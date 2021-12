O Pelô te espera

Descendo e subindo as ruas do Pelourinho no Carnaval, dá para encontrar a cada esquina uma agitação diferente. Máscaras e cornetas de fanfarras dividem espaço com as batidas dos mais diversos ritmos e percussões que já ganharam o mundo. Oficializado na década de 1990, no plano de revitalização da área no projeto Pelourinho Dia & Noite, o atual Circuito Batatinha mantém memórias de um Carnaval à moda antiga. O nome, em homenagem ao cantor Oscar da Penha (1924-1997), foi definido por lei municipal do dia 28 de agosto de 1998 e destaca um dos maiores compositores de samba da Bahia. Quem frequenta o famoso “Pelô” nos dias de folia, vive ou trabalha por ali, fala com propriedade da inconfundível energia do lugar.

O empresário Clarindo Silva, 75, mora há 62 anos no mesmo prédio onde funciona o bar e restaurante Cantina da Lua, em frente ao Largo do Terreiro de Jesus. O baiano se considera orgulhoso por ter vivido grandes carnavais em Salvador, na mesma época das festas privadas nos Clubes da Cruz Vermelha e Fantoches da Euterpe. Antes da alegria carnavalesca se estender com mais força até a Praça Castro Alves, nos anos 1970, o Terreiro de Jesus, a Rua da Misericórdia e a Rua Chile concentravam os desfiles de fanfarras e bloquinhos. Para ele, o clima de intimidade sempre foi a maior vantagem dos festejos no Centro Histórico.

“As famílias montavam cadeiras de lona na rua para assistir às bandas tocando marchinhas”, lembra o ex-Rei Momo de Salvador (2008), o primeiro magro e afrodescendente na história do título. Ele diz que sempre se incomodou com as propostas de levar grandes trios elétricos para o “Carnaval do amor”, como descreve a agitação no Pelourinho. “Me envolvi com força para que a área tivesse um perfil específico. É o Carnaval daqueles que não gostam de trio elétrico ou de muita balbúrdia”.

Famílias inteiras circulam pelas charmosas ruas históricas: avôs, filhos e netos divertem-se juntos, com crianças montadas nos ombros ou pulando nos bailinhos comandados por atrações infantis. Ressaltando o espaço como um lugar livre para vestir fantasias e brincar sem cordas, Clarindo acredita que, se alguns gêneros estão de escanteio no cenário musical, os ritmos que fazem o Pelourinho são imortais.

“Costumo dizer que se povo não preserva o seu passado, não vive o presente e jamais poderá construir alguma coisa no futuro”. Ele acha que essa mensagem também se estende para o Carnaval de Salvador. Como um mantra, repete que o centro é um bairro, mas também Patrimônio da Humanidade.

Os quatro filhos de Clarindo Silva cresceram na folia carnavalesca de lá e, hoje, ainda frequentam a festa para se divertir. “Um gosta mais, outro menos”, revela. Os sete netos também já são figuras esperadas na Cantina da Lua. “Aqui, dá para encontrar coisas que você não vê em nenhuma outra parte da cidade, como um nagô jogando búzios, fumando cachimbo e falando sobra a vida dos foliões. Tudo isso no meio da festa”.

Bons tempos

Conhecido como o “Carnaval da saudade”, o Pelourinho costuma homenagear fortes elementos da cultura da Bahia, como o movimento Tropicália, o escritor Jorge Amado e o surgimento da guitarra baiana. É também a lembrança de tempos antigos que mobiliza a arquiteta Teresa Espírito Santo a sempre incluir o Pelô na sua programação. “A folia por lá sempre se contrapôs ao que se transformaram os festejos nas ruas de Salvador, principalmente nos grandes circuitos”.

Nascida e criada na Lapinha, Teresa acompanha desde criança a tradição dos carnavais na Rua Chile, quando os banquinhos amarrados em cordas faziam fila no centro. Ao lado da mãe e das irmãs, lá ia ela conhecer a folia. “Era a época dos caretas. Como minha mãe era professora, conhecia muita gente, e era bastante comum encontrarmos algum aluno dela fantasiado”, conta. Do medo das máscaras quando pequena, Teresa passou a aproveitar os festejos do Pelourinho como uma alternativa que permite retomar, de algum modo, aquele tempo.

A arquiteta Teresa Espírito Santo defende que é preciso investir na espontaneidade dos blocos de rua. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Para ela, o domingo de Carnaval é o dia ideal para aproveitar a folia com os pequenos por lá. Sua filha e sobrinhas, hoje na faixa dos 20 anos, também passaram a acompanhar a diversão no Centro Histórico. Teresa também lista a chegada tranquila no local e o início logo cedo da programação como aspectos positivos para o convívio familiar. “Às vezes, é até muito mais pacífico do que a gente gostaria”, brinca.

Com a experiência de quem vive a festa há muitos anos, a arquiteta acredita que, talvez, a fórmula do Circuito Batatinha venha passando por desgastes: “Acho que é preciso investir mais na espontaneidade dos bloquinhos de rua que, de fato, são divertidos e envolvem participação”.

Presente e passado

O estudante de história Abáz Reis, 23, conheceu o ritmo das ruas do Pelourinho aos sete anos, com a mãe, quando saíam da Ribeira e iam para a folia momesca. Há seis anos ele curte, com amigos, outros circuitos do carnaval, mas prioriza os shows que acontecem nos largos e praças do Pelô. “São sempre bandas talentosas que, em geral, não passam pelas grandes avenidas”.

Ano passado, Abáz assistiu às apresentações da cantora Larissa Luz (com participação de Ellen Oléria e BNegão), de Liniker e da banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Também foi lá que conheceu Baiana System e levou a mãe para um show do Bailinho de Quinta. “Ver o público aproveitando aquilo ali é maravilhoso. Todas as praças funcionando com atrações. Saio de uma, vou para outra. Realmente, dá para escolher”.

Neste ano, as grades de atrações dos largos acompanham a diversidade musical para além do axé e incluem artistas como Baco Exu do Blues, Xênia França, Luedji Luna, Moreno Veloso, Claudia Cunha, Rita Benneditto, além das bandas Afrocidade e Vivendo do Ócio, por exemplo. As crianças vão ter bailes do grupo infantil P.U.M.M. – Por um Mundo Melhor.

Para o estudante, o Pelourinho também é mais democrático, pois os camarotes não conseguiram se estabelecer, como nos circuitos Barra-Ondina (Dodô) ou Campo Grande (Osmar). Além disso, as ocorrências de violência, em relação aos outros trajetos, são bem menores. “É um lugar que gosto de ir o ano inteiro. O carnaval é apenas mais um evento que está inserido na minha programação por lá”, explica.

A força dos tambores

A tradicional saída do Olodum pelo Pelourinho, nas sextas de Carnaval, impressionou a produtora cultural Ana Carla Sacramento, 44, na sua primeira saída pelas ruas de Salvador. Aos 15 anos, depois de nascer na Bahia e passar uma década na capital paulista, ela foi com as primas ver de perto o Carnaval no Pelô. “Me emocionei com a força daquela bateria, aquele trajeto que agrega o público todo ao redor, como um ímã”.

Ana Carla também vê a opção de curtir o Carnaval com o Olodum a partir de um viés afirmativo: “Apesar do passado doloroso, o Pelourinho é o lugar onde a negritude se encontra. Como mulher negra, sinto que há uma certa magia no ar. É o nosso lugar”. Ela menciona a sensação de segurança como aspecto fundamental para um divertimento tranquilo. Tanto que, em 1998, quando estava grávida de Mariana, hoje com 20 anos, a produtora não deixou de frequentar as praças do Centro Histórico. “Ela nasceu com esse ritmo. Muitas das músicas que ela ouve hoje receberam a influência dessa convivência carnavalesca”.

Já Lili Lima, 51, há 30 anos monta sua barraca no Largo do Pelourinho ou no Terreiro de Jesus. Na sexta do Olodum, e quando o fluxo de clientes está baixo, ela dá um jeito de escapar, deixa o negócio sob a responsabilidade de um dos filhos e vai atrás da potente percussão. “Mesmo quando não havia um circuito oficial, era o Olodum quem agitava as ruas”, lembra a baiana que, ainda garota, já era foliã de carteirinha, com a companhia do avô, pais e irmãos.

João Jorge Rodrigues, presidente do Olodum, acredita que a instituição ainda retira sua força musical das pedras do Pelô. De lá, o vigor do grupo ganhou o mundo. “A nossa relação com o Carnaval e as festas da cidade tem a ver com esse bairro onde os fundadores moravam e criaram o Olodum”.

Essa vitalidade que o bloco afro ajuda a injetar no Carnaval de Salvador, há 39 anos, também é potencializada por outras instituições como o Afoxé Filhos de Gandhy, a Didá Banda Feminina, a memória de Jorge Amado nas ruas do bairro e uma série de blocos afro, de menor porte, que se espalham como tesouros do Pelourinho, em todos os dias da folia.

As primeiras saídas do Olodum eram da Rua das Laranjeiras, mas os caminhos foram alterados conforme as novas dinâmicas do Carnaval da área. Neste ano, o grupo sairá da Casa do Olodum, na Rua Maciel de Baixo. A concentração acontece às 18h, porque, às 20h, o bloco emenda o desfile no Campo Grande. João Jorge destaca o bloco afro como aglutinador dos movimentos festivos que foram se constituindo por ali. “O Pelourinho preserva uma diversidade raramente encontrada em qualquer lugar do mundo. Por isso, nos mantemos aqui, mas somos de todos”.

