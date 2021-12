O mundo, Jorge

Já saí do abrigo, Jorge, e recebi só hoje três ofertas pelos mantimentos. Imagino que tenha continuado a ler o seu caderno de esportes. Lembro-me de lhe ver mesmo na manhã do enterro de seu pai com as páginas do jornal nas mãos. Em algum momento você começou a chorar e a dizer com os dentes trincados: "Esse técnico é um desastre!". Eu lhe abracei, Jorge. E também contemplei, naquela e em outras vezes, você lustrar levemente os sapatos para ir à empresa. No caminho, deve comprar panos de pratos e frutas a notas altas com os ambulantes do sinal. Mas não vai dá-los aos funcionários, ao menos essa vez. Já leva inúmeras cestas de Natal no banco de trás. Ainda lhe entregarão os cartões coloridos? E qual nome eles irão colocar ao lado do seu? À noite, no noticiário que gosta, aparecerá uma reportagem com todo o grupo. Eu não quis dar depoimento para aquele jornalista malicioso, apareço apenas no canto. Você vai notar que os meus cabelos cresceram e ficaram um pouco brancos. Lembra-se, Jorge, que você gostava de vê-los depois do banho? Sempre parava o que fazia e admirava de canto de olho, mesmo nos últimos anos. Também estou mais magra e uso colares demais. Será que me reconhece? E terá assim vontade de ver fotos antigas, de reler cartas? Não, na certa já queimou tudo, vai mudar de canal e querer uma bebida... Mas quem vai prepará-la, Jorge? Olho para o céu e para as paredes. Poderia eu mesma quebrar tudo! Onde está o meteoro, por que não veio nenhuma onda gigantesca, o que aconteceu com os deuses e com os anjos? Não. Não veio nada apagar o mal que eu te fiz.

