O som ao redor

Desde bem cedo ele foi puxado para ouvir o baticum dos terreiros e o que bombava nas FMs e nas trilhas sonoras das novelas. Ainda menino, botava um balde na cabeça para cantar, misto de brincadeira maluca e busca de timbragens. Aos 18, fazia o próprio som em barzinhos. Hoje, aos 44, backing vocal de Ivete Sangalo, compositor gravado por Gal Costa (que incluiu Logus Pé no CD Hoje, de 2005), Tito Bahiense desenvolve com calma trabalhos autorais, como o disco BopSamba, parceria com o poeta Manuca Almeida, e o Bando Ijexá, projeto que toca com o maestro Letieres Leite (da Orkestra Rumpilezz).

Criado em 2010, o bando andou de molho nos últimos anos, por conta do desencontro de agendas dos músicos. Em 2015, eles pretendem reabrir os trabalhos, com a gravação do primeiro CD. "Nossos planos são muito bons", diz Tito, enquanto se reveza entre violões e cantarola, na espaçosa sala da casa onde mora com a mulher, Mara Pires, dois gatos e um cachorro. A acústica do local, comenta, foi fundamental na hora de fechar o negócio. O silêncio só é quebrado, de vez em quando, por canto de passarinhos e saraivadas de tiros. Mas nem os treinamentos dos soldados no Quartel do Exército, vizinho ao condomínio, em Lauro de Freitas, perturbam o rapaz. "Vou decorando os calibres".

Tamanha tranquilidade foi lapidada nas rodas de violão da Ribeira, na Cidade Baixa, onde nasceu e cresceu, e refinada a duras custas em São Paulo, onde viveu entre 2002 e 2005. Ao banzo juntou-se uma repentina e delicada cirurgia no coração e a emoção de ser gravado por Gal, que declarou à imprensa, na época, sobre o compositor: "Escolhi a música de Tito porque ela fala da Bahia e tem um suingue à la Jorge Ben Jor ou o Gil da década de 70". No dia seguinte ao show de lançamento do CD, que assistiu de cadeira de rodas, Tito foi operado.

Mitologias

Enquanto reorganizava a vida, mergulhou em Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, e passou a compor inspirado pelas lendas dos orixás. Ali nascia o Bando Ijexá, que tem no ritmo africano tocado nos terreiros a espinha dorsal. "É puramente baiano, um acento da batida de Oxalá". A nova formação, além de Letieres e Tito, inclui Kainan do Gege e Eduane Rhudá (percussão), Jelber Oliveira (teclados/acordeon) e Milton Pellegrini (baixo). Em comum, o compromisso com o Carnaval. Só após a festa, entram em estúdio.

Formado em canto coral no Mosteiro de São Bento, Tito sempre transitou entre a MPB e a axé music. Trabalhando também com teatro, participou dos musicais Potato Pum e Coro dos Palhaços e, com amigos, em 1993, criou a Confraria da Bazófia. A banda ia bem, com boa aceitação de crítica e público, quando foi convidado a ser o segundo cantor da Banda Eva. "Virei pai aos 22, o dever monetário chamou e eu fui".

Mas não de todo. Com um pé na MPB, montou Eu, Vocês, João, releitura de João Gilberto. Em 2000, lançou O enterro do samba ou vamos agora pra massa, no qual testava os limites entre MPB e rock. Mas o axé estava ali, e de 1996 a 2000 fez backing e arranjos de coro para Ivete, com quem retomou a parceria em 2006. "A gente corre o mundo e dignifica a Bahia".

No Bando Ijexá, trabalha também o lado religioso, a partir dos ensinamentos que aprendeu no candomblé, "uma religião que ensina o valor de presentear". Porém, mais que dar presente, diz, torna presente a tradição. "Música é força".

