foi quando menos pintou, conta Fábio, rindo da incoerência. Foi experimentar outras linguagens e, só quando já estava perto de se formar, voltou aos pincéis num trabalho mais marcadamente autoral.

A primeira mostra individual aconteceu em 2008, na galeria da Aliança Francesa, mas antes disso já tinha participado de salões e bienais. Fábio já expôs em vários estados do país e em 2015 foi finalista do Pipa, um dos mais importantes prêmios de artes visuais do Brasil. Há dois anos, é representado pela Paulo Darzé Galeria, onde expõe agora.

Thaís Darzé, curadora de Espectador da Vida, lembra que quando viu uma obra de Fábio pela primeira vez ficou muito impressionada com sua capacidade técnica e com a escolha de um conceito tão profundo num artista tão jovem. “O cerne da obra dele é muito definido, muito coerente todo o tempo, mesmo quando muda de plataforma. Tem muita verdade, e a gente acredita muito, em todos os sentidos, inclusive o mercadológico”.

De uma beleza brutal, a obra de Fábio divide quem vê, em mais um paradoxo – este, de atração e repulsa. E também não é aposta certa entre os compradores. Fábio lembra de quando uma tela sua apartou um casal. Um gostou, o outro não. Mas Thaís garante que o mercado vem recebendo bem o seu trabalho, principalmente os jovens colecionadores: “É impossível ficar indiferente à obra dele. É algo que mexe, que causa questionamentos. Então, não é para quem gosta do extremamente contemplativo”.

Joselice concorda. Diz que o trabalho do irmão faz pensar. “A gente fica assim... Poxa, é tão duro o que ele está dizendo ali. E ao mesmo tempo, tão bonito. Ele mostra o que a gente quer esconder”. Nesta série de objetos, ela gosta especialmente de Natureza das Evidências – Mãe dos Fatos, em que duas cadeiras de assentos azuis repousam num tapete aristocrático. Debaixo dele, há sangue.

Operário

Fábio trabalha cerca de oito horas por dia, como “qualquer pessoa normal”, conta. Considera-se um “operário da pintura”. Aos 36 anos, e com uma boa projeção nacional, mantém a escolha de viver em Salvador. Já pensou em morar fora algumas vezes, e não descarta de todo a ideia, mas lembra sempre do que ouviu de um curador certa vez: em São Paulo, por exemplo, seria mais um. “Eu tô muito bem aqui”.

O que ele se ressente é da fase “tenebrosa” das políticas de fomento às artes visuais na Bahia. “Fico pensando no jovem artista hoje. Eles devem estar enfrentando uma barra terrível. Há um tempo, você tinha os salões regionais, o Salão da Bahia, a Bienal do Recôncavo, a Bienal da Bahia... As políticas dos editais também são muito importantes para artistas em começo de carreira, e extinguiram-se todos”.

Quando Fábio se formou, em 2007, era o início da gestão de Márcio Meirelles na secretaria estadual de Cultura (Secult). Ele lembra de ter sido um período bom, com uma “política bacana de editais” para os que estavam em diferentes estágios de carreira, de iniciantes a artistas consagrados. “O Estado promoveu políticas interessantes. Mas depois disso houve um apagão, mesmo. E é uma pena”.

Ele acredita que hoje quem está “segurando as pontas” são as galerias privadas, que mantêm as exposições de maior porte. “Estão fazendo um papel que deveria ser do Estado”, reitera.

Para Alejandra, a cena das artes visuais hoje no estado está “totalmente depauperada”. “Não há instâncias de circulação. Como professora da EBA, lhe digo: a maioria dos meninos que estão se formando não tem onde mostrar seu trabalho, coisa que não aconteceu com Fábio. Ele circulou por todos os grandes e pequenos eventos, que hoje não existem mais. Isso é uma coisa lamentável”.

Ela conta que vários artistas resolveram deixar Salvador, o que transforma Fábio num caso raro. “Está impossível sobreviver aqui. Se você me perguntar qual vai ser o próximo Fábio Magalhães daqui a 10 anos, eu vou te dizer que é muito difícil responder, porque sem instâncias de circulação, não tem como acompanhar processos. A gente está matando uma geração com esse esvaziamento”.

Apesar de a gestão da Secult não ter mudado de partido – o PT governa o estado há 12 anos –, parece ter mudado o entendimento de como fomentar a produção artística no estado. Nos últimos anos, houve uma diminuição dos editais setoriais. O governador Rui Costa prometeu retomá-los em maio. Em nota à Muito, a Secult informou que realiza chamadas públicas para ocupação de pautas nos Espaços Culturais vinculados à secretaria, na capital e no interior do estado. O órgão também afirmou que irá construir um Mapa Diagnóstico das Artes na Bahia, “para que se tenha um retrato do cenário”.

Espectador da vida | Até 26 de abril | De segunda à sexta, das 9 às 19h, e sábado, das 9h às 13h, na Paulo Darzé Galeria (Rua Dr. Chrysippo de Aguiar, 8, Corredor da Vitória Tel. 71 3267-0930)

