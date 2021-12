"O oceano já nos dividiu, hoje é o que nos une"

O escritor e poeta angolano Manuel Rui, 73, tem uma gestualidade contida e o tom da voz oscila pouco. De repente, solta uma frase que revela um humor fino, seguido do riso de canto de boca diante da gargalhada que arranca do ouvinte. Aí a conversa flui e segue no ritmo parecido ao que ele usa em sua escrita, respeitando a sonoridade da fala. É o movimento que lembra o barulho forte, mas contido, das ondas, palavra aliás que aparece no título de dois dos seus livros (Quem me dera ser onda e A onda). No mar também está a chave que considera fundamental para que povos dos dois lados do Atlântico, unidos pela herança cultural, derrubem estruturas colonizadoras, inclusive do pensamento. "O oceano é uma maneira de nos unir. Antigamente era para nos dividir", afirmou durante a passagem por Salvador, onde realizou a conferência de abertura de dois congressos organizados pela Uneb (II Sinbaianidade e II Cillaa). À Muito, o autor, dono de uma obra extensa que inclui teatro e música, mostrou que detém a inquietude de participante do movimento pela independência de Angola. Ele não silenciou sobre temas, mesmo os polêmicos, como a prisão de jovens opositores ao governo do seu país, com a coerência de quem reconhece nas palavras a potência transformadora. A ponto de sugerir a criação das que ainda não existem.

Durante a sua conferência na Uneb, o senhor fez um apelo para se começar a escrever com as palavras que "não existem". O cuidado com a sonoridade da escrita é algo que perpassa sua obra?

A maioria do povo do meu país ainda é oral. As estruturas da fala são diferentes das estruturas da escrita. Eu leio um livro em silêncio. Ouço a história de uma avó contada para o neto com sons, com lugares. Ela pode estar a ser contada à beira-mar, numa fonte. Quando os antropólogos transpõem essas falas para a escrita, já não é a mesma história. A minha tentativa constante, ao escrever, é tentar aquilo que quase conseguiram Picasso (1881-1973) ou Malangatana (1936-2011): libertar a mão do pensamento; fazer a mão pintar sozinha. Eu escrevo regressando da escrita para a palavra oral; driblando o leitor, para que eu tenha a sensação de que estou a contar.

Cuidadoso com as palavras, como o senhor analisa o mundo agora, centrado na informação e opinião rápidas a partir de ferramentas como o Facebook?

É uma fase da humanidade. Estamos na Idade Média. Veja a destruição de países que foram o berço da humanidade, como o Iraque. São destruídos por ter armas nucleares e outras vezes por não as ter. Todas essas tendências hegemônicas, do ponto de vista da cultura, são mais abrangentes através da comunicação social que a gente tem hoje. Os mídias são para apoiar os poderes que o capitalismo neoliberal possui. Nós não mandamos no nosso dinheiro. São os bancos que mandam em nosso dinheiro. Nas camisas dos times de futebol vem a propaganda de grandes impérios do capital financeiro. E o mais interessante: o cidadão é vascaíno ou torcedor do Bahia e compra a camisa que traz a publicidade de grupos que todos os dias lhe cobram impostos, enfim, o matam. E ele fica contente. O importante é possuir dinheiro. Não é preciso ter muito talento. Se houver uma máquina de dinheiro por trás, você até ganha o Nobel da Literatura ou é colocado no banco de reservas de um grande clube de futebol. A carne humana é barata.

O seu novo livro, A Trança, fala sobre uma alemã, filha de um angolano, que parte em uma viagem para encontrar suas raízes. É uma história semelhante à de muitos baianos. Reivindicamos essa descendência de Angola, por exemplo, mas a conhecemos pouco. Como o senhor a definiria para nós?

Para vocês, Angola não é aquilo que pensam. Os escravos que vieram para cá tiveram que reinventar o ser e o estar. Parte do candomblé é formado por coisas reinventadas aqui. As religiões são sempre inventadas por homens, não é só o Cristo que inventa. Interessante é que um dos componentes da opressão escravagista teve a participação da igreja cristã. Considero o candomblé mais como uma doutrina que transmite o magnetismo que existe no ser humano. O candomblé tem o aspecto de não impedir que você tenha outro culto diferente. Isso não é possível em qualquer igreja cristã.

O que o senhor gosta na Bahia?

Ah, tanta coisa. Gosto das pessoas, principalmente do afeto que transmitem. Gosto do Bahia e até queria ser técnico desse time (risos). Mas ontem fiquei impressionado com uma coisa que até então não conhecia: a blitz. A polícia na rua estava a parar jovens, e eles eram todos negros. Aí um taxista, que também era negro, me explicou o que era aquilo, afirmando que era necessário, pois as pessoas das favelas poderiam estragar a rotina das áreas nobres. E o impressionante: ele concordava com aquilo. Então lembrei de um tempo em que os portugueses davam títulos em jornais da seguinte forma: "Um negro assassinou não sei quem". Quando se referiam a um indivíduo branco era uma "pessoa". Certa feita eu fui almoçar com um amigo, a casa dele ficava do outro lado da avenida e ele me disse para atravessarmos com cuidado, explicando que, quando pessoas da idade dele, ou seja, 60 anos, morriam, se referiam como "o sexagenário". Eu respondi : "Pior é o meu caso. Se um caminhão passar por aqui e me matar, a notícia vai sair dessa forma: 'Um negro chocou-se contra um caminhão e nem sequer tem dinheiro para indenizar a vítima'".

E o que o senhor não gosta na Bahia?

Blitz, por exemplo (risos). Outra coisa: não gosto de tanta discussão sobre o racismo. É preciso fazer alguma coisa contra isso e não apenas discutir. Vocês têm ministros negros? Eles estão na estrutura judicial e administrativa?

Angola está no caminho certo para se sedimentar como uma democracia?

Para mim, a questão não tem nada a ver com a democracia ocidental. Angola vai passar por vários modelos. Já vestiu muita roupa, e essa que agora tem não é verdadeiramente de uma democracia ocidental em termos de liberdade do judiciário e outras questões.

Muita gente questiona o modelo por conta de o presidente José Eduardo dos Santos governar o país há 36 anos.

Poderia ficar 100, se fosse bom. O papa está sempre falando em democracia, mas nunca um papa foi eleito pelos milhões de católicos.

O senhor ainda atua no MPLA, o partido do governo?

Não sou mais militante de partido.

Na mídia brasileira têm circulado denúncias de desrespeito aos direitos humanos em Angola. O caso de maior repercussão é a prisão do rapper Luaty Beirão (até o fechamento desta edição ele continuava detido). O que o senhor acha?

Eu não posso me pronunciar sobre isso porque, se não há indícios de qualquer tentativa de rebelião, isso é contra os direitos humanos e a própria constituição. Se há tentativa da rebelião, é preciso demonstrar os elementos. Não é conversa, livros e reuniões. Portanto, para mim, é muito duvidoso. O direito à justiça e o direito ao judiciário são coisas diferentes. Direito à justiça é algo mais amplo. Além disso, as pessoas presas são sempre as mesmas. Eu li uma entrevista de um deles há muito tempo e tenho que admitir que não havia uma discussão de grande nível. Mas um princípio que eu sempre defendo é o de não prender a juventude. Essa dicotomia entre novo e velho logo após termos conseguido a paz age como as manipulações sob a perspectiva de Chomsky (o filósofo e ativista político norte-americano Noam Chomsky). Se em um domingo garotos negros, aqui em Salvador, são agarrados e atirados em um carro com policiais, as pessoas ficam com medo e logo estão concordando que é preciso mais poder de polícia. É a manobra do poder e suas manipulações de que fala Chomsky. Tem também as manipulações da mídia. Nesse caso dos jovens, a mídia todos os dias manipula esse assunto como se Angola estivesse em perigo de uma nova guerra.

No Brasil já circulam obras de autores africanos, como o senhor, por exemplo. Em Angola há também um intercâmbio com os autores brasileiros?

Não, porque ninguém exporta livros para lá. É um problema dos mercados editoriais. Quando fizermos uma associação para um convênio entre nós, pode ser que resolva. Os governos têm que entrar apenas para aprovação, pois os governos sempre desgovernam a cultura em todo o mundo (risos). Cultura é mais uma corda de guitarra do que um ministério. Veja só o que fez Vinicius de Moraes, o que fez Pixinguinha. Tem algum ministro que já fez alguma coisa assim na história do Brasil? Eu lancei a ideia da associação, mas começa com o pessimismo de vocês. Precisamos conseguir que o oceano seja uma maneira de nos unir. Antigamente era para nos dividir. Dividiram-nos com o oceano. Quem fez a escravatura foi o outro. Portanto, nós é que temos que resolver essa questão do intercâmbio cultural para discutir todos os aspectos do que fizeram com nossos ancestrais.

