"O principal elemento da política ainda é a mobilização"

Cloves Pereira, 55, chefe do Departamento de Ciência Política da Ufba, estende a mão para um aperto e logo diz: "Não faço a mínima ideia do que está acontecendo". Num cenário pós-impeachment, de eleições municipais fragmentadas e de uma desconfiança generalizada, não parece extraordinário que um cientista político passe ao papel de espectador à deriva. "Estou como todo brasileiro", diz ele. "Perdido, mas sem medo de opinar". Há duas décadas, no entanto, Pereira se debruça sobre o sistema político brasileiro. Pesquisador do Laboratório de Comunicação Política e Opinião Pública, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e professor do curso de ciências sociais da Ufba, ele estuda, sobretudo, o marketing político e as campanhas eleitorais. Dois temas protagonistas no atual noticiário nacional, com a Operação Lava Jato no encalço de crimes praticados no caixa das campanhas e a proibição de doação de empresas para partidos, uma novidade na política brasileira, testada pela primeira vez nas eleições municipais deste ano. "Uma mudança positiva", avalia Pereira. "Mas, sem fiscalização, o dinheiro das empresas encontrará o caminho para a política de uma forma ou de outra". Nesta entrevista à Muito, ele ainda fala sobre financiamento coletivo para campanhas, a atuação do Judiciário e as reformas políticas possíveis".

O fim da doação de recursos de empresas para financiamento das campanhas eleitorais será capaz, em sua opinião, de mudar o marketing político que é feito hoje em nosso país?

Sim. As campanhas eleitorais se tornaram muito caras, com uma produção capaz de mobilizar grandes estruturas administrativas e empresariais. De algo quase artesanal, há 50 anos, passamos ao agronegócio nas campanhas. Nesse cenário, a estrutura foi montada com valores vultuosos. Agora, eu realmente acredito que passaremos a um cenário novo. As equipes serão reduzidas e técnicas de produção enxutas devem dar o tom. Esse é um modelo totalmente diferente, não é artesanal nem agronegócio. Vão sobreviver os publicitários que conseguirem se adaptar e entregar mais resultado com menor gasto.

Proibidas de doar para as campanhas, empresas se valeram de seus dirigentes para contribuir com políticos nas eleições deste ano. Até que ponto a nova regra poderá garantir um maior equilíbrio no processo eleitoral?

A regra não promove equilíbrio. A vantagem dos políticos consagrados, dos caciques ligados a vários partidos, continua. O principal elemento da política nacional continuará sendo a capacidade de mobilizar as esferas sociais. A desigualdade de oportunidades entre os grupos políticos se dá nesse ponto. Um candidato que represente interesses das elites terá condições de mobilizar a elite. Num país em que o engajamento político ainda é pequeno, tem-se um imenso desequilíbrio aí. E não é nesse ponto que a proibição de doações de empresas atua. A nova regra permite a aplicação de normas severas que estão na lei anticorrupção. E permite, também, que os próprios candidatos se fiscalizem para evitar que os adversários levem vantagem.

O modelo de financiamento coletivo para campanhas já se mostrou bem-sucedido em muitos países - em especial, durante a realização das eleições presidenciais americanas de 2008 e 2012. Por que o Brasil ainda resiste a adotar esse modelo como padrão?

A nossa cultura política não possui, de fato, uma disposição associativa, de engajamento voluntário - seja para contribuir financeiramente ou seja com trabalho em campanhas. Essa participação voluntária foi eclipsada, por exemplo, por uma profissionalização constante na forma de fazer campanhas políticas. A militância foi suprimida por trabalhadores contratados. A aplicação de mecanismos de financiamento coletivo encontra esse curto-circuito no Brasil. Mas acredito que seja algo que veremos em breve, com mais força. A grande vantagem do financiamento coletivo é que ele funciona por meio da construção de comunidades, une pessoas em torno de uma causa. No modelo das doações empresariais, o dinheiro criava falsas mobilizações.

Atualmente, para apenas 32% da população brasileira, a democracia é considerada a melhor forma de governo. Em 2015, esse índice era bem mais alto, de 54%, segundo pesquisas feitas pelo Latinobarómetro. Em sua opinião, como nós veremos traduzida essa descrença do eleitor no resultado final das eleições deste ano?

Essa descrença no sistema político, e na própria democracia, por parte dos brasileiros, não é algo recente. Mesmo fora das situações de crise, nós podemos observar a existência de uma rejeição aos partidos, às instituições políticas. É uma desconfiança que oscila em percentual, mas nunca a ponto de ser algo irrelevante. No caso das eleições municipais, há um ponto importante: a escolha dos representantes é pautada por problemas cotidianos. É uma eleição menos etérea. O eleitor tem uma noção clara da forma como a eleição de um prefeito impactará nos serviços da cidade. A despeito da desconfiança no sistema político, as eleições municipais passam por outra esfera de reflexão - seja de recompensa ou punição aos mandatários. E, mesmo na escolha dos vereadores, as opções são baseadas nas relações interpessoais - no reconhecimento, na solidariedade social, sindical ou religiosa.

Na campanha deste ano, muitos candidatos enfatizaram ainda mais a figura pessoal e deram pouco destaque aos seus partidos ou mesmos às suas trajetórias partidárias. Para o senhor, trata-se de um discurso de negação da política adotado pelos próprios políticos. Acredita na intensificação dessa estratégia nos próximos pleitos?

Primeiro, é preciso fazer um breve resgate histórico. Desde os anos 1980, com o boom do marketing político como ferramenta de campanha, vemos a figura personalista do candidato. É muito mais fácil projetar uma campanha colocando como protagonistas personagens mais fáceis de serem identificados pelos eleitores. Quem será o ator que tocará as mudanças na minha vida? Essa é a pergunta que movimenta as campanhas eleitorais. Personalizar as campanhas, na realidade, não é algo novo. E ainda não é possível dizer se veremos essa estratégia intensificada. A volatilidade da opinião pública é capaz de redefinir o jogo. Vale lembrar a campanha de Marina Silva, em 2014. Lá, ela dizia que faria uma política com os mais qualificados, e não com coligações de oportunidade. A campanha do Partido dos Trabalhadores apontou a fragilidade desse discurso. E o que surgiu disso: o eleitor não optou pela candidata que dizia ter sua própria agenda e, sim, por aquela que ele julgava, naquele momento, ser capaz de fazer política e coligações. O eleitor optou pela política real.

Nunca tantas siglas pleitearam as prefeituras dos mais de cinco mil municípios brasileiros. Hoje, temos um total de 35 partidos com registro oficial no Tribunal Superior Eleitoral disputando as eleições. Nas 26 capitais, são 15 diferentes agremiações que lideram, segundo as pesquisas. Em sua opinião, o sistema político brasileiro sairá, desta eleição, mais confuso do que já é?

A opção feita pelo Brasil foi a do pluripartidarismo. E há uma característica realmente positiva aí. Idealmente, diversos segmentos da sociedade podem ser representados. A competição político-eleitoral, no entanto, faz desse grande número de partidos um grande entrave e, sobretudo, um fator que é gerador de disfunções no sistema político. Gera a fragmentação, a heterogeneidade político-ideológica e acaba, com isso, dificultando um debate coordenado. E gera, sobretudo, a incapacidade do eleitor de dar conta desta fauna política. A lógica, então, seria reduzirmos o número de partidos. Mas como expressar o descontentamento e pluralidade se não houver a pluralidade das legendas? Esse é um impasse.

A Operação Lava Jato, assim como outras operações similares realizadas em todo o mundo, tem uma face midiática bastante marcada e importante, onde está em jogo a opinião pública. A forma como a denúncia contra o ex-presidente Lula foi apresentada, no mês passado, foi um erro de comunicação?

Não. Quando levamos em consideração a forma como o Ministério Público (MP) tem atuado nos últimos tempos, usando a mídia como caixa de ressonância das suas ações, sobretudo para mostrar a sua capacidade de fazer cumprir a lei, a despeito de quem seja o acusado, a denúncia apresentada contra o ex-presidente Lula está dentro de uma lógica de atuação. Não é a primeira vez que o MP atua de forma cinematográfica. E não há indicação de que será a última. Há reiteradas manifestações de força da operação. A denúncia contra Lula foi mais uma.

O senhor acredita que a Operação Lava Jato é realmente parcial?

Imparcial e isento são palavras fáceis de ser encontradas em qualquer dicionário da língua portuguesa. Impraticável, na realidade, é conseguir encontrar qualquer ser humano que seja capaz de alcançar tais predicados. A Lava Jato promoveu um fato incomum em nosso país, ao mandar para a cadeia gente influente e de dinheiro. Os investigadores ligados a esta operação têm direito a pensar politicamente como ambicionarem. Mas deveriam estar impedidos de corromper as decisões profissionais com cores partidárias. O que parece ocorrer, dada a vontade de fazer um escrutínio dos problemas que afetam o PT, em especial ao ex-presidente Lula e ao seu grupo político, é uma disposição antipetista.

É possível traçar um paralelo entre os efeitos da Operação Lava Jato e aqueles produzidos pela operação italiana Mãos Limpas, realizada nos anos 1990, que levou à presidência Silvio Berlusconi?

A Mãos Limpas produziu um cenário de terra arrasada. No Brasil, tenho dúvidas se esse será o efeito da Lava Jato. Com o que temos até agora, o resultado estaria mais para uma desconstrução da esquerda no Brasil. Quando se demoniza um partido como o PT e a opinião pública reage valorizando o "político não político", de perfil técnico e administrativo, temos consolidado um cenário que sempre favoreceu os partidos de direita. O colapso do governo do PT levou a um dos maiores vexames públicos da esquerda na história recente do Brasil.

Há uma leitura de que existe um protagonismo do Judiciário em meio à crise política atual, sobretudo em função das investigações. O senhor acha que há uma ameaça ao equilíbrio entre os poderes?

Num momento de crise, o Judiciário é sempre chamado a ser mediador, o último ator a garantir que as instituições funcionem e a tomar posições que seriam, normalmente, das esferas de outros poderes. Neste momento, no Brasil, com um Executivo sem legitimidade e um Legislativo sem representação, o Judiciário é um protagonista, o que não é bom, porque ele não é um poder eleito. O papel do Ministério Público e do Judiciário não é substituir os poderes eleitos, mas conferir se os poderes eleitos estão fazendo algo errado. É um poder fiscalizador. A gravidade é que o Poder Judiciário é um poder autoblindado, que desdenha da transparência, esquivando-se da fiscalização da sociedade, na contramão dos demais poderes.

As atuais investigações da Lava Jato parecem não ter produzido ainda um efeito verdadeiramente positivo na conduta dos políticos do nosso país. O Congresso Nacional brasileiro tem preparado, constantemente, uma série de propostas legislativas para dificultar a investigação de seus crimes. Como conseguir, então, uma mudança de postura de nossos representantes?

Recentemente, tivemos um caso curioso no Congresso, que foi a tentativa de votar uma anistia ao crime de caixa-dois. Naquela ocasião, por obra de deputados como Jean Wyllys (PSOL-RJ) e Miro Teixeira (Rede-RJ), conseguiu-se realizar manobras que impediram o avanço dessa anistia. E não só isso, esses deputados conseguiram mobilizar a opinião pública através de redes sociais, com transmissão ao vivo via Facebook e Twitter. O debate sensibilizou grandes veículos de comunicação, que, por sua vez, alcançaram ainda mais pessoas. O resultado foi um constrangimento para aqueles que defendiam a ideia da anistia. A eleição, ainda que de um grupo mínimo compromissado com a ética na política, tem essa capacidade. Não acredito que teremos uma reforma política no sentido de uma grande Constituinte. A reforma tão almejada vem de pequenas pressões e de pequenos avanços.

