"O sistema prisional brasileiro é uma ilusão"

Gerivaldo Neiva, 56, conversava com um ex-detento que acabara de libertar. Usuário de crack, invadiu uma casa para furtar objetos e alimentar o vício. "Três meses, doutor, não vou usar mais, não", prometeu. "Hoje você vai estar na fissura. Três meses é pouco para o crack. Você vai ter vontade, mas tente ser forte", disse o juiz. À esposa do rapaz, também viciada, alertou: "Hoje ele vai querer usar, e você precisa ficar forte com ele. Não deixa ele zanzando na rua". Como o rapaz era reincidente, o juiz a conhecia e sabia que também era viciada. Por entender que o combate às drogas se faz assegurando a dignidade humana, conseguiu um emprego para ela na cidade. "No primeiro mês, você comprou tudo de pedra", disse gentilmente. No começo ela negou, assumindo logo em seguida com um sorriso acanhado. "Ele me ajudou muito", confidenciou. A serenidade do juiz para falar do assunto ganhou fama depois que ele publicou um texto em seu site com o título "Ontem foi domingo e eu me droguei muito", em que fala sobre um churrasco em casa regado a cerveja. Ao fim do texto, escreveu: "A diferença é que uns, por conta da droga usada, cor da pele e condição social, serão presos e condenados, e outros, enquanto cidadãos respeitáveis, tomarão um Engov ou Epocler e assinarão mandados de prisão". Ele não.

Quais os impactos do texto que o senhor escreveu entre os seus colegas?

É um texto que não tem muita novidade em conteúdo, porque essa discussão da legalização é a discussão crítica à atuação do sistema de justiça criminal sobre os dependentes. Foi escrito por um juiz de direito, e isso tem força e impacto. Causou boa repercussão nas redes sociais, a imprensa divulgou bem. Especificamente no meio jurídico da Bahia, não teve muita repercussão, porque essa é uma discussão, por incrível que pareça, muito incipiente no estado. Os juízes são ainda cautelosos em tornar pública uma opinião, embora a gente saiba que alguns defendem também, mas é tabu.

As instituições de segurança pública ainda são tão conservadoras assim, mesmo lidando com isso diariamente?

No Judiciário há um problema que eu chamo de baixa compreensão do problema social das drogas. Não por culpa pessoal e exclusiva dos juízes, mas pela nossa formação acadêmica, positivista e legalista. É muito difícil, no caso dos magistrados, enxergar além da lei. Falta essa compreensão maior do fenômeno, conceber que droga sempre existiu. E que tornar umas lícitas e outras ilícitas foi mais por fenômenos históricos, econômicos e geopolíticos.

Os principais candidatos à presidência dizem que não é o momento de discutir legalização da maconha no Brasil. Há risco de retrocesso dessa discussão?

A curto prazo não vai andar. Vamos estabilizar e não se discutirá isso. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha mexido muito na lei 11.343, já mexeu na Marcha da Maconha, considerando que não é apologia, se discute a constitucionalidade do artigo 28 da lei, já considerou inconstitucional a vedação à liberdade provisória do acusado por tráfico, enfim, o STF avança sobre a lei e o Congresso não pode ficar a reboque. Vai ter que se debruçar, daqui a alguns anos, para reformatar e reorganizar essa legislação, até porque o debate fervilha no mundo inteiro.

Nos últimos 15 anos, a taxa de encarceramento no Brasil cresceu três vezes. Estudos dizem que o tráfico cresceu com as prisões. Qual o peso de encarcerar um portador para um sistema já saturado?

É dramático. Segundo o Ministério da Justiça e de Informação Penitenciária, metade da população carcerária hoje cometeu crime contra o patrimônio, e um quarto em decorrência do tráfico de substâncias ilícitas e entorpecentes. Boa parte dos crimes contra o patrimônio foi para alimentar o vício. Isso é um peso enorme para o estado, ainda mais considerando que nós não temos uma política eficiente da integração dessa população egressa. Vão voltar, além dessas condições, estigmatizados por serem ex-presidiários.

Há quem defenda o fim das cadeias por não acreditar que sejam eficientes na reintegração social…

Há uma corrente forte e pela qual eu tenho muita simpatia que é abolicionista da pena. Crimes na verdade são fenômenos e alguns demandam várias interpretações. O direito penal é uma interpretação criminológica desses fenômenos. Então se criminalizam muito as condutas, se estabelecem muitas penas para as condutas que não tinham necessidade de ser consideradas crimes, e o resultado é essa forte paranoia pela prisão. Parece que a população, quando vê uma pessoa ser algemada e presa, tem um orgasmo nacional de que finalmente se fez justiça.

Na opinião do senhor, qual a relação entre as drogas e a democracia?

Essa é uma parte filosófica do debate da legalização. Do direito a individualidade, a intimidade, desde que não esteja causando mal a terceiros. Só teremos uma democracia que respeite a individualidade, seu microfísico e corpo, se lhe é permitido o uso dessas substâncias que lhe darão um prazer ao seu modo, sem a interferência do estado para lhe dizer se você pode ou não fazer, por circunstâncias absolutamente alheias à dogmática e técnica jurídica. O STJ muitas vezes não acolhe as ações com relação à Ambev e aos fabricantes de cigarro justamente sob o argumento do livre-arbítrio, de que você foi advertido de que o álcool e o tabagismo podiam lhe causar mal, mas não aplica isso às drogas que a norma estabelece como ilícitas.

Tratar drogas como problema de segurança pública prejudica a democracia?

Quase toda a estrutura da segurança pública das cidades grandes está voltada para a guerra contra as drogas. Seja em Salvador ou no Rio de Janeiro, a estrutura da inteligência, a mais sofisticada, é para a proibição. Não precisa nem dizer todos os problemas advindos daí, essa matança de jovens periféricos, pobres e negros. O sentido da segurança pública, da garantia do cidadão, da sua casa, da escola dos filhos, da tranquilidade para transitar nas praças, para tudo isso não há mais recursos porque a segurança é vista como combate ao tráfico, na mera ilusão de que o causador de todo o desarranjo social advém daí. A guerra às drogas causa muito mais violência do que a droga em si.

