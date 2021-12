"O vinho é quase uma filosofia"

Por trás do prazer da degustação de um bom vinho há negócios e mercado. E é justamente nessa área que atua o empresário português Luís Vieira, 45 anos, natural da cidade de Fátima – aquela onde os pastorinhos avistaram a imagem de Nossa Senhora. Luís é o único proprietário do Parras Wines, empresa portuguesa que produz e comercializa mais de 50 marcas de vinho para os mercados interno e externo, com cerca de 300 rótulos, alguns desses bastante consumidos pelos brasileiros, como Quinta do Gradil, Pera Doce e Castelo de Sulco... Uma gigante que deve fechar o ano de 2017 com nada menos que um faturamento de 55 milhões de euros e um crescimento de 20% em relação a 2016. Pela primeira vez em Salvador, na semana passada, encantado com a possibilidade de se hospedar onde viveu o poeta e compositor Vinicius de Moraes (ex-casa de Vinicius, que virou hotel, mas com a estrutura original preservada, em Itapuã), Vieira veio visitar os parceiros da importadora Dieb e conhecer um pouco mais deste mercado em ascendência para o consumo de vinhos, especificamente o Nordeste e a Bahia. Do menino que quase se afogou em uma barrica de vinho, aos 5 anos, ao economista e empresário bem-sucedido, Luís Vieira conversou com Muito e contou essas e outras histórias de sua relação com a bebida e a visão de negócios que o levou a se destacar no mercado português.

Vou começar com uma história que contam sobre o senhor. É verdade que, na infância, foi “batizado” em uma barrica de vinho?

É verdade (risos) . Meu avô começou a trabalhar com vinhos em 1945, meu pai também. Passava por lá, na empresa deles, acompanhava sempre meu pai. E, na altura, tinha um escritório em cima de um tonel de vinho. E a porta de entrada ficava bem em cima desse local. E eu, na brincadeira, abri a porta, não lembrei e aí caí lá dentro. Eu tinha 5 ou 6 anos. Meu pai e um empregado do meu pai – que ainda hoje trabalha conosco –, me tirou de lá. Era borra ainda, não era vinho, então eu ia afundando devagarinho. A borra permitiu o resgate. Não engoli vinho, mas posso dizer que foi um batismo... completo (risos).

E hoje o senhor é um dos maiores empresários do setor de vinhos de Portugal. Qual é a dimensão do grupo Parras Wines, que o senhor administra?

Eu era sócio de meu irmão, mas, em 2008, comprei a parte dele e, nesta altura, estou sozinho. Em termos de marcas, estamos a falar de perto de 50. Temos cerca de 400 hectares de vinha própria, temos duas herdades [propriedade rural de grandes dimensões] no Alentejo, perto de uma cidade que se chama Redondo. E a Quinta do Gradil – foi a primeira que comprei, em 1999 –, que fica meia hora ao norte de Lisboa. O Palácio da Quinta do Gradil, quando comprei, estava muito danificado. [A Quinta do Gradil foi propriedade do marquês de Pombal e passou às mãos do conde de Oieiras desde 1760. Mas em 1999 foi adquirido por Vieira]. Vamos começar a recuperá-lo ano que vem. Tem uma capela muito bonita lá, e vamos restaurá-la com o objetivo de promover o enoturismo. Temos já muitas visitações, casamentos, festas, eventos corporativos...

Essas 50 marcas possuem vários rótulos. Quantos rótulos a Parras representa?

Em termos de rótulos, falamos de cerca de 300. Nós não produzimos tudo, também compramos vinhos para envase de produtores que trabalham conosco há muitos anos. Por ano, são perto de 50 milhões de litros por ano. Temos uma central de vinificação onde vinificamos perto de 10 milhões de uvas que compramos ali perto. Trabalhamos com todas as regiões de Portugal: temos Douro, temos Verde, Dão...

Mas desta produção gigante quanto é exportado?

Nesse momento, perto de 50%. Porque consome-se muito vinho em Portugal... Portugal consome perto de 400 milhões de litros por ano, temos um consumo per capita perto de 40 litros/ ano [no Brasil o consumo per capita é 1,8 litro/ano], um dos maiores do mundo – temos um povo bem disposto (risos). E exportamos... cerca de 200 milhões de litros por ano. No grupo Parras, dos 50 milhões de litros, estamos em mais ou menos 30% de exportação. Desses 30%, o Brasil representa cerca de 10%... ainda é pouco para o que queremos.

Como o senhor qualifica o mercado do Brasil?

O Brasil é um mercado que tem sido muito importante para nós e, nos últimos anos, tem crescido muito. Temos muitos parceiros, como a Dieb aqui [importadora], que tem sido importante para nós. E é um mercado que, pela ligação cultural que temos, tem que ser muito cuidado. Nesse momento, Portugal é o segundo local de onde o Brasil importa vinho. Isso é uma vitória. O Brasil importa basicamente de três países: Chile, Portugal e Argentina. Portugal já está em segundo lugar. Existe uma questão fiscal e os países do Mercosul, de alguma forma, têm vantagens que Portugal não tem.

E no Nordeste, qual é a situação?

É um mercado com enorme potencialidade. Eu vejo o Nordeste, principalmente a Bahia, como um mercado que terá seguramente um crescimento superior à média do crescimento de todo o mercado brasileiro para a Parras. Os vinhos portugueses e da Parras adaptam-se muito ao gosto do nordestino em particular.

Muitos produtores ficam só com uma vinícola, exportam, sim, mas o senhor optou por construir um império, digamos assim. É uma questão de visão de negócios ou de oportunidade?

É um mix. Veja, primeiro que trabalhar com a excelente equipe que tenho permite que a gente possa ir crescendo na medida da capacidade da própria equipe. Capacidade de organização, de pesquisa técnica... A equipe vai se tornando eficiente e ativa, pois os negócios vão crescendo. E, ao crescerem, surgem as oportunidades para o crescimento. A minha parte é a de ter a visão que permite criar as condições para que o crescimento aconteça.

Quanto o grupo Parras fatura?

Este ano, estaremos um pouco acima dos 55 milhões de euros, faturação agregada, somando a de todas as onze empresas. Vamos chegar a um valor recorde, um crescimento de quase 20% em relação ao ano passado.

É muito. A que se deve?

Crescemos fora. Também existiu, como você deve saber – claro que vamos crescer por outras razões –, mas o que aconteceu na Europa é que não houve vinho. Foi um dos piores anos de produção agrícola da Espanha, França, Itália... e Portugal teve um ano de produção agrícola normal. Os preços subiram muito no resto da Europa, e em Portugal, por ter uma produção normal, não subiram, e houve muita demanda do mercado externo.

O senhor é um empresário antes de tudo. O que é o vinho para o senhor?

O vinho é quase uma filosofia. Precisamos de três anos para plantar uma cepa e, para dar uva, mais um ano. É um exercício de virtude. É preciso trabalho e muita gente para fazer um bom vinho.

O que tem nos vinhos de Portugal que não se encontra em outros do mundo?

Portugal tem uma vantagem enorme, que é o fato de ter 700 km de comprimento e 300 km de largura, e ter muita diversidade: montanha, mar, planície, calor... Temos mais de 700 castas.

São muito curiosos os nomes das uvas portuguesas...

Sim! Tinto-cão, rabo-de-ovelha... e isso acaba por ser também o que diferencia Portugal, essa tipicidade. Austrália faz shiraz, mas não tem muito o que explicar. Nós temos que explicar a região, a uva, a casta, a comida, a cultura. Isto torna único o vinho português.

O senhor também é um expert em vinhos, certamente?

Não, a minha formação é em economia, mas, às vezes, digo que tenho a sorte em não ser um expert, porque me preocupo em encontrar uma equipe que seja expert, e na qual possa confiar. Diria que sou mais um empresário e, acima de tudo, um grande lutador. Agora, estando nesse meio desde o batismo (risos) permite que já saiba alguma coisa.

Qual o tipo de vinho que o senhor mais gosta? Ou vinho é momento?

Não só. Acho que vinho é momento, mas também que a gente cria o momento para o vinho. Mas tenho uma particularidade: não posso beber vinho tinto porque faz-me aftas... Então, sou um bebedor e amante do vinho branco. E, de fato, o branco que eu mais gosto é justamente o Quinta do Gradil, que é de chardonnay e arinto, fermentado em barrica de carvalho francês. E tem uma untuosidade, é um vinho muito cheio, aveludado, sim, mas ao mesmo tempo vivo, com uma acidez equilibrada, muito aromático. Esse é o meu vinho de eleição.

O senhor então tem alergia aos taninos?

É, tanino. Sabemos que a grande diferença da vinificação dos tintos e dos brancos é que, nos brancos, a uva é esmagada e só é fermentado o sumo, enquanto, no tinto, a fermentação é feita com as cascas das uvas. Então creio que sejam mesmo os taninos.

Portugal tem uma gastronomia fantástica. Além de bom bebedor e homem de negócios do vinho, o senhor cozinha também, faz harmonização?

É importante, mas tudo o que eu fiz foi criar um restaurante onde tenho um chef. Já trabalhamos juntos há três anos. Tenho as ideias e ele executa na prática. Mas sou crítico. A gastronomia que fazemos é muito orientada para o vinho. É o restaurante na Quinta do Gradil, que fica a 60 quilômetros de Lisboa.

Em relação às tendências, em sua opinião, o que o consumidor quer do vinho hoje?

Depende muito dos locais. O que eu quero dizer com isso é que nós vendemos para mais de 45 países e percebemos que cada país tem, de alguma maneira, a sua tendência. Posso lhe dizer que, por exemplo, a China aprecia vinhos com grau [alcoólico] maior... 14,5%. Já os países nórdicos, da Europa e norte da Europa, e também os EUA, apreciam vinhos com menos grau e com menos complexidade, preferem vinhos mais fáceis de ser bebidos. No caso do Brasil, temos a predileção por um vinho, que é o verde. E é um vinho que tem um pouco de agulha, portanto, um pouco de borbulhas, levemente frisante. Por ser fresco, é um vinho para qualquer ocasião. Do ponto de vista econômico, quando se tem mais capacidade financeira, a predileção recai sobre vinhos mais complexos... E também há a questão da cultura que acaba por influenciar a tendência. Então, não é fácil dizer ‘a tendência é essa’. Há os rótulos também. Temos uma linha mais clássica, rótulos, mais tipo francês. E há países que gostam de rótulos muito estrambólicos. E a tendência às vezes não é fácil de dizer que é por aqui ou por ali. Aquilo que nosso grupo faz, que de alguma forma é a nossa mais-valia, é que a gente faz vinhos de etiquetas para o mercado. Tentamos perceber o que as pessoas gostam e tentamos dar aquilo que elas querem.

É a história do descomplicar o vinho...

Exatamente, é a história de fazer vinhos descomplicados. Mas, ao mesmo tempo, temos muita informação, fazer jantar de harmonização, almoço, palestras, charlas, cursos. Acaba por ser essa parte de formação que é preciso estar sempre à disposição. Faz parte da nossa função ‘evangelizar’ o mundo do vinho.

Hoje produzir vinhos tem que estar relacionado também às mudanças climáticas, sustentabilidade. Como se trabalha isso no grupo?

Em relação às mudanças climáticas, há uma máxima que diz que “nada se perde, tudo se transforma” [ Antoine Lavoisier]. E o que está a acontecer é que há um deslocamento das zonas que tradicionalmente eram produtoras de vinhos com determinadas características – como falei, no caso de Portugal, em relação ao Alentejo. E, com as mudanças climáticas que ocorreram, acabamos por ter o deslocamento de algumas dessas características para outras zonas. No caso específico, saindo da zona do Alentejo para a zona de Lisboa. Portanto, vai subindo, digamos, na latitude. De qualquer forma, a sustentabilidade é muito importante para nós. Um dos fatores que, de fato, têm a ver com transporte e com os materiais que são muito usados no “embalamento” dos vinhos. Deste modo, o vidro é o mais correto. Houve tentativas de inovar com embalagens biodegradáveis... Acho que ainda há muito o que fazer nesta fase, nós estamos atentos, e o grupo Parras está a investigar de que maneira... Creio que a pegada ecológica seja o norte possível.

A tecnologia tem alterado muito o modo de compra de vinhos, através do e-commerce, aplicativos, plataformas móveis... Como o senhor vê isso?

Nós estamos a fazer também um investimento grande nessa área do e-commerce. Queremos facilitar a vida do nosso cliente, para todo o sistema. Atualmente, fazemos B2C [business to business, ou seja, não vende ao consumidor final, o que seria B to C – business to consumer]. A verdade é que fazer comércio pela internet é muito caro, envolve muita gente. Então achamos que quem vende por internet entende de vendas por internet. Nós entendemos de vinho. Mas é claro que esta é uma realidade e que não se pode deixar de acompanhar e, sobretudo, de investir.

Como um empresário português, como o senhor vê esse momento político do Brasil?

Para um português como eu, que não conhece a cultura da política brasileira, ao pormenor, diria que vejo, curiosamente, como algo muito bom. Isso porque acredito que quando se fala em problemas – mas que se descobrem e que se corrigem os problemas –, acabamos por estar a solucionar aquilo que estava errado. Portanto, digo que estou com bastante fé de que o Brasil esteja finalmente a encontrar o seu caminho e que , encontrando o seu caminho, tudo ficará muito melhor para todos.

