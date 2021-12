O velho é o novo novo

Antes eles se restringiam àquelas feirinhas beneficentes na igreja com roupas um tanto antiquadas e gastas embaladas num cheiro meio estonteante de naftalina. De uns anos para cá, ganharam uma aura descolada e, ainda por cima, politicamente correta. Os bazares estão se multiplicando por Salvador, especialmente agora que o ano finda e todo mundo quer dar uma renovada no guarda-roupa (e na vida) sem gastar muito. É como bem disse a dentista Clara Reis, que organiza o Bazar Central das Mães ao lado da publicitária Bia Carmel. "O que é velho para um é novo para outro".

A maioria dos bazares surge como um encontro despretensioso entre amigos que resolvem desapegar juntos e acontecem uma ou duas vezes ao ano, até mesmo para ter tempo de juntar as peças. Com o passar dos meses, a tarefa vai ficando mais difícil, por conta de um curioso fenômeno. Os organizadores, tomados por essa onda sustentável, tornam-se menos consumistas. "A ânsia de comprar diminui", garante a produtora Carol Moreno, uma das seis criadoras do Bazar Ulalá.

Claro que essa nova consciência não surgiu assim tão espontaneamente. A crise deu sua força para movimentar o mercado de usados. Os brechós e sebos (que são como bazares em versão profissional) cresceram 23% entre janeiro de 2013 e maio de 2015, de acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Para os 'bazaristas' ouvidos pela Muito, não se trata tanto de ganhar dinheiro ou recuperar parte dos seus investimentos, mas de faxinar a casa e a alma. Quem sabe você não se anima e monta um desses para chamar de seu?

>> Vaca espaçosa - Bazar Vaca Caliente

Da última vez em que a Vaca Caliente deixou animadinha sua fazenda em direção ao mar de Salvador, não teve para quem quis. Do lado de fora tinha fila, do lado de dentro do Lalá, no Rio Vermelho, era um embolado só de roupas e meninas. "Não esperávamos tanta gente", admite a jornalista Luana Amaral, que mantém o bazar desde 2011 ao lado da também jornalista Carol Andrade, que foi quem teve a ideia. Amigas de infância, elas resolveram criar o bazar valendo-se daquela razão que nunca sai de moda. Se há um monte de peças no guarda-roupa descasadas do desejo de vesti-las, por que não fazer com que circulem aí pelo mundo? Começaram em casa, mas, com o tempo, a coisa foi tomando jeito de evento - já estão na nona edição. Escoladas com a experiência de dezembro passado, desta vez resolveram ancorar a tal Vaca no Portela Café, mais espaçoso. No próximo dia 12, elas vão pendurar por lá desapegos próprios e alheios. O garimpo reuniu "roupas e acessórios em perfeitas condições". Se a peça for vendida, o combinado é 50/50. Cada "colaboradora" precisa libertar-se de no mínimo 15 peças, mas na outra ponta a Via Láctea é o limite. "Teve uma que veio com quatro malas! Tem muita coisa com etiqueta ainda", conta Luana (aposto que neste momento você até se mexeu um pouquinho do sofá). Vendo tanta roupa amontoada por seu apartamento, ela confessa que se tornou uma pessoa menos consumista. A parte chata é etiquetar todas essas peças. Quando conversamos, já tinha marcado mais de 100, de marcas como BobStore, Calvin Klein, Farm, Antix e Zara.

Bazar Vaca Caliente

Quando começou: 2011

Próxima edição: 12/12, no Portela Café, das 11h às 19h (Edición Via Láctea)

Quem faz: Carol Andrade e Luana Amaral

O que vende: roupas e acessórios descolados para mulheres (e algumas peças para homens)

Preços: entre R$ 10 e R$ 120

>>Coração de mãe - Bazar Central das Mães

O Central das Mães começou na internet, como uma reunião de mulheres trocando informações úteis sobre bebês. Com o tempo, vendo as roupas dos filhos acumulando sem uso, a publicitária Bia Carmel e a dentista Clara Reis resolveram fazer um bazar. Outras mães foram chamadas a participar do movimento. Só do guarda-roupa de Clara, mãe de Alice, 3, e Gabriel, 1, saíram cerca de 300 peças. "O que é velho para um é novo para outro". A primeira edição aconteceu em julho deste ano na doceria Dolce Vila, em Ondina, e fez sucesso. Era tanta gente que tiveram que organizar a entrada pela ordem de chegada e venderam 70% das roupas de marcas como Ralph Lauren, Zara Kids e Gap Kids já no primeiro dia. Animadas com o resultado, resolveram produzir um novo evento, que acontece nos dias 8 e 9/12. Escolheram um lugar mais amplo, a Fantástica Fábrica, na Pituba, e começaram a garimpar as peças com maior antecedência. Também aumentaram a taxa de "organização", de 20% para 30% do valor da venda. Haverá estandes de marcas vendendo roupas novas com descontos e brincadeiras para as crianças enquanto os pais fazem compras.

Bazar Central das Mães

Quando começou: julho de 2015

Próxima edição: 8 e 9/12, na Fantástica Fábrica (Pituba), das 12h às 19h

Quem faz: Bia Carmel e Clara Reis

O que vende: roupas e acessórios para crianças de 0 a 6 anos

Preços: entre R$ 10 e R$ 100

>> Passando pra frente - Bazar La Tchê-Pah!

Uma das coisas que impulsionaram o estilista Alexandre Guimarães a fazer um bazar foi a balança. Ele casou e acabou engordando junto com o marido. Cansado de ver aquele tanto de roupa sem uso atulhando o guarda-roupa, chamou a amiga Leila Neves para desapegar coletivamente. Quando morava no Rio de Janeiro, ela já tinha o costume de vender as peças das quais tinha enjoado. Juntos, eles criaram o La Tchê-Pah, cuja segunda edição aconteceu ontem na casa de Alexandre, em Amaralina. "A gente gosta de moda, de arte, de consumir coisas, mas é loucura guardar algo sem uso. Tem que passar pra frente", diz ele. A ideia da dupla é vender anualmente suas próprias coisas por precinhos camaradas. A maioria das peças custava entre R$ 20 e R$ 50. Para aproveitar a oportunidade, Alexandre também vendeu as criações de sua coleção-cápsula. Teve camisas masculinas e femininas, além de vestidos e camisolas, que variaram entre R$ 40 e R$ 200. Quem quis levar suas roupinhas e trecos também pôde, num esquema de venda (eles ficaram com 10%) ou de troca. No fim das contas, ninguém ficou rico, mas também não é uma grana assim tão desprezível. Com o dinheiro que ganhou no bazar de janeiro, Alexandre e o marido viajaram para Belo Horizonte.

Bazar La Tchê-Pah!

Quando começou: janeiro de 2015

Edição anterior: 5/12, em Amaralina

Quem faz: Alexandre Guimarães e Leila Neves

O que vende: roupas moderninhas para homens e mulheres

Preços: de R$ 5 a R$ 200

>> Em nome da energia - Bazar Beneficente Julio César Habib



No casarão de escadas espelhadas ecoam os versos de How deep is your love, dos Bee Gees, numa versão pra lá de melada. É tanto treco espalhado que fica difícil orientar o olhar. Ali, roupas de um brechó "que atende a Globo", acolá, um quadro gigante do guru indiano Sai Baba, no meio, pratos de porcelana, cristaleiras, mantas com animal print, um quepe, vestidos de noiva. Orquestrando o bazar que leva seu nome estava Julio César Habib, estilista que fala de si na terceira pessoa. Começou a fazer o evento no ano passado, para "beneficiar a quem precisa" e "fazer com que a energia flua". No primeiro dos sete dias de evento, levantou-se abruptamente de uma cadeira dourada com estofado de listras (também à venda) para mostrar uma panela ("de R$ 120 por R$ 80"), uma louça de porcelana "legítima" ("de R$ 100 por R$ 50"), um tailleur "alta-costura!" ("de não menos que R$ 1.500 por R$ 150"). Vinte por cento das vendas foram para a Casa Renascer, em Brotas (daí o nome "beneficente"). Espécie de experiência antropológica, o bazar teve ainda shows, como um cover de Ney Matogrosso, e sorteios. Quem comprou mais de R$ 100 concorreu a uma cirurgia plástica. "Que seja o nariz, a pessoa já está feliz!".

Bazar Beneficente Julio César Habib

Quando começou: 2014

Edição anterior: 20 a 27/11

Quem faz: Julio César Habib

O que vende: roupas, obras de arte, antiguidades, móveis, objetos para casa

Preços: entre R$ 5 e R$ 300

>> Seis meninas e muitas roupas - Bazar Ulalá

O Bazar Ulalá é uma soma de seis meninas e uma centena de roupas que elas não usam mais. Sim, no começo era amor puro e o sonho de passar a vida inteira junto, mas a relação foi se desgastando, e aí o melhor, sempre, é respirar fundo e deixar que vá. A primeira vez que elas fizeram essa terapia coletiva foi em abril deste ano. Depois, no começo de novembro, houve outra edição do bazar. Elas estão gostando tanto desse troço que já pensam na próxima, em janeiro ou fevereiro de 2016. Um sinal claro de que nossas relações estão cada vez mais líquidas, diria Bauman. Para aumentar a oferta das peças, passaram a convidar outras pessoas para o garimpo (ficam com 30% do valor das vendas). "As próprias donas indicam o preço, e aí, se for algo muito discrepante, a gente sinaliza", conta a produtora Carol Morena, uma das organizadoras. As peças seminovas e novas de marcas como Farm, Maria Filó, Zara, M.Officer, Colcci, Melissa, Morena Rosa, Zoomp, forever21 e Ellus agradam das mais clássicas às mais fashionistas. Um efeito colateral é que ficaram as seis menos consumistas. "A ânsia de comprar diminui", diz Carol. No último bazar, ela angariou três peças e se desprendeu de 40.

Bazar Ulalá

Quando começou: abril de 2015

Edição anterior: 7/11

Quem faz: Carol Morena, Heide Costa, Lis Schwabacher, Maria Brandão, Maritza Mendes e Mila Caramelo

O que vende: roupas e acessórios femininos (também tem algumas peças para os boys)

Preços: R$ 5 a R$ 80

>> Estrutura profissional - Bazar Perfumado

Até o nome do bazar da dentista e empresária Alessandra Mattos exala chiqueza. Ela organiza o evento há dois anos no seu amplo apartamento no Horto Florestal, num esquema tarde com amigas. Entre tacinhas de champanhe, elas circulavam maquiadas e de salto alto apreciando os mimos à venda: aromatizadores, perfumes, roupas, laçarotes, joias. Tudo novinho, claro. "Mas não tem nada caro aqui", Alessandra garantia. Dona de uma loja no shopping, ela convidou outras proprietárias para levarem seus produtos para lá. "É algo intimista, mas com uma estrutura profissional". A filha Stephanie, estudante de arquitetura, ajudou a organizar a lista dos convidados, que souberam do bazar pessoalmente ou pelo WhatsApp. Sandy Batista, amiga e vizinha de loja de Alê, foi quem levou as joias da Serrara, sua marca. "Aqui a gente conversa, circula, conhece gente nova e conquista novos clientes. Por ser um ambiente informal, todo mundo fica à vontade para perguntar e experimentar".

Bazar Perfumado

Quando começou: 2014

Edição anterior: 12/11

Quem faz: Alessandra Mattos

O que vende: roupas, perfumes e joias

Preços: não revelados

adblock ativo