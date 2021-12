Era para as músicas do segundo disco de Jadsa Castro, 21, representarem as cores primárias. Ela fez azul e amarelo. Mas colocou rosa no lugar do vermelho, culpa de uma paixão que viveu. Vem das cores também o nome do disco, Godê, numa referência à pequena tábua na qual os pintores diluem suas tintas.

Esse é o primeiro trabalho que ela pode realmente chamar de seu, apesar de ter Íntimo Caos, de 2013, na discografia. É que, dessa vez, além das músicas, Jadsa acompanhou as gravações de todos os instrumentos e concebeu o desenho da capa. Foi preciso seis meses para finalizar o trabalho, feito com o coletivo Tropical Selvagem, de Lia Cunha, Ronei Jorge e João Meirelles.

As salas das casas dos amigos viraram estúdios para as gravações. Godê não dá a menor pista de que Jadsa já foi guitarrista em duas bandas de hardcore. Entrou na primeira aos 13, como única integrante feminina da Loosen. Na sequência veio a Rock Selling, apenas com mulheres. Aos 16, a cantora experimentou a solidão no palco, no início da carreira solo. Eram shows de quarenta minutos em que ela só via os pés da plateia, tamanha a timidez. Só depois de um curso de teatro ganhou coragem e passou a cobrar dos amigos se eles realmente estavam lá.

Alessandra Oliveira O universo colorido da música

Em outubro deste ano, Jadsa ganhou o Estúdio Skol, junto com outras nove bandas. Como prêmio, gravou Oxumaré – sua mais nova composição. O trabalho de produção independente é inconstante, mas a última coisa que essa baiana quer é cair na rotina. Como em uma das faixas de Godê, Jadsa é “tudo junto”. Ela toca cavaquinho, bateria, violão, baixo, guitarra e instrumentos de percussão. E assim vai pintando seu caminho.

Para ouvir

Confira e baixe faixas dos discos da cantora em soundcloud.com/jadsacastro

