"o povo perdeu aquela baianidade cordial"

Um dos maiores desafios do premiado diretor de teatro Fernando Guerreiro, quando assumiu, em janeiro de 2013, a presidência da Fundação Gregório de Matos (braço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Cultura e Turismo que cuida da cultura da cidade) foi adaptar o relógio do artista ao do gestor público. "Foram 35 anos fazendo meus horários". Mal sabia ele que havia desafios maiores a enfrentar. O maior deles ainda está em curso: a construção da política municipal de cultura. Passado um ano, Guerreiro nem de longe lembra aquele homem de teatro que há mais três décadas faz os baianos rirem com seus espetáculos. O estilo irreverente se revela mesmo é no programa Roda Baiana, que apresenta na Rádio Metrópole. Na FGM, encarna o gestor preocupado em deixar um legado para a cidade . Da última entrevista que concedeu à Muito, em 2009, para esta, sobrou a sinceridade e o jeito espontâneo de dizer a verdade. Doa a quem doer. Aqui, o leitor vai conhecer não mais o personagem que adotou quando resolveu ser artista e se rebatizou como Fernando Guerreiro, mas o soteropolitano com formação em Economia que nasceu Fernando Ferreira de Carvalho, e que agora quer deixar sua marca também na gestão pública.



O orçamento da cultura em 2014 saiu de R$ 639 mil para R$ 37 milhões. O que se pode esperar a partir disso?



Primeiro é preciso deixar claro que isso é uma meta e que esse montante vai depender da arrecadação da prefeitura para se concretizar. Isso quer dizer que aumentamos nossa possibilidade de recursos. A primeira mudança é a importância que a cultura ganha na gestão municipal. Tudo dependia do Estado e a prefeitura sempre foi omissa, tanto que a cidade se acomodou com essa situação. Se você ia montar um projeto ninguém nem procurava mais a prefeitura. Agora existe uma gestão municipal para a cultura.



E que política é essa?



É basicamente ocupar a cidade. Salvador é uma das capitais que mais tem a marca da cultura como grande produto interno e de exportação e, hoje, esta cultura está espalhada pela cidade inteira. A cidade cresceu muito e você tem uma vastidão de coisas acontecendo nas mais diferentes áreas da cidade, e muitas delas absurdamente invisíveis. O que a gente quer é mostrar essa variedade e voltar a fazer da nossa capital um caldeirão de cultura como sempre foi. No ano passado, realizamos o edital Arte em toda parte, com valor baixo ainda por conta do orçamento, e ocupamos boa parte da cidade. O edital atingiu 52 bairros o que significa que a arte realmente pulsa forte na nossa cidade.

Por sinal, vocês têm resgatado muitos projetos exitosos do passado e mantendo o nome original deles, o que não é muito comum no serviço público.



Existe essa cultura de se cuspir no que foi feito em gestões anteriores, mas não temos a intenção de destruir marcas de sucesso. Ao contrário. Fizemos uma pesquisa no começo da gestão que mostrou que projetos como o Boca de Brasa, por exemplo, é lembrado pela maioria das pessoas. Então, no ano passado fizemos três edições desse projeto (Boca do Rio, Cajazeiras e Paltaforma) e começa-se a desenhar as especificidades artísticas da cidade.



Você diz que Salvador tem a marca da cultura. Mas a cultura sempre veio a reboque do turismo. Nos últimos anos, nenhum dos dois avançou. Como tem sido a condução para separar essas áreas?



A marca da nossa gestão é a de que Salvador é uma cidade diferente. E no que ela é diferente? Na cultura. Isso entendendo cultura como comportamento também. Sempre tivemos uma cultura muito forte de que a cidade sabe receber e tratar bem os seus visitantes, que o baiano é bem humorado, é caloroso... então as pessoas vem pra cá vivenciar essa experiência que é cultural. Quanto mais você reforçar a cultura local, mais você terá a vinda do turista para cá. Porque praia e beleza natural tem em milhares de lugares, agora o jeito baiano de ser, só tem aqui.

Já podemos dizer que a cidade tem uma política cultural?

Estamos desenhando. Até o final deste ano, podemos dizer que temos. Já temos um sistema municipal de cultura que está integrado aos sistemas estadual e federal.

E o que isso trará de positivo?

Primeiro, você começa a desenhar uma Lei de Cultura do município que vai ficar aí pelos próximos dez anos. A gente também elege o Conselho Municipal de Cultura, que passa a ter uma função deliberativa. Não será apenas um conselho que chega lá e dá uma opinião. Não, ele vai deliberar, tudo passa por ele, e a gente aumenta a arrecadação. A partir daí, teremos um fundo de cultura municipal que vai aumentar a receita.

De que forma?

Ele atrai convênios, recursos maiores do Estado e do Governo Federal, o que nos dá a possibilidade de aumentar os recursos para se investir em cultura no município.

Leia a íntegra da entrevista na edição deste domingo.

