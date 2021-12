O perfil Azeviche

Na entrada da Senzala do Barro Preto, no mural de cortiça onde estão anúncios de peças teatrais, shows, ofícios e memorandos, estava fixada uma tabela de aniversários do mês. De um lado, o aniversariante e sua respectiva data; do outro, sua função na entidade. O primeiro era o Ilê Aiyê, comemorando os 39 anos de fundação naquele dia primeiro. Na coluna referente à função que ocupa na entidade estava escrito "o mais belo dos belos". Estética e política se relacionam desde que o mundo é mundo, e o Ilê é Ilê: o bem é belo para a filosofia. O belo é negro para o Ilê.

Levar para a avenida um bloco de negros, que exaltavam a beleza de ser como é - negão, negona, cabelo armado, roupas estampadas - numa época em que a ditadura chegou ao ápice da repressão (Ernesto Geisel estava no comando com a proposta de abrir o governo lentamente após os anos de chumbo do governo de Emílio Garrastazu Médici), não era apenas fazer Carnaval. A política batia os tambores do Ilê Aiyê antes mesmo do desfile. De lá para cá, a entidade comandada por Vovô ganhou destaque mundial pela promoção da cultura negra. "O surgimento do Ilê é a tradução de que cultura pode ser política", diz o antropólogo Jocélio Teles.

O bloco ainda é dos mais tradicionais da cidade - em 2014, faz 40 carnavais, a última grande reforma foi em 2009, quando anunciou que no Carnaval do ano seguinte passaria a aceitar não negros nos desfiles -, mas mudou. Já não se pauta apenas por mostrar que o negro é bonito do jeito que é, que a música é boa por ser daquele jeito e que a cultura afro é digna de exaltação. O Ilê de hoje tem um tom mais explicitamente político, mesmo sem panfletar. "Isso demonstra a dinâmica da organização. Estamos em um momento bastante distinto dos anos 1970, alguns símbolos e reivindicações são já do estado", explica Jocélio. Essa noção ecoa forte no discurso de Vovô. "Nós apoiamos qualquer candidato negro, seja qual for o partido", disse. "O poder é bom, e se o poder é bom, também queremos o poder".

adblock ativo