"O Vale do São Francisco tem força"

Começou lá em 1897, quando Giuseppe Miolo plantou as primeiras vinhas no lote de terra a que a família de imigrantes italianos teve acesso na Serra Gaúcha, o de número 43. De lá para os dias atuais foram mais duas gerações envolvidas até a alma com a cultura da uva e do vinho, o que lhes garantiu a expansão das terras cultivadas e dos negócios. Foram os Miolo os pioneiros na reconversão das chamadas uvas americanas (de mesa) para as uvas finas (Vitis vinifera), ainda nos anos 70. A vinícola inicialmente batizada com o sobrenome da família, Miolo, desde 2006 é a Miolo Wine Group, líder do mercado nacional e das exportações do setor. Do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, expandiu-se para outras regiões do estado e também para o Vale do São Francisco, na Bahia. No meio desse salto dos últimos 20 anos um nome: Adriano Miolo, diretor-superintendente do grupo, que aos 47 anos é o top empresário dos vinhos no Brasil. Ele esteve em Salvador para lançamento da safra 2012 do vinho ícone da vinícola, o Lote 43 - uma homenagem ao ancestral Giuseppe e ao pedaço de terra onde tudo começou -, e concedeu entrevista exclusiva à Muito.

A Miolo começou vendendo uvas e hoje é uma gigante da produção de vinhos no Brasil. O que fez a diferença em relação às outras empresas do setor?

É uma história centenária. Desde 1897. São 130 anos que Giuseppe Miolo chegou ao Brasil e sempre vivemos do cultivo de uvas. Tem essa história toda da cultura da uva, que está no DNA da família. A Miolo sempre foi uma família de viticultores - um negócio vitivinícola nunca é jovem. Basta olhar a Europa e dá para entender. Lá, costuma-se dizer que difícil são os primeiros 200 anos (risos). Nós não chegamos nem aos 200 anos ainda, difícil, né? Depois, a família foi um pouco testemunha da evolução da viticultura brasileira. Passou de uvas americanas, híbridas, lá no início, para, na década de 70, ser pioneira na uva fina e, depois, na reconversão dos vinhedos [plantar uvas finas substituindo as uvas americanas]. Depois, nós nos empenhamos em trabalhar o mercado. Mês passado, a vinícola completou 27 anos de mercado, até então só estava na produção de uvas. Depois, vendia vinho a granel até ter uma marca e ir para o mercado. Também não é em dois ou três anos que se consegue isso, são 27 anos!

Qual seu papel, na prática, na vinícola e quanto a Miolo produz hoje?

Bem, eu estudei enologia fora, em Mendoza, na Argentina, morei sete anos lá. Depois, fiz formação em marketing internacional de vinhos na Europa, foram mais quatro anos. E sempre estive ligado ao mundo do vinho, acompanhando as tendências. Hoje, a Miolo tem 20 hectares de vinhedo, nossa fortaleza hoje é o vinhedo, o controle da uva, da qualidade, parte tudo daí. Depois, temos quatro unidades produtivas, uma delas no Nordeste, no Vale do São Francisco, e três no Rio Grande do Sul. Produzimos nessas unidades 12 milhões de litros por ano, entre vinho, espumante e destilado de vinho [grappa]. E, agora, sucos, que é um projeto novo. Estamos produzindo na Bahia [foi investido R$ 1,5 milhão]. Atendemos ao mercado nacional, que corresponde a 90% da nossa produção, e exportamos 10% para 20 países. Da Bahia, exportamos espumantes também.

O Lote 43 é um emblema da Miolo, considerado um vinho top da vinícola. Por que é um vinho especial?

Sim, este é o vinho ícone da vinícola, já que o lote deste número foi o primeiro pedaço de terra onde o italiano Giuseppe Miolo plantou suas vinhas em 1897. Eu costumava dizer que o primeiro Lote é fruto do acaso, não se conhecia a técnica. Sem sombra de dúvidas, a participação do Michel Rolland [enólogo francês, consultor de mais de 100 vinícolas pelo mundo, contratado pela Miolo] durante 10 anos nos ajudou a treinar a equipe, a entender as variedades, os manejos dos vinhedos, as técnicas de elaboração. O Lote de 1999 foi fruto do acaso. Mas, analisando bem, aquele ano teve uma safra excepcional. Então, pensamos: vamos lançar esse vinho num dia diferente? Daí fizemos essa homenagem ao Giuseppe. A partir de 2004, aí, sim, já foi toda uma elaboração, dentro das melhores técnicas.

Você assina os vinhos, além do Lote 43?

Como é que eu posso dizer... é um pouco difícil explicar até onde vai a minha participação em cada vinho. Mas hoje temos 65 rótulos. Cada unidade tem um enólogo responsável que fica residente. Eu acompanho todos os projetos, durante a colheita e a elaboração. Agora mesmo estava no Vale do São Francisco. Então, a cada mês ou dois meses, visito as unidades. Mas tem o enólogo e as equipes residentes. Obviamente, no momento dos cortes, participo de todos. As equipes fazem o trabalho duro, eu coordeno.

Quase todo produtor de vinho brasileiro com quem converso diz que o maior desafio é o preconceito. Você concorda?

Não sei se dá para dizer que é preconceito. Diria que é falta de informação. Temos que olhar o mercado. O mercado total de vinho [nacional e importado] é de cerca de 300 milhões de litros. Duzentos e pouco milhões de litros é de vinho comum e 80 a 90 milhões é de vinho fino. Destes 80 a 90 milhões de litros, 20% são de vinho nacional e o restante, 80%, é de vinho importado. Então, qual é a grande oferta de vinho no mercado? É vinho importado: 80%. Falta oferta de vinho brasileiro nas prateleiras. Não adianta só a informação, o consumidor precisa beber. E ele só bebe 20%. Então, o Brasil vitivinícola é um país novo, estamos falando de 20 e poucos anos de evolução. Quando a gente compara com Chile e Argentina, são mais de 100 anos. Falta informação, e isso é o mais difícil de mudar, demora, não é de um dia para o outro.

Qual é a sua posição em relação ao vinho de mesa? Deveríamos proibir?

Acho proibir uma palavra muito forte. Talvez seja o caso da reconversão, que aconteceu há muito tempo em outros países. Vou te contar uma novidade: no Brasil, felizmente, essa reconversão está acontecendo naturalmente. Hoje, 50% da produção já está indo para a indústria do suco..

Ainda em relação à reconversão, não seria o caso de haver um estímulo dos governos para acelerar o processo?

O correto seria a elaboração de um plano vitivinícola, para que os produtores consigam fazer a reconversão em, no máximo, 20 anos. Porque é difícil mudar de uma hora para outra. Mas, em razão do fenômeno do suco de uva, cujo consumo vem crescendo, a reconversão já está acontecendo. Seria um facilitador.

Sobre economia do vinho, o setor está animado com o governo interino?

É difícil falar. Nos últimos anos, a gente só sofreu com isso. No final de dezembro, a subida do IPI foi horrível. Alguns fatores atrapalharam demais o negócio, do ponto de vista governamental. A instituição da substituição tributária (ST), da forma como foi feita, por exemplo. Aumentou 30% e veio para nós essa carga. Sabe quanto é a carga tributária do negócio do vinho hoje para o consumidor final? 60%. E então veio o IPI... Em alguns estados há iniciativas isoladas. A Bahia, por exemplo, produziu incentivos importantes para nós no Vale do São Francisco. Mas, no cenário nacional, não é isso que se vê. Nem mesmo no Rio Grande do Sul. Lá, o governo aumentou em 3% o ICM.

Então você não é tão esperançoso...

De o governo ajudar? Eu diria que, nos últimos anos, não é o que se viu, infelizmente. E a mudança, sinceramente... não dá para dizer ainda. Infelizmente, o vinho não aparece no negócio brasileiro. O setor sempre tem alguns deputados sensíveis (não muitos). O país é grande, as políticas agrícolas são importantes, mas, para o vinho, não tem nada.

De que forma a crise está impactando?

A gente vê que tem uma parte positiva e outra negativa. A parte negativa é a recessão. As pessoas deixam de ir aos restaurantes e de beber vinho. Em compensação, estão bebendo mais em casa, e isso aumenta a venda nas lojas. Não tenho dúvida de que o brasileiro, com a questão do câmbio, vai voltar a beber o vinho brasileiro. Esse é o lado positivo. Mas, como qualquer indústria, a gente está sofrendo os efeitos da crise. Alguns setores, a gente foi reduzindo, não tanto em pessoal, mas em estrutura, em investimentos, que talvez nem fossem prioritários no momento. É o que todo mundo está fazendo. Temos em torno de 500 funcionários no grupo, projetos em quatro regiões. E a uva é um negócio assim: não dá para cortar a produção. Você tem que produzir.

A Miolo agora investe em suco de uva no Vale do São Francisco, certo?

Sim. Estamos muito animados e satisfeitos com a resposta a esse projeto. Partimos do zero em 2001, quando não existia nada, e hoje são quase três milhões de garrafas, com foco no espumante: 95% é espumante. Temos uma vantagem climática que, no momento, talvez a gente não consiga tirar tanto proveito, porque o investimento em irrigação é grande. É um projeto que não está maduro ainda. Estamos investindo na produção de sucos, mas vamos continuar investindo no espumante, obviamente. Estamos empregando mais gente no Vale do São Francisco, e, de novo, falo da questão governamental da Bahia, que tem ajudado muito, com incentivos. Sempre fomos muito bem acolhidos na Bahia, não tenho do que reclamar.

Existe um projeto em Morro do Chapéu para elaboração de vinhos. A Miolo tem pretensão, de fato, de investir ali?

Vou dizer exatamente o que é para não criar expectativa sobre o que não é. A gente está acompanhando todos os movimentos. Quando surge uma região nova, um terroir novo, pô, vamos lá ver! Então, a gente entrou nesse projeto como uma parceria, é um projeto muito pequeno, entramos com apoio, até mesmo em função de tudo o que o governo da Bahia trabalha na cultura do Vale do São Francisco. O Jairo Vaz (presidente da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial da Bahia) acompanha tudo por lá, ele fez o projeto de Morro do Chapéu, está ajudando, trouxe os franceses. Claro que a gente está olhando isso. Mas é cedo para dizer que vamos fazer um investimento lá. Nós estamos olhando, estamos verificando os vinhos, em parceria com o governo, estamos vendo com a Embrapa. Claro que estamos sempre olhando isso, mas, por enquanto, considero cedo.

Lá no Vale dos Vinhedos (RS) os produtores são articulados politicamente, como é aqui no Vale do São Francisco?

Eu diria o seguinte: realmente, lá no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, o negócio está muito bem organizado e essa coisa da representatividade já está consolidada. Atualmente, há mais de 50 sindicatos e existem associações diversas, dezenas delas, e tem, ainda, o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). Mas, infelizmente, em termos de organização política, para conseguir mudar verdadeiramente as coisas, o Vale do São Francisco tem muito mais força do que lá, por incrível que pareça. Na Bahia, tem o seguinte: o olhar para essa região é maior do que lá, sabe? Todos os governos do Rio Grande do Sul, todos, sem exceção, olham para a Serra, onde está o vinho, da seguinte maneira: "Aquele pessoal não precisa de nada". Ninguém investe na Serra, nos últimos governos, é incrível. É assim que os governos olham lá. Não sabem que tudo aquilo foi totalmente produzido pela iniciativa privada e que precisa de ajuda. Aqui é diferente, os governos ouvem os produtores.

Sempre faço essa pergunta para os entrevistados. O que é o vinho para você?

O vinho? O vinho é tudo, é a minha vida, a minha formação, o meu trabalho, eu vivo em função dele. É o que escolhi para mim, é o que eu faço. Agora, se você me perguntar qual o melhor, eu não terei como responder assim uma marca, um rótulo específico, tenho talvez uma categoria, um grupo. Gosto muito do pinot noir, por exemplo, é o meu favorito, e sempre que posso tomo pinot noir. Mas, para mim, o bom vinho é assim... Você tem que buscar o prazer. E, às vezes, o prazer da bebida está relacionado à gastronomia. Outras vezes, tem relação com uma viagem. Você viajou para tal lugar, descobriu um vinho e aquilo, nossa, fica para sempre. É uma companhia, os amigos... E, também, tem o fato de que uma boa garrafa acrescenta sofisticação, transforma acontecimentos em momentos especiais. Mas acho que o vinho tinha que ser mais integrado ao dia a dia, aquela taça de vinho no almoço, à noite, sabe... Como fazem os europeus, os argentinos, o pessoal do Uruguai.

É preciso "saber beber" vinho ou você é da turma que diz que "vinho bom é o vinho de que se gosta"?

Não. Eu sou da turma que diz que o consumidor tem que beber vinho e provar, porque é assim que se aprende. Depois, ele vai evoluir. Ele vai começar com um vinho, ele vai ver de acordo com seu bolso, gosto, com seu momento, enfim. Mas, se ele toma todo dia, ele vai se acostumar mais, ele vai participar de um clube de vinhos, de uma confraria. Se ele gostar, ele vai indicar para os amigos e vai pedir dicas. Assim, ele vai começar uma evolução. Eu não gosto muito daqueles padrões preconcebidos de que vinho bom é aquilo e acabou. O ser humano tem que ser livre para escolher.

Qual a dica que você daria para quem está começando a beber vinho?

Que ele prove de tudo o que tem no mercado. Esta é a única forma de escolher e de comparar entre os rótulos. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa muito boa, tem muita coisa média, como em qualquer parte do mundo. Então, a única forma é começar provando. Às vezes, ele vai arriscar um pouco mais. E, talvez, ele se dê mal, porque gastou uma grana e o vinho não era aquilo tudo (risos). Mas, enfim, faz parte do descobrimento. Essa é a coisa boa do vinho: é você ir descobrindo. Quando você descobre, e gosta, fica satisfeito.

Você cozinha?

Não muito, mas cozinho, sim. E gosto de cozinhar em casa, geralmente, à noite, para relaxar. E gosto de harmonizar também.

adblock ativo