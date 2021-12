O novo som de Salvador

A música em Salvador está de cara nova com uma cena aquecida e múltipla, onde artistas colaboram ativamente entre si, mesclando sonoridades e flertando com gêneros populares

O Carnaval foi sem caô para a BaianaSystem, e a banda arrastou multidões nos dois dias em que tocou nos circuitos do Campo Grande e Barra-Ondina. No palco montado na praça Cayru para o Ano Novo, foi Pablo o maior responsável pela multidão de 150 mil pessoas. Volta e meia os suplementos culturais do Sudeste têm suas páginas ocupadas por artistas como Lucas Santtana, IFÁ Afroband, Marcia Castro, A.MA.SSA, Orkestra Rumpilezz, entre outros, que não fazem parte do panteão baiano da música.

No festival Invasão Baiana em Brasília, a frente de artistas que embarcou para a capital nacional faz parte desta leva do circuito independente soteropolitano; em 2013, o governo do Estado lançou a coletânea "Bass Culture Bahia - Bahia Music Export vol. 5 2013", com um apanhado de artistas que vai de Larissa Luz a Bemba Trio, para gringo ouvir.

A produção baiana está aquecida com cara e sonoridades novas que não negam o passado, o popular e a indústria e nem por isso os reproduzem. "A gente está mais ciente de si. Começamos a nos conhecer, nos interessar pelo que somos, principalmente nesse contexto mais contemporâneo do mundo", diz Mahal Pita, um dos integrantes do A.MA.SSA, duo que mistura pagodão com distorções graves. "Reconhecemos e respeitamos João Gilberto e todo o seu legado, por exemplo, mas na nossa infância não era o que mais tocava. Nossa Juventude [banda de pagode que fez sucesso nos anos 1990], nesse contexto era mais representativo para nós. Nos enxergávamos mais ali".

Foi o caso do arrocha, que aparece em algumas composições de artistas sem aparente ligação com o gênero surgido em Candeias, Região Metropolitana de Salvador. "Essa mistura de ritmos reflete muito no trabalho que fizemos. Antigamente, várias pessoas criticavam o movimento, artistas voltados a outras sonoridades falavam mal do arrocha e ignoravam o ritmo. Quando o povo quer e abraça, os artistas se rendem", diz Pablo sobre as releituras do gênero, como Marcela Bellas, Marcia Castro e BaianaSystem.

O cenário atual é de trânsito e de troca entre músicos e um liquidificador de influências. Tem um pouco de tudo, rap com levada de lambada ao fundo, pagode com eletrônico, arrocha com dub, ijexá com rock, axé com afrobeat. Os ritmos baianos entraram no leque de influência de artistas que pareciam à margem daquilo que se fazia em Salvador.

Leia a matéria na íntegra na edição deste domingo da Muito

adblock ativo