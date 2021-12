"O teatro sempre me inspirou na magistratura"

O amplo gabinete no Centro Administrativo torna-se pequeno diante do número de obras de arte espalhadas pelas paredes e sobre as estantes e mesas. São peças significativas que remetem à cultura popular do Nordeste e à religiosidade do Recôncavo baiano. Ali, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, terceira mulher a ocupar o cargo de presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, diz ter criado o seu cenário artístico pessoal. Deste modo, como admite nesta entrevista exclusiva para a Muito, consegue manter o teatro, “seu grande ideal de vida”, sempre por perto. Nascida na cidade de Coaraci, no sul do estado, a cerca de 500 quilômetros de Salvador, a juíza formou-se em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia e, simultaneamente, em direito, pela Universidade Católica, em 1978. Enquanto iniciava profissionalmente a trajetória jurídica, atuou em diversas peças teatrais nos palcos da cidade, interpretando textos escritos por Henrik Ibsen, William Shakespeare e Nelson Rodrigues. Dedicou-se, ainda, às artes plásticas, atividade que mantém ainda hoje. Tudo isso em paralelo à carreira na magistratura, iniciada em 1982. O percurso incomum, segundo ela, foi essencial para que entendesse a alma humana e passasse a encarar cada réu a partir de outra perspectiva. Em sua gestão, que será concluída no ano que vem, a juíza tem investido na formação dos servidores, na informatização dos processos e na expansão do sistema, contemplando o interior do estado. O objetivo, diz, é aproximar o cidadão do Judiciário e reverter a lendária imagem de lentidão.

Poucos sabem, mas a senhora é graduada em direito, pela Ucsal, e em teatro, pela Ufba. O que a levou a se dedicar a duas carreiras, pelo menos aparentemente, tão opostas?

Muita gente me pergunta isso, porque fiz teatro e direito. Mas, na verdade, sempre achei que as duas carreiras se complementavam. Sempre achei que o teatro me levava a entender melhor o direito e a compreender melhor o ser humano, a partir do entendimento dos personagens. A viagem em que você embarca na construção dos personagens, para construir a interpretação, envolve o profundo sentimento de humanidade que se deve ter no direito, especialmente no direito criminal. Enxergar um réu diante de mim sempre foi uma espécie de “estudo de personagem”, e isso facilitou demais a minha vida. É engraçado que, embora muita gente veja teatro e direito como duas profissões opostas, para mim, elas sempre foram complementares.

A senhora não se limitou à formação apenas, mas atuou profissionalmente nas duas áreas simultaneamente durante alguns anos. Como se deu essa conciliação?

Sim, elas caminharam juntas durante um bom tempo da minha vida profissionalmente. Eu sempre tive o teatro como meu grande ideal de vida. Foi atuando que eu entendi que poderia seguir uma carreira como magistrada. Sempre gostei de falar com o público, de me entender com a plateia, de transmitir mensagens para as pessoas. E senti, ao escolher a magistratura, o quanto o teatro foi essencial para que eu pudesse enxergar os caminhos da conciliação com o elemento humano.

A senhora trabalhou com grandes diretores e interpretou textos de autores consagrados em sua trajetória como atriz. O que ficou de marcante desta experiência nos palcos?

Fazer Ibsen, Hedda Gabler, e Macbeth, que para mim foi uma das experiências mais interessantes que vivi, como atriz e como mulher. Representar Lady Macbeth, aquela rainha ambiciosa, poderosa, empoderada (risos)... Para mim, fazer um texto de William Shakespeare sempre foi muito especial, porque ele é um visionário, foi quem inspirou Freud e ele é o grande “entendedor” da alma humana. Também me marcou muito ter trabalhado com Harildo Déda, que é o nosso grande mestre, seja como ator ou como diretor, ele sempre brilha. Outro autor que sempre me impressionou muito foi Nelson Rodrigues, que, para mim, é o nosso Shakespeare. Fiz algumas peças dele também.

Mas hoje a senhora não atua mais como atriz. Em que ponto de sua trajetória o teatro foi vencido pela carreira jurídica?Olha, penso que nunca houve o abandono por completo do teatro. Nem que eu fique apenas fazendo cenários informais em minha vida, o palco sempre vem a mim. Se você olhar em volta, em meu gabinete, criei todo um cenário inspirado no teatro. É nesse cenário que eu me movo no meu dia a dia. Para mim, não houve vencidos ou vencedores, eu continuo com a arte dramática dentro de mim.

E em relação às artes plásticas, área onde a senhora também tem atuação, que espaço ela ocupa hoje em sua vida?

É outro caminho paralelo ao direito. Eu gosto de pintar, admiro os artistas e cheguei mesmo a fazer o teste de aptidão na Universidade Federal da Bahia, para a Escola de Belas Artes, mas acabei optando, na época, por seguir artes cênicas. Eu gosto muito de desenhar, de lidar com as cores. Para mim, só com cores a vida tem movimento.

A senhora falou em um paralelismo também nesse caso. Esta, em sua opinião, também seria uma complementaridade ao direito?

Também. Eu só posso ser magistrada hoje porque gosto de arte. Não enxergo uma vida saudável e feliz, como a que eu tenho, sem arte. Hoje, como presidente do Tribunal de Justiça, utilizo tudo aquilo que aprendi sobre coletividade no teatro para conseguir dirigir harmoniosamente o pleno – formado por todos os desembargadores –, pois uma peça teatral só pode ir a público se ela estiver pronta e, para isso, é preciso contar com a colaboração de todos, do bilheteiro aos atores principais.

A senhora foi eleita presidente no ano passado. Fala-se muito sobre a lentidão da Justiça brasileira, praticamente um clássico em termos de crítica ao Judiciário. Que quadro a senhora encontrou no Tribunal de Justiça da Bahia e o que está sendo feito para agilizar os processos?

Minha primeira intenção, quando cheguei ao TJ, em 2016, foi me voltar para a valorização do ser humano, para a formação dos magistrados e dos servidores. E é assim que estamos conseguindo transformar essa proposta em uma gestão bem-sucedida. Minhas prioridades hoje são as mesmas do início: promover a capacitação de pessoal e investir em tecnologia, de modo a conseguir levar a Justiça com mais rapidez e aos lugares mais distantes. Esse, na minha opinião, é o caminho.

Essa proposta de gestão se reflete, por exemplo, na transformação da universidade corporativa do TJ, recentemente reformulada?

Sim, porque eu realmente acredito que um juiz precisa ser, sobretudo, instruído. E a universidade é a academia, é o estudo, é a capacitação. Veja só, por meio da universidade corporativa, nós já capacitamos mais de vinte mil servidores, e temos visto o resultado disso nos empreendimentos que fazemos, priorizando as turmas de primeiro grau, que são as mais carentes. Penso que é assim, que é fortalecendo, capacitando, dando prioridade ao que pede prioridade, aplicando tecnologia, que chegaremos mais perto do cidadão e da excelência.

A interiorização também tem merecido atenção, com a inauguração do fórum de Serrinha, em novembro do ano passado, e a construção e ampliação de fóruns em Camaçari, Juazeiro, Itabuna, Ilhéus e Porto Seguro. Qual a situação do Judiciário hoje no interior da Bahia?

E temos planos de inaugurar ainda este ano mais cinco fóruns, um deles na Ilha de Itaparica, para que os magistrados e o povo tenham pelo menos uma casa. Essa é uma necessidade antiga, assim como muitas outras. A situação do Judiciário no interior da Bahia ainda requer atenção. Precisamos de servidores, de mais fóruns... e nós estamos tentando, dentro de nossas possibilidades, atender a essa demanda, pois há uma deficiência orçamentária muito grande. Temos um programa no TJ chamado “Presidência em Movimento”, no qual saímos de Salvador, deixamos o gabinete, e vamos às cidades do interior da Bahia ver de perto a situação, as carências, as dificuldades, e lá mesmo agimos. Fizemos assim em Porto Seguro, em Juazeiro, em Camaçari... Essa é a gestão que me estimula, que eu gosto, que eu quero. Uma gestão que se movimenta, que sai do gabinete para atuar na comunidade.

Nesse cenário, na opinião da senhora, a implantação dos cartórios integrados tem sido um caminho eficiente para fazer com que o TJ consiga oferecer ao cidadão um serviço mais ágil?

Sim. Foi com a criação da diretoria de apoio ao primeiro grau que construímos o cartório integrado, que se chama “Cartorão do futuro”. Eu estive em São Paulo e, ao ver este modelo, pensei imediatamente que era disso que a Bahia precisava naquele momento. É um projeto ousado e que requer muito trabalho e coragem, pois envolve uma mudança de hábitos. Processos que estavam emperrados desde 2013, que não conseguiam andar, porque estavam engessados, já estão solucionados. Atualmente, a vara de defesa do consumidor está com, praticamente, todos os seus processos em dia. Com os cartórios integrados, nós conseguimos mudar isso, com quatro juízes trabalhando para que a Justiça funcione efetivamente e de modo completamente virtualizado, não existe mais papel ou processos físicos. É um avanço.

A senhora falou sobre a virtualização dos processos. Como o TJ se situa em relação a outros Tribunais de Justiça, em relação à informatização?

Muito bem, mas claro que precisa melhorar mais. Há processos que não conseguimos instalar, mas que nem mesmo em Brasília estão plenamente em funcionamento. Em relação ao resto do país, estamos caminhando bem.

Em relação à Bahia, quais as demandas que chegam com mais frequência hoje à Justiça?

Se formos falar em juizados, eu diria que é a área da saúde. Por essa razão, criamos conselhos que atuam antes que a ação seja ajuizada na resolução dos problemas e, desse modo, temos obtido resultados excelentes.

