"O tratamento da diabetes precisa ser multidisciplinar"

O diabetes é uma dessas doenças que crescem na esteira da piora dos nossos hábitos de vida. O número de diabéticos no mundo quadruplicou desde 1980, segundo dados da Organização Mundial da Saúde divulgados em 2016 – 422 milhões de adultos tinham diabetes em 2014, contra 108 milhões há pouco mais de três décadas. Apesar de possuir um componente genético ainda pouco decifrado, o aumento do diabetes é atribuído em grande parte ao crescimento da obesidade na população. No Brasil, mais da metade das pessoas (52%) está acima do peso. Destas, 17,9% são obesas. O endocrinologista Joaquim Custódio Jr., presidente da seção baiana da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e professor da Universidade Federal da Bahia, explica que a doença é em boa medida evitável a partir de mudanças no estilo de vida, tanto que hoje os médicos trabalham com o termo pré-diabetes, uma “janela de oportunidade” para aqueles pacientes que já estão com as taxas de glicemia alteradas, mas que ainda não se tornaram diabéticos. “É aquele momento que você tem que agir para tentar evitar que chegue lá, porque a partir do momento que chega ao diabetes, você não tem mais como voltar para a normalidade sem medicação”. A doença ainda não tem cura, cenário que deve permanecer ao menos pelos próximos quinze anos, prevê Joaquim. Há, no entanto, avanços nos tratamentos, tanto para pacientes com diabetes tipo 1 – autoimune, em que pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo – quanto para aqueles que possuem a diabetes tipo 2, que surge quando o organismo não consegue utilizar a insulina que produz, ou a produz insuficientemente.

Cerca de 422 milhões de pessoas têm diabetes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse número praticamente quadruplicou desde 1980. O que explica esse crescimento?

Alguns países, e aí se destacam Brasil, México, Estados Unidos, estão tendo um crescimento muito pronunciado da incidência de diabetes, com o crescimento concomitante do sobrepeso e da obesidade. Nos Estados Unidos, eles têm uns gráficos setorizados por estado que mostram bem claramente isso. Nos estados onde há mais obesos, cinco, dez anos depois aumenta muito a incidência de diabetes. Certamente, esse é o principal fator, embora não se verifique de forma igual em todas as populações. Talvez haja algum componente genético do ponto de vista dos latino-americanos. Outra coisa que está aumentando é a obesidade infantil e a incidência de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Antigamente, a gente chamava a diabetes tipo 2 de diabetes do adulto, e a tipo 1 era de criança. Agora, nos Estados Unidos, na faixa etária dos 12 aos 18 anos, o número de pacientes com diabetes tipo 2 é igual a de tipo 1. Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma transição nutricional acelerada – o país reduziu bastante a extrema pobreza, só que está evoluindo rapidamente para um cenário de alimentação inadequada. Se a gente pegar a cesta básica do brasileiro, você vai ver que a quantidade de carboidrato é enorme, o que aumenta a obesidade. Isso fatalmente vai contribuir para o aumento do diabetes.

O diabetes tipo 2 é plenamente evitável?

Tanto o diabetes tipo 2 quanto o tipo 1 têm componentes genéticos. A questão é que o diabete tipo 1 é uma doença autoimune, não é desencadeado especificamente por nada relacionado ao estilo de vida do indivíduo. Já o diabetes tipo 2 normalmente é uma soma de genética, fatores ambientais e hábitos de vida. Você tem com muita frequência famílias com diabetes. O hábito de vida inadequado aumenta muito o risco de ter diabetes, o que não quer dizer que pessoas que têm um hábito de vida adequado estejam livres de ter diabetes. Infelizmente acontece. Mas em certo sentido é, sim, uma doença evitável. Tanto que hoje há um termo que a gente usa que é a pré-diabetes, para aquela pessoa que está com a glicemia acima do valor normal – mais de 100 em jejum –, mas que ainda não chegou ao valor para diabetes, que é de 126. Se essa pessoa consegue retornar para a faixa de glicemia normal, é uma prevenção do diabetes importante. É uma janela de oportunidade. A partir do momento que chega ao diabetes, não há mais como voltar para a normalidade sem medicação.

E quão longe nós estamos de uma cura?

Há muitos trabalhos sendo desenvolvidos, pesquisas com células-tronco, mas ainda vai demorar um pouco, imagino que 15 ou 20 anos, talvez mais. O tratamento é que tem evoluído bastante. Nos últimos quinze anos, surgiram muitas novidades interessantes tanto no tipo 2, que controla com medicação, quanto no tipo 1, que controla com insulina. Acabou de ser aprovado pelo órgão regulatório americano no final do ano passado o primeiro sistema de pâncreas artificial. É um sistema que o paciente coloca um sensor na barriga que mede a glicemia o tempo inteiro e um outro sensor, um cateterzinho, que ele coloca embaixo da pele, que fica mandando insulina – que é o hormônio que abaixa o açúcar – e glucagon – que é o hormônio que aumenta o açúcar. Esse é o primeiro sistema que o paciente não precisa fazer nada. Para o sistema de infusão de insulina que a gente tem hoje, o paciente tem que medir a glicemia, ir ajustando... Infelizmente ainda é muito caro, pouca gente tem acesso. Custa em torno de R$ 17 mil a bomba e é preciso gastar de R$ 700 a R$ 800 por mês com manutenção. Já vi mãe que vendeu o carro para comprar a bomba para o filho. Outras pessoas judicializam contra o governo para tentar ter acesso. Nos Estados Unidos e nos principais países da Europa, França, Alemanha, tanto o sistema público quanto o privado dão essa bomba para os pacientes, porque entendem que isso vai causar menos problemas lá na frente. O paciente que não tem acesso a essa bomba tem que tomar um tipo de insulina para cobrir o que a gente chama de basal, que é ao longo do dia inteiro, mais uma dose de insulina para cada refeição que ele for fazer. Isso gera em torno de cinco furadinhas por dia. Imagine para uma criança de 10 anos ter que fazer isso... E ainda há uma série de preconceitos. Recentemente, um paciente estava usando insulina dentro de um bloco de carnaval e o segurança pegou achando que era droga. Foi uma confusão.

Tudo isso é para pacientes com diabetes tipo 1, certo? Para o tipo 2, que é o que mais cresce no mundo, também há evoluções?

Sim, vem evoluindo. A gente tem uma série de medicações novas, que agem de forma mais inteligente. Algumas, inclusive, trazem um benefício adicional que é justamente ajudar na perda de peso. Um dos problemas que a gente tem com pacientes diabéticos é que esses pacientes normalmente têm sobrepeso ou obesidade, e algumas das terapias fazem com que ganhem mais peso. Então imagine... Tem outra classe de drogas que estimula a eliminação da glicose pela urina, que tem três nomes – Empaglifozina, Dapaglifozina e Canaglifozina. Com isso, você está perdendo ali em torno de 300 calorias por dia pela diurese. Isso também ajuda na perda de peso.

E como é o acesso ao tratamento de diabetes no serviço público?

O acesso dos pacientes no serviço público é ruim. Os tipos de insulina que o serviço público oferece e algumas outras medicações em comprimidos são medicações que na prática privada a gente já não usa tanto, porque já surgiram coisas melhores. Dessas novidades dos últimos 15 anos que eu te falei, nenhuma foi incorporada pelo SUS. No último ano, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia foi atrás, e aí parece que um tipo de insulina, melhor, será implantado no SUS, mas nesse contexto de crise econômica, não dá para ter certeza.

Recentemente, causou polêmica a informação de que Romário fez uma cirurgia experimental para tratar o diabetes, a mesma que Faustão já havia feito. O procedimento ainda não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Qual sua opinião sobre essa questão?

A ideia é até interessante, não é ruim. Essa cirurgia muda a posição de uma parte do íleo, a parte finalzinha do intestino, colocando-a para o início do intestino. Essa parte produz algumas substâncias que melhoram a glicemia. Mas essa cirurgia, como você disse, ainda não está aprovada para uso corriqueiro. A cirurgia que nós temos com mais frequência é a bariátrica. Na cirurgia mais comum, a Y-de-Roux, você reduz o tamanho do estômago e desvia o intestino. Com isso, os alimentos chegam em maior quantidade e mais rapidamente ao final do intestino. Isso ajuda a controlar a glicemia antes mesmo de o paciente perder peso. Muitas vezes, o paciente que tem diabetes tipo 2 se interna para operar com um catatau de medicações e às vezes sai do hospital usando pouca ou nenhuma medicação. A glicemia já melhora de forma absurda. Algumas das medicações novas que falei tentam imitar esse mecanismo, mas não têm a eficácia da cirurgia. Então há esse debate para adotar a cirurgia para tratar pacientes com diabetes mesmo que ele não tenha uma obesidade tão importante. Um paciente com índice de massa corporal (ICM) de 35 e que tenha diabetes já pode ter indicação para a cirurgia, mas hoje se discute se a gente não poderia oferecer esse benefício para pacientes com ICM menor que 35.

Algumas pessoas estão utilizando remédios indicados para pacientes com diabetes tipo 2 para emagrecer. Esse uso é seguro?

Teve uma medicação que foi aprovada para tratamento de perda de peso, especificamente, no ano passado, a Liraglutida. O nome comercial para diabetes é Victoza e para obesidade, eles lançaram com outro nome, Saxenda. É a mesma substância, a diferença é só a dose. É seguro desde que faça um acompanhamento médico, claro. Há efeitos colaterais, náuseas, enjoos, por isso tem que ir progredindo aos pouquinhos as doses. Outro inconveniente é o custo. O tratamento mensal com essa medicação fica na ordem de R$ 800. No final do ano, foi aprovada uma nova medicação para obesidade, mas a gente não sabe quando vai chegar ao mercado, a lorcasseriana. A tendência é que essa seja mais barata.

Estima-se que 40% das pessoas com diabetes ainda não foram diagnosticadas. Já que o exame de glicemia é rápido e barato, por que não ampliar o rastreamento na população?

Glicemia é um exame baratíssimo. Na minha opinião, isso tem muito a ver com a questão do acesso ao serviço de saúde. Na Bahia, apenas 12% da população é coberta por plano de saúde. Existe uma discussão se a gente deveria rastrear em todo mundo. Hoje em dia, o posicionamento é que todas as pessoas acima de 40 anos têm que medir glicemia. Abaixo dessa idade, tem que avaliar se há fatores de risco, histórico familiar, ou se algum sintoma surgir. Um paciente quando está com a glicemia muito alta fica com muita sede, urina muito, perde peso de forma inesperada e rápida. Mas, de modo geral, falta no Brasil uma política mais adequada do que a gente chama de farmacoeconomia. Dois países fazem isso muito bem, Inglaterra e Canadá. Se eu diagnostico uma doença precocemente, há um impacto lá na frente. Vai evitar que essa pessoa entre na hemodiálise, que ampute o pé, que fique cega, que vá parar na UTI... Essa é a forma mais inteligente de fazer. Aqui, nossas demandas ainda são pontuais, e aí vale muitas vezes a pressão da opinião pública. Outro aspecto que precisa melhorar é que o tratamento de diabetes tem que ser multidisciplinar: envolver nutricionista, educador físico, psicólogo... O paciente também tem que entender muito bem a doença, porque depende muito dele. Hoje em dia, inclusive, pacientes de melhor entendimento calculam a dose de insulina que vão tomar nas refeições. Aprendem quanto carboidrato tem em cada refeição e calculam a dose. Os pacientes que conseguem aderir a isso têm nitidamente um controle de glicemia melhor.

O diabetes é mais frequente entre os idosos?

Nós nascemos com uma determinada quantidade de células-beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. Ao longo do tempo, vamos perdendo algumas dessas células. O grau de perda varia de pessoa para pessoa. Muita gente vai perder essas células e nunca vai ficar diabética, porque nosso organismo consegue sobreviver com apenas 50% das células-beta originais. Se a pessoa torna-se muito idosa, a chance de ter perdido muitas dessas células aumenta. Isso tem influência genética. E a genética do diabetes é um negócio complicado. No caso do câncer, quando você vai fazer a análise genética, tem lá três genes. No diabetes são mais de 300 que influenciam – uns para proteger, outros para piorar...

No final do ano passado, foram divulgados documentos mostrando como a indústria do açúcar pagou cientistas para que minimizassem a conexão entre o açúcar, a obesidade e doenças cardíacas. O açúcar seria, na verdade, o grande vilão, e não a gordura. Isso já era algo difundido no meio científico?

Nós já tínhamos uma ideia nesse sentido. Agora é bom entender que as coisas são multifatoriais. O carboidrato de absorção rápida, o açúcar, é muito ruim. A gordura trans também, que é aquela decorrente das frituras. Ambos contribuem de diferentes formas para diferentes problemas. A nossa orientação tem sido sempre de tentar evitar o consumo de carboidrato de absorção rápida – açúcar, massas e arroz, preferindo sempre a versão integral, o que não implica a restrição completa de carboidratos, que também são importantes. A chave é o equilíbrio. Tem uma polêmica que surgiu recentemente que é a história dos adoçantes. Estão surgindo alguns trabalhos considerando que o adoçante pode ter efeitos na flora bacteriana intestinal, causar efeitos deletérios. Enquanto a gente não tem uma evidência conclusiva, o que digo é que o adoçante só faz sentido de ser usado se se adaptar ao paladar do paciente. Se não, na prática o que acontece é que a pessoa não vai ter a sensação de saciedade e aí vai comer mais – mais calorias, portanto. Só isso já é ruim. Segundo, a pessoa precisa ver se o adoçante não tem alguma característica que seja incompatível com alguma situação. Por exemplo, a sacarina com ciclamato é rica em sódio. Para o paciente hipertenso, não é recomendável. É a mesma coisa em relação a alimentos diet. Alguns refrigerantes diet têm um teor de sódio imenso. Outro dia, estava vendo uma embalagem de shoyu light, com sódio lá em cima. É assim. É light num aspecto, mas por outro lado pode piorar bastante a coisa. A gente tem que tomar cuidado com esses rótulos.

A Organização Mundial da Saúde lançou há pouco um apelo para que os países cobrem impostos sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos de caixinha. O senhor concorda com a medida?

Olha, a Sociedade [Brasileira de Endocrinologia] normalmente é favorável a isso, embora algumas pessoas achem que é intervencionismo estatal. Eu particularmente acho que esse é o tipo de situação em que o estado tem que intervir mesmo, porque é uma questão de saúde pública.

A maioria da população já sabe que para ter uma vida mais saudável precisa comer melhor e fazer atividade física. No entanto, há uma dificuldade grande para que isso se efetive. Que estratégias o senhor imagina que possam desatar esse nó?

Seria interessante estimular práticas de exercício laboral. Por exemplo, dar uma pequena isenção de impostos para empresas que estimulem a prática de exercícios no horário de trabalho, já que a principal desculpa das pessoas é falta de tempo. É algo que funciona em alguns lugares e é muito interessante.

